Задушили при продаже Peugeot Ирину Синельникову и тело выбросили по дороге в Кемерово двое жителей Бердска

Следственным отделом по городу Бердск следственного управления СКР России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту безвестного исчезновения 34-летней женщины, сообщает СК РФ по НСО.

По данным следствия, в конце 2018 года двое жителей Бердска решили у продавцов автомобилей забирать машины, а последних убивать. До 11 января 2019 года просматривали автомобили с продавцами, однако по определённым причинам совершить задуманное не получилось.

11 января 2019 года двое мужчин встретились с продавцом автомобиля Peugeot 407, при осмотре автомобиля задушили 34-летнюю Ирину Синельникову, после чего направились в г. Кемерово для перепродажи автомобиля, по дороге сокрыли труп потерпевшей.

Сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области во взаимодействии со следователями и криминалистами следственного управления СК России по Новосибирской области подозреваемые были установлены и задержаны.

В настоящее время злоумышленники задержаны, с ними проводятся следственные действия.

По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.

Напомним, что более 200 волонтеров искали пропавшую Ирину 12 января в Новом поселке.

Видео отъезда авто Ирины от ГИБДД Бердска

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