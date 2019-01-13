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Задушили при продаже Peugeot Ирину Синельникову и тело выбросили по дороге в Кемерово двое жителей Бердска

В конце 2018 года двое жителей Бердска решили у продавцов автомобилей забирать машины, а последних убивать. Свой план они реализовали 11 января, убив мать двоих детей. Подозреваемые задержаны. (ВИДЕО)

13.01.2019 Фото: Лиза Алерт 8 коммент.
 
Задушили при продаже Peugeot Ирину Синельникову и тело выбросили по дороге в Кемерово двое жителей Бердска

Убили бердчанку Ирину Синельникову при продаже авто

Следственным отделом по городу Бердск следственного управления СКР России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, по факту безвестного исчезновения 34-летней женщины, сообщает СК РФ по НСО.

По данным следствия, в конце 2018 года двое жителей  Бердска  решили у продавцов автомобилей забирать машины, а последних убивать. До 11 января 2019 года просматривали автомобили с продавцами, однако по определённым причинам совершить задуманное не получилось.

11 января 2019 года двое мужчин встретились с продавцом автомобиля Peugeot 407, при осмотре автомобиля задушили 34-летнюю Ирину Синельникову, после чего направились в г. Кемерово для перепродажи автомобиля, по дороге сокрыли труп потерпевшей.

Сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области во взаимодействии со следователями и криминалистами следственного управления СК России по Новосибирской области подозреваемые были установлены и задержаны.

В настоящее время злоумышленники задержаны, с ними проводятся следственные действия.

По делу выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.

Напомним, что более 200 волонтеров искали пропавшую Ирину 12 января в Новом  поселке.
Видео отъезда авто Ирины от ГИБДД Бердска
Mr Snail


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Двое жителей Бердска задушили 34-летнюю бердчанку Задушили при продаже Peugeot Ирину Синельникову и тело выбросили по дороге в Кемерово двое жителей Бердска Горел Lexus во дворе дома в центре Бердска

(8) Комментариев

  1. Упс

    Соболезнования родным и близким………….почему муж с ней не поехал?Теперь это уже вопрос риторический, девушку не вернешь, дети остались без мамы, ужас. Куда мы катимся? Скоро страшно будет выйти на улицу.

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  2. Да уж..

    Кошмар. Худший прогноз сбылся. Женщины, не будьте так беспечны! Люди всегда были хуже зверей.

    Thumb up 7 Thumb down 0

  3. Егор

    Мужа — к ответу! :( :( :(

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  4. аксакал

    Как быстро и качественно сработала милиция! Внушает!

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  5. Аноним

    Есть инфа как зовут мразей?

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  6. Гость

    Есть инфа как зовут мразей?

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