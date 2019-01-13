Задушили при продаже Peugeot Ирину Синельникову и тело выбросили по дороге в Кемерово двое жителей Бердска
Горел Lexus во дворе дома в центре Бердска
Розыск: СК прекратил поиски без вести пропавшей Ирины Синельниковой из Бердска
Северный поток-2: санкциями грозит США бизнесу Германии из-за газопровода
Готовьте денежку: цены на продукты вырастут на 8% в первом квартале
Ищет управляющего с зарплатой в 180 тысяч рублей санаторий из Бердска
Чиновница врачам: посмотрите на себя! Занавески повесьте, полы помойте, бахилы где?
Поджег бомжа горящим «коктейлем Молотова» в колодце теплотрассы товарищ в Новосибирске
О растительных жирах в молоке с 11 января обязаны сообщать на упаковке
Соболезнования родным и близким………….почему муж с ней не поехал?Теперь это уже вопрос риторический, девушку не вернешь, дети остались без мамы, ужас. Куда мы катимся? Скоро страшно будет выйти на улицу.
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Муж был в отъезде в командировке…
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Кошмар. Худший прогноз сбылся. Женщины, не будьте так беспечны! Люди всегда были хуже зверей.
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Мужа — к ответу!
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Как быстро и качественно сработала милиция! Внушает!
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Потому что шумиха поднялась в СМИ поэтому быстро и нашли, а так бы только весной оттаяла
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Есть инфа как зовут мразей?
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Есть инфа как зовут мразей?
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