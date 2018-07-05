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ЧС в Бердске: По новому коллектору потекли фекалии

Отключили все насосы на аварийном коллекторе на ул. Ушакова — перекачка стоков больше не требуется. Очистили русло, трубопровод смонтировали наполовину.(ФОТО)

5.07.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 16 коммент.

ЧС в Бердске: По новому коллектору потекли фекалии

Все насосы отключены

В среду, 4 июля, «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что сотрудники КБУ полностью ликвидировали засор, образовавшийся из-за обрушения канализационного коллектора на улице Ушакова.

После этого пропускная способность коллектора увеличилась до тех объемов стоков, которые поступают от двух насосных станций со стороны Микрорайона. Это позволило отключить все помпы (в том числе и две от областного МЧС), перекачивавшие стоки в рабочий колодец последние несколько дней.

ЧС в Бердске: По новому коллектору потекли фекалии

В ожидании КамАЗа.

Замдиректора по строительству и общим вопросам КБУ Александр Алексеенко рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что это вынужденная мера.

— Чтобы снизить объем стоков, отключили горячую воду. Ничего не поделаешь, проблема общая. Придется терпеть, — объяснил Александр Алексеевич.

ЧС в Бердске: По новому коллектору потекли фекалии

Почти 150 метров коллектора отремонтировали в Бердске

Кроме того, «Курьер. Среда. Бердск» сообщал сегодня, что удаление всех засоров и заиливаний коллектора спасло частный сектор от фекального потопа.

На данный момент все 4 помпы остаются на месте, наготове, а рядом постоянно дежурит автомобиль МЧС.

Рабочие СУ-40 занимаются монтажом трубы и подготовкой к ее заливке в бетонный саркофаг.

ЧС в Бердске: По новому коллектору потекли фекалии

Бетонный саркофаг, скрывающий трубу канализационного коллектора в Бердске

На сегодняшний день они смонтировали почти 150 метров коллектора — это чуть меньше половины.

По словам Александра Алексеенко, подрядчик сообщил о том, что готов доставить на улицу Ушакова остальные трубы. Подрядчик назвал и ориентировочный срок окончания работ — 10 дней.

ЧС в Бердске: По новому коллектору потекли фекалии

Недотянутая труба коллектора. За ночь срастется


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Весь сюжет: Провалы канализации

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(16) Комментариев

  1. Аноним

    ну молодцы!
    все таки достаточно оперативно, учитывая масштаб проблемы

    Thumb up 13 Thumb down 11

  2. ух

    То через неделю, то через 10 дней, не удивлюсь , если скажут через месяц. Т. Шестернин обещал все сделать к понедельнику, к 9 июля, посмотрим как слово держит

    Thumb up 13 Thumb down 12

  3. Аноним

    Уже радует.А в общем то молодцы и днем и ночью гудели насосы.Хоть одна проблема решится.Но большая заслуга именно работяг,которые ковырялись в говне

    Thumb up 27 Thumb down 3

  4. Новый мэр

    При плановой замене труб, не надо быть героем и ночами работать, Сама власть запустила, а потом героизм проявляет.Мозги пусть включат герои

    Thumb up 23 Thumb down 7

    • Аноним

      Дело не в наличии мозгов, а в направлении работы тех мозгов, в данном случае мозги у кого-то направлены на элементарную алчность.

      Thumb up 8 Thumb down 4

  5. Аноним

    Как скоты живем! Уже месяц без горячей воды скоро будет.

    Thumb up 10 Thumb down 6

  6. Аноним

    Напишите это видеоблогеру пусть порадуется или уже неинтересно .

    Thumb up 2 Thumb down 2

  7. Аноним

    А что за движуха в Хадрихе за Парком Победы что сливают — фекалии?

    Thumb up 3 Thumb down 1

  8. xyz

    большой вопрос к администрации. Заменят 300 метров, а остальные километры, когда планируют менять? Нам из-под земли постоянно напоминает то водопроводная сеть, то канализационная, что они на последнем издыхании. Сколько заложили в бюджет на ремонт всей этой сети на следующие годы? Что просим из областного или даже из федерального бюджетов? Как будем работать с застройщиками? Осушение частного сектора пошло? Это комплексная проблема. В каком месте прорвет в следующий раз? Дайте в газету раскладку о планах на будущее.

    Thumb up 15 Thumb down 2

    • Аноним

      «В каком месте прорвет в следующий раз?»…
      пройдись по трассе с сапёрным щупом, а потом, сделав выводы, доложи, как положено и по стойке смирно.

      Thumb up 1 Thumb down 7

  9. Аноним

    «В каком месте прорвет в следующий раз?»…
    Завтра и так узнаем, не дай Бог.

    Thumb up 1 Thumb down 0

  10. Ирина

    По воскресеньям никто не работает. А люди без горячей воды. Ночами тоже никто не работает. А должны. Ведь это чрезвычайная ситуация.

    Thumb up 4 Thumb down 0

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