ЧС в Бердске: По новому коллектору потекли фекалии

В среду, 4 июля, «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что сотрудники КБУ полностью ликвидировали засор, образовавшийся из-за обрушения канализационного коллектора на улице Ушакова.

После этого пропускная способность коллектора увеличилась до тех объемов стоков, которые поступают от двух насосных станций со стороны Микрорайона. Это позволило отключить все помпы (в том числе и две от областного МЧС), перекачивавшие стоки в рабочий колодец последние несколько дней.

Замдиректора по строительству и общим вопросам КБУ Александр Алексеенко рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что это вынужденная мера.

— Чтобы снизить объем стоков, отключили горячую воду. Ничего не поделаешь, проблема общая. Придется терпеть, — объяснил Александр Алексеевич.

Кроме того, «Курьер. Среда. Бердск» сообщал сегодня, что удаление всех засоров и заиливаний коллектора спасло частный сектор от фекального потопа.

На данный момент все 4 помпы остаются на месте, наготове, а рядом постоянно дежурит автомобиль МЧС.

Рабочие СУ-40 занимаются монтажом трубы и подготовкой к ее заливке в бетонный саркофаг.

На сегодняшний день они смонтировали почти 150 метров коллектора — это чуть меньше половины.

По словам Александра Алексеенко, подрядчик сообщил о том, что готов доставить на улицу Ушакова остальные трубы. Подрядчик назвал и ориентировочный срок окончания работ — 10 дней.