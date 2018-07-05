ЧС в Бердске: По новому коллектору потекли фекалии

В среду, 4 июля, «Курьер. Среда. Бердск» стало известно, что сотрудники КБУ полностью ликвидировали засор, образовавшийся из-за обрушения канализационного коллектора на улице Ушакова.
После этого пропускная способность коллектора увеличилась до тех объемов стоков, которые поступают от двух насосных станций со стороны Микрорайона. Это позволило отключить все помпы (в том числе и две от областного МЧС), перекачивавшие стоки в рабочий колодец последние несколько дней.
В ожидании КамАЗа.
Замдиректора по строительству и общим вопросам КБУ Александр Алексеенко рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что это вынужденная мера.
— Чтобы снизить объем стоков, отключили горячую воду. Ничего не поделаешь, проблема общая. Придется терпеть, — объяснил Александр Алексеевич.
Почти 150 метров коллектора отремонтировали в Бердске
Кроме того, «Курьер. Среда. Бердск» сообщал сегодня, что удаление всех засоров и заиливаний коллектора спасло частный сектор от фекального потопа.
На данный момент все 4 помпы остаются на месте, наготове, а рядом постоянно дежурит автомобиль МЧС.
Рабочие СУ-40 занимаются монтажом трубы и подготовкой к ее заливке в бетонный саркофаг.
Бетонный саркофаг, скрывающий трубу канализационного коллектора в Бердске
На сегодняшний день они смонтировали почти 150 метров коллектора — это чуть меньше половины.
По словам Александра Алексеенко, подрядчик сообщил о том, что готов доставить на улицу Ушакова остальные трубы. Подрядчик назвал и ориентировочный срок окончания работ — 10 дней.
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ну молодцы!
все таки достаточно оперативно, учитывая масштаб проблемы
13 11
То через неделю, то через 10 дней, не удивлюсь , если скажут через месяц. Т. Шестернин обещал все сделать к понедельнику, к 9 июля, посмотрим как слово держит
13 12
Уже радует.А в общем то молодцы и днем и ночью гудели насосы.Хоть одна проблема решится.Но большая заслуга именно работяг,которые ковырялись в говне
27 3
В том и дело, что работяги за копейки ковыряются по пояс в жиже, а кто-то хорошо заработал на доведении до такой ситуации. «У каждой аварии есть имя и фамилия»
31 6
Странно, что работяги КБУ вообще ковыряются в этой жиже. Коллектор с мая не на балансе КБУ. Для этих работ была выбрана подрядная организация готовая за 30 млн. все выполнить. Подробнее: https://berdsk.gorsite.ru/news/zhkkh/problemnyi-kollektor-peredali-na-balans-uks-berdsk/
3 3
Да им бы брякнуть что-то в пользу бедных «работяг» и против начальства «эксплуататора».
3 5
При плановой замене труб, не надо быть героем и ночами работать, Сама власть запустила, а потом героизм проявляет.Мозги пусть включат герои
23 7
Дело не в наличии мозгов, а в направлении работы тех мозгов, в данном случае мозги у кого-то направлены на элементарную алчность.
8 4
Как скоты живем! Уже месяц без горячей воды скоро будет.
10 6
Это вы в СССР еще не жили
11 18
Напишите это видеоблогеру пусть порадуется или уже неинтересно .
2 2
А что за движуха в Хадрихе за Парком Победы что сливают — фекалии?
3 1
большой вопрос к администрации. Заменят 300 метров, а остальные километры, когда планируют менять? Нам из-под земли постоянно напоминает то водопроводная сеть, то канализационная, что они на последнем издыхании. Сколько заложили в бюджет на ремонт всей этой сети на следующие годы? Что просим из областного или даже из федерального бюджетов? Как будем работать с застройщиками? Осушение частного сектора пошло? Это комплексная проблема. В каком месте прорвет в следующий раз? Дайте в газету раскладку о планах на будущее.
15 2
«В каком месте прорвет в следующий раз?»…
пройдись по трассе с сапёрным щупом, а потом, сделав выводы, доложи, как положено и по стойке смирно.
1 7
«В каком месте прорвет в следующий раз?»…
Завтра и так узнаем, не дай Бог.
1 0
По воскресеньям никто не работает. А люди без горячей воды. Ночами тоже никто не работает. А должны. Ведь это чрезвычайная ситуация.
4 0