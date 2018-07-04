ЧС в Бердске: Спасли от фекального потопа через две недели улицы частного сектора

Сегодня, 4 июля, стало известно, что Комбинат бытовых услуг начал восстановление колодца в дальнем конце переулка Урицкого в Бердске.

Напомним, что 20 июня этот колодец стал одной из точек выхода фекальных вод из системы канализации. Это случилось в результате обрушения коллектора на улице Ушакова.

На сегодняшний день коммунальщики ликвидировали обрушение коллектора и создали условия для непрерывного прохождения стоков по траншее.

Благодаря этому сегодня утром, даже при максимально возможном напоре стоков, поступающих со стороны насосной станции, их уровень в колодце переулка Урицкого не поднимается выше критической отметки.

Сам переулок Урицкого уже основательно подсох, за исключений небольших промоин, образованных ручьем за пару последних дней.

По словам сотрудников, присутствовавших на месте, этого эффекта удалось добиться еще вчера, 3 июля, вечером, в момент устранения подпора.

На сегодня запланировано формирование бетонных конструкций колодца.