ЧС в Бердске: Отключат всю воду в Микрорайоне ради снижения потока фекальных вод

Около 11.00 сегодня, 27 июня, в мэрии Бердска началось второе за день заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Тема одна — гигантский провал на канализационном коллекторе, из-за которого фекальные воды Микрорайона не текут по трубе, а выливаются наружу. О крупной коммунальной аварии сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Стоки затопили несколько улиц. На месте провала на ул. Ушакова работает насосная станция, откачивающая фекалии. Но объем канализационных вод настолько велик, что техника не справляется.

Скорее всего, Микрорайон полностью отключат от воды, чтобы в канализацию стекало меньше. По предварительным данным, водоснабжение микрорайоновцам организуют только по утрам и вечерам. В ближайшее время поступит официальная информация на эту тему и, вероятно, график отключения холодной воды.