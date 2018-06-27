Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»
ЧС в Бердске: Новые провалы появились на месте крупной коммунальной аварии в Бердске
Эвакуировали более 60 человек из горящей многоэтажки в Новосибирске
Упавшее дерево раздавило снаряды на детской площадке в Бердске
Бесплатно вакансию можно разместить на сайте www.rabotanso.ru
Голая Маргарита напала на пенсионерку в Санкт-Петербурге
43 выпускника школ получили медали «За особые успехи в учении» в Бердске
Выпала с балкона четвертого этажа 18-летняя жительница Бердска
РПЦ инициировала поправки к трудовому законодательству
ЧС в Бердске: Отключат всю воду в Микрорайоне ради снижения потока фекальных вод
Совсем одурели? Не справляется одна станция, ставьте пять. Но, лишать микрорайон ещё и холодной воды- это перебор.
24 10
В 2018 году исполнилось 9 лет с того времени как ликвидировали водоканал,как самостоятельное предприятие,путем присоединения его к кбу. Реформаторы — Терепа А.Г. И его закадычные друзья — бизнесмены первой волны,растащившие химзавод. Так,что все живы и здоровы и полностью для шикарной жизни упакованы. Так,что спросить есть с кого. Другой вопрос, кто будет спрашивать о делишках давно минувших лет.
5 0
Да прекратите вы вспоминать Терепу. Никто с него уже ничего не спросит. За 9 лет после него ничего не делается. Ушакова смердит и тонет не первый год. Чего ждали? Нельзя было начинать строительство новой ветки канализации, пока старая хоть как то функционирует? Вот и дождались.
5 0
Это ЧС: такие действия оправданы и обоснованы.
Сходите и посмотрите что на Урицкого твориться — это реально катастрофа!
Две мощные станции насосные уже заказаны и едут.
P.S. сам живу на микрорайоне, так что не абстрактно рассуждаю о том, что меня не касается
9 6
Это ЧС целиком рукотворное. Воровали бы меньше, так на своевременный ремонт оставались бы деньги. Сколько было сказано про аудит КБУ? Кто-то где-то озвучил результаты?
18 1
Такие действия не оправданы и не обоснованы.
Это самый простой путь- взять и перекрыть воду. Ещё раз повторю, не справляется один насос- ставьте десять. Изыскивайте средства. Просите помощи у соседних городов. Но, так, как они хотят поступить — так нельзя.
16 5
Я еще пойму, если на один день они по графику воду дадут. Но, судя по информации- это не день и не два.
11 3
Охренели в конец! И сколько они планируют воду по графику давать? Пока новый коллектор не построят? То есть год так, два, десять лет? Конечно, это же не Олимпиада и не ЧМ, на такую хрень в стране денег завались…
19 6
а не перебор ли дышать фекалиями,которые рекой бегут в огороды в добавок к тем болотам от поднятых грунтовых вод?.Не пора ли всю администрацию переселить в этот район?
18 2
а не перебор ли дышать фекалиями
=========================
не бОльший, чем дышать щебёночной пылью
3 6
а минусуют — людоеды или невежды.
дышать фекалиями неприятно, но не смертельно.
а постоянное вдыхание пыли приводит к необратимым процессам: для клинической картины пылевых болезней характерно поражение легочной ткани или дыхательных путей с развитием или пневмосклероза, или хронического бронхита, или бронхиальной астмы, а также различных сочетаний указанных форм, а также поражение кожи (дерматиты или экзема). будучи хроническим заболеванием, обычно развивается медленно и часто на протяжении длительного времени не беспокоит больных.
0 0
ходи в респираторе, в чём дело? Ни кто не неволил при выборе жилья…
0 0
Перебор. Сколько там жителей дышат? А весь микрорайон засрется без воды? Это тысячи человек. Думаете розами пахнуть начнет? Не умыться, ни в туалет сходить, ни посуду помыть. Про запасы воды не рассказывайте, столько всё равно не запасешься.
15 7
Не нравится, меняйтесь !
2 2
Объявить город Бердск зоной бедствия.
Ввести в городе полное внешнее управление.
МЧС увеличить до необходимых размеров, чтобы справиться.
Несколько десятков групп Следственного комитета России во все сектора хозяйственной и административной деятельности, чтобы выявить что, кто и куда девал
Информацию о бедствии поднять до российского масштаба!!!
Еще какие предложения будут?
23 2
Микрорайон полностью отключат от воды, чтобы в канализацию стекало меньше.
============================
да напалмом их выжечь сразу
6 5
Так все к тому и идет… Наверное, это будет следующим предложением для тех, кто доживет до 63/65, а кто пока не дожил — могут жить в грязи, без воды и т.д., лишь бы отчисления капали…
Кстати, наверное, скоро поступит свежее и оригинальное предложение в связи с чрезвычайными обстоятельствами поднять повыше тарифы, ну хотя бы на воду и стоки.
9 2
Ну как все это достало….
10 1
Это ЖИЗНЬ.
0 2
Это не жизнь, это — ВЫЖИВАНИЕ…
1 0
Это не ЖИЗНЬ, детка….
Это выживание и существование…
А жизнь у тех, кто наворовал из бюджета, из фондов, из наших с вами карманов и купил себе жизнь за границей, отправил туда всех своих, продолжает разворовывать остатки и постоянно озирается при этом, не пора-ли сваливать…
1 0
Да дайте же вы им найти,откуда это все бежит,где порыв!!! Они копать не успевают,как стоки заполняет этот ров. А тут еще какие то «умники» вредят. http://www.kurer-sreda.ru/2018/06/27/360340-chs-v-berdske-vandaly-otrezali-20-m-shlanga-otkachivayushhego-fekalnye-stoki
0 3
А какой умник оставил объект и оборудование без присмотра? Если это ЧС, то днем и ночью надо работать. И ночью качать, чтобы стоки не заполняли ров.
10 0
Вы либо оправдываете воров, либо сами подворовываете частенько!
Не надо никаких оправданий этим тварям и уродам выдумывать!
а вот почему при ЧС работы не круглосуточно — очень хороший вопрос администрации!
1 0
21 век на дворе, а они говно не могут справиться с такими вещами. Они по факту не могут справиться со своей работой, их всех там увольнять надо, либо наказывать их лешая их премий.
9 2
дык ты иди, расскажи чего им делать раз умный!
ишь, активировались диванные эксперты
0 7
Ваще-то это чрезвычайная ситуация, почти катастрофа. До эпидемии недалеко. Мужики-работяги там в хавне тонут, ищут завал, а ты умник тупой их уволить решил. Сам там рыть будешь, идиот?
2 3
А причем здесь мужики-работяги. Речь то не о них.
4 0
Ну, закудахтали курицы.. У людей беда жуткая, их реально фекалиями заливает, а вы ноете, что нагадив, смывать своё, родное «гуано» вручную придётся. Потерпите уж день-два, найдут, где завалило. Не оставят вас без воды.
3 4
Послушайте, петух. У каждого человека беда своя. Я сочувствую жителям тех улиц, которых топит. Но, и сама в дерьме оказаться не хочу.
Почему я должна терпеть? Руководители должны найти способ, чтобы всем было более менее удобно. Откачивайте воду, уменьшите давление в водопроводных сетях. Работайте круглые сутки. Снимите белые штаны и караульте оборудование (это я про Егошина). А то сейчас ходят, смотрят, как за ночь еще размыло.
5 0
Руководители и нашли компромиссный выход.
Пока не будет ликвидирована катастрофа городского масштаба- ты будешь гадить в пакетик и складывать на балконе до лучших времен.
0 0
то ли еще будет . Весь коллектор надо менять,он,наверное,за все время существования Бердска ни разу не ремонтировался,наверное! А по бумагам,наверное,каждый год ремонт проводился. Здесь бы прокуратуре поработать и всю их бухгалтерию проверить. Довели до ЧП!
4 0
Люди без воды не останутся!!! http://www.kurer-sreda.ru/2018/06/27/360447-chs-v-berdske-novye-provaly-poyavilis-na-meste-krupnoj-kommunalnoj-avarii-v-berdske
0 0
Почему у нас все начинают шевелиться,когда «жареный петух клюнет»? Вопрос про этот участок стоит еще с весны! Сразу нельзя было сделать? Вначале часть денег «закопали», а теперь решили ремонтировать.За….сь!
0 0