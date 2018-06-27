КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
Продам студию 8-913-379-4067 Евгения
Продам студию 8-913-3794067 Евгения
Продам студию
Продам
Продам
Продам.
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

ЧС в Бердске: Новые провалы появились на месте крупной коммунальной аварии в Бердске

Эвакуировали более 60 человек из горящей многоэтажки в Новосибирске

Упавшее дерево раздавило снаряды на детской площадке в Бердске

Бесплатно вакансию можно разместить на сайте www.rabotanso.ru

Голая Маргарита напала на пенсионерку в Санкт-Петербурге

43 выпускника школ получили медали «За особые успехи в учении» в Бердске

Выпала с балкона четвертого этажа 18-летняя жительница Бердска

РПЦ инициировала поправки к трудовому законодательству

ЧС в Бердске: Отключат всю воду в Микрорайоне ради снижения потока фекальных вод

Последние комментарии

Июнь 2018
M T W T F S S
« May    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  


ЧС в Бердске: Отключат всю воду в Микрорайоне ради снижения потока фекальных вод

Насосные станции не справляются с откачкой стоков, которые заливают улицы частного сектора Бердска. Холодную воду микрорайоновцам будут давать по графику.

27.06.2018 34 коммент.

ЧС в Бердске: Отключат всю воду в Микрорайоне ради снижения потока фекальных вод

Провал на улице Ушакова, создавший чрезвычайную коммунальную ситуация в Бердске

Около 11.00 сегодня, 27 июня, в мэрии Бердска началось второе за день заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Тема одна — гигантский провал на канализационном коллекторе, из-за которого фекальные воды Микрорайона не текут по трубе, а выливаются наружу. О крупной коммунальной аварии сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Стоки затопили несколько улиц. На месте провала на ул. Ушакова работает насосная станция, откачивающая фекалии. Но объем канализационных вод настолько велик, что техника не справляется.

Скорее всего, Микрорайон полностью отключат от воды, чтобы в канализацию стекало меньше. По предварительным данным, водоснабжение микрорайоновцам организуют только по утрам и вечерам. В ближайшее время поступит официальная информация на эту тему и, вероятно, график отключения холодной воды.


Похожие записи

  • Нет похожих записей.

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск» ЧС в Бердске: Новые провалы появились на месте крупной коммунальной аварии в Бердске В Бердске отключили воду из-за провалов коллектора на Ушакова

(34) Комментариев

  1. Ольга

    Совсем одурели? Не справляется одна станция, ставьте пять. Но, лишать микрорайон ещё и холодной воды- это перебор.

    Thumb up 24 Thumb down 10

    • Работник КБУ

      В 2018 году исполнилось 9 лет с того времени как ликвидировали водоканал,как самостоятельное предприятие,путем присоединения его к кбу. Реформаторы — Терепа А.Г. И его закадычные друзья — бизнесмены первой волны,растащившие химзавод. Так,что все живы и здоровы и полностью для шикарной жизни упакованы. Так,что спросить есть с кого. Другой вопрос, кто будет спрашивать о делишках давно минувших лет.

      Thumb up 5 Thumb down 0

      • Ольга

        Да прекратите вы вспоминать Терепу. Никто с него уже ничего не спросит. За 9 лет после него ничего не делается. Ушакова смердит и тонет не первый год. Чего ждали? Нельзя было начинать строительство новой ветки канализации, пока старая хоть как то функционирует? Вот и дождались.

        Thumb up 5 Thumb down 0

  2. Аноним

    Это ЧС: такие действия оправданы и обоснованы.
    Сходите и посмотрите что на Урицкого твориться — это реально катастрофа!

    Две мощные станции насосные уже заказаны и едут.

    P.S. сам живу на микрорайоне, так что не абстрактно рассуждаю о том, что меня не касается

    Thumb up 9 Thumb down 6

    • Ёла

      Это ЧС целиком рукотворное. Воровали бы меньше, так на своевременный ремонт оставались бы деньги. Сколько было сказано про аудит КБУ? Кто-то где-то озвучил результаты?

      Thumb up 18 Thumb down 1

    • Ольга

      Такие действия не оправданы и не обоснованы.
      Это самый простой путь- взять и перекрыть воду. Ещё раз повторю, не справляется один насос- ставьте десять. Изыскивайте средства. Просите помощи у соседних городов. Но, так, как они хотят поступить — так нельзя.

      Thumb up 16 Thumb down 5

    • Ольга

      Я еще пойму, если на один день они по графику воду дадут. Но, судя по информации- это не день и не два.

      Thumb up 11 Thumb down 3

  3. Ёла

    Охренели в конец! И сколько они планируют воду по графику давать? Пока новый коллектор не построят? То есть год так, два, десять лет? Конечно, это же не Олимпиада и не ЧМ, на такую хрень в стране денег завались…

    Thumb up 19 Thumb down 6

  4. житель

    а не перебор ли дышать фекалиями,которые рекой бегут в огороды в добавок к тем болотам от поднятых грунтовых вод?.Не пора ли всю администрацию переселить в этот район?

    Thumb up 18 Thumb down 2

    • zizou

      а не перебор ли дышать фекалиями
      =========================
      не бОльший, чем дышать щебёночной пылью

      Thumb up 3 Thumb down 6

      • zizou

        а минусуют — людоеды или невежды.
        дышать фекалиями неприятно, но не смертельно.
        а постоянное вдыхание пыли приводит к необратимым процессам: для клинической картины пылевых болезней характерно поражение легочной ткани или дыхательных путей с развитием или пневмосклероза, или хронического бронхита, или бронхиальной астмы, а также различных сочетаний указанных форм, а также поражение кожи (дерматиты или экзема). будучи хроническим заболеванием, обычно развивается медленно и часто на протяжении длительного времени не беспокоит больных.

        Thumb up 0 Thumb down 0

    • Ольга

      Перебор. Сколько там жителей дышат? А весь микрорайон засрется без воды? Это тысячи человек. Думаете розами пахнуть начнет? Не умыться, ни в туалет сходить, ни посуду помыть. Про запасы воды не рассказывайте, столько всё равно не запасешься.

      Thumb up 15 Thumb down 7

    • Аноним

      Не нравится, меняйтесь !

      Thumb up 2 Thumb down 2

  5. Хозяин

    Объявить город Бердск зоной бедствия.
    Ввести в городе полное внешнее управление.
    МЧС увеличить до необходимых размеров, чтобы справиться.
    Несколько десятков групп Следственного комитета России во все сектора хозяйственной и административной деятельности, чтобы выявить что, кто и куда девал
    Информацию о бедствии поднять до российского масштаба!!!
    Еще какие предложения будут?

    Thumb up 23 Thumb down 2

  6. zizou

    Микрорайон полностью отключат от воды, чтобы в канализацию стекало меньше.
    ============================
    *CRAZY* да напалмом их выжечь сразу

    Thumb up 6 Thumb down 5

    • Ёла

      Так все к тому и идет… Наверное, это будет следующим предложением для тех, кто доживет до 63/65, а кто пока не дожил — могут жить в грязи, без воды и т.д., лишь бы отчисления капали…
      Кстати, наверное, скоро поступит свежее и оригинальное предложение в связи с чрезвычайными обстоятельствами поднять повыше тарифы, ну хотя бы на воду и стоки.

      Thumb up 9 Thumb down 2

  7. Хозяин

    Ну как все это достало….

    Thumb up 10 Thumb down 1

    • Елена

      Это ЖИЗНЬ.

      Thumb up 0 Thumb down 2

      • Ёла

        Это не жизнь, это — ВЫЖИВАНИЕ…

        Thumb up 1 Thumb down 0

      • Злой

        Это не ЖИЗНЬ, детка….
        Это выживание и существование…
        А жизнь у тех, кто наворовал из бюджета, из фондов, из наших с вами карманов и купил себе жизнь за границей, отправил туда всех своих, продолжает разворовывать остатки и постоянно озирается при этом, не пора-ли сваливать…

        Thumb up 1 Thumb down 0

  8. Аноним

    Да дайте же вы им найти,откуда это все бежит,где порыв!!! Они копать не успевают,как стоки заполняет этот ров. А тут еще какие то «умники» вредят. http://www.kurer-sreda.ru/2018/06/27/360340-chs-v-berdske-vandaly-otrezali-20-m-shlanga-otkachivayushhego-fekalnye-stoki

    Thumb up 0 Thumb down 3

    • Ольга

      А какой умник оставил объект и оборудование без присмотра? Если это ЧС, то днем и ночью надо работать. И ночью качать, чтобы стоки не заполняли ров.

      Thumb up 10 Thumb down 0

      • местный

        Вы либо оправдываете воров, либо сами подворовываете частенько!

        Не надо никаких оправданий этим тварям и уродам выдумывать!

        а вот почему при ЧС работы не круглосуточно — очень хороший вопрос администрации!

        Thumb up 1 Thumb down 0

  9. Аноним

    21 век на дворе, а они говно не могут справиться с такими вещами. Они по факту не могут справиться со своей работой, их всех там увольнять надо, либо наказывать их лешая их премий.

    Thumb up 9 Thumb down 2

    • Аноним

      дык ты иди, расскажи чего им делать раз умный!
      ишь, активировались диванные эксперты

      Thumb up 0 Thumb down 7

    • Вит

      Ваще-то это чрезвычайная ситуация, почти катастрофа. До эпидемии недалеко. Мужики-работяги там в хавне тонут, ищут завал, а ты умник тупой их уволить решил. Сам там рыть будешь, идиот? :-|

      Thumb up 2 Thumb down 3

  10. Вит

    Ну, закудахтали курицы.. У людей беда жуткая, их реально фекалиями заливает, а вы ноете, что нагадив, смывать своё, родное «гуано» вручную придётся. Потерпите уж день-два, найдут, где завалило. Не оставят вас без воды.

    Thumb up 3 Thumb down 4

    • Ольга

      Послушайте, петух. У каждого человека беда своя. Я сочувствую жителям тех улиц, которых топит. Но, и сама в дерьме оказаться не хочу.
      Почему я должна терпеть? Руководители должны найти способ, чтобы всем было более менее удобно. Откачивайте воду, уменьшите давление в водопроводных сетях. Работайте круглые сутки. Снимите белые штаны и караульте оборудование (это я про Егошина). А то сейчас ходят, смотрят, как за ночь еще размыло.

      Thumb up 5 Thumb down 0

      • Аноним

        Руководители и нашли компромиссный выход.
        Пока не будет ликвидирована катастрофа городского масштаба- ты будешь гадить в пакетик и складывать на балконе до лучших времен.

        Thumb up 0 Thumb down 0

  11. Аноним

    то ли еще будет =-O . Весь коллектор надо менять,он,наверное,за все время существования Бердска ни разу не ремонтировался,наверное! А по бумагам,наверное,каждый год ремонт проводился. Здесь бы прокуратуре поработать и всю их бухгалтерию проверить. Довели до ЧП!

    Thumb up 4 Thumb down 0

  13. Аноним

    Почему у нас все начинают шевелиться,когда «жареный петух клюнет»? Вопрос про этот участок стоит еще с весны! Сразу нельзя было сделать? %) Вначале часть денег «закопали», а теперь решили ремонтировать.За….сь!

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Покупать много - выгодно!! или Комплектом дешевле!
RBT.ru - реальный-магазин бытовой техники и электроники с интернет-ценами
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика