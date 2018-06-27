ЧС в Бердске: Новые провалы появились на месте крупной коммунальной аварии в Бердске

Новый провал образовался ночью на улице Ушакова в Бердске
Сегодня, 27 июня, продолжаются работы по устранению аварии на канализационном коллекторе на улице Ушакова в Бердске.
На месте аварии сейчас работают два экскаватора, которые без перерыва раскапывают рухнувший коллектор.
Экскаваторы непрерывно копают траншею.
Одновременно с раскопками рабочие ремонтируют трубу коллектора, откопанную накануне.
Рабочие ремонтируют трубу коллектора на улице Ушакова
Перекачку фекальных стоков, минуя засоренный участок, осуществляет только один небольшой насос.
Насосная станция, запущенная вчера, не функционирует. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ночью неизвестные вандалы отрезали 20 метров шланга.
Насосная станция, запущенная накануне, не работает
За минувшую ночь на улице Ушакова, напротив дома №50, образовалось два новых провала.
В обоих провалах находится вода, в одном из них она прибывает на глазах.
Эта вода поступает по канализационному коллектору со стороны Микрорайона.
Сегодня, 27 июня, начальник управления капитального строительства Алексей Егошин сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что до вечера из Новосибирска должны доставить еще два дополнительных насоса.
— Мы сможем откачать воду из коллектора и уменьшить количество стоков, идущих в жилые кварталы.
Рабочее совещание
Кроме того, Алексей Егошин сообщил, что в данный момент на комиссии по чрезвычайным ситуациям обсуждается вопрос об отключении воды в Микрорайоне Бердска. Комиссия определит время отключения и включения воды, так что люди без воды не останутся.
Точная и полная информация должна поступить из администрации Бердска в ближайшее время.
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Вот он результат деятельности постсоветских умников. А их всего два Ельцын и Путин.
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Что то вас комарик укусил и сразу паника. Это то мелочь.
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