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ЧС в Бердске: Новые провалы появились на месте крупной коммунальной аварии в Бердске

Фекальные стоки прибывают в провале на ул. Ушакова на глазах. Чтобы остановить их, в Бердске отключат воду. Коммунальщики ждут прибытия насосных установок из Новосибирска.(ВИДЕО, ФОТО)

27.06.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина 2 коммент.

ЧС в Бердске: Новые провалы появились на месте крупной коммунальной аварии в Бердске

Новый провал образовался ночью на улице Ушакова в Бердске

Сегодня, 27 июня, продолжаются работы по устранению аварии на канализационном коллекторе на улице Ушакова в Бердске.

На месте аварии сейчас работают два экскаватора, которые без перерыва раскапывают рухнувший коллектор.

 

ЧС в Бердске: Новые провалы появились на месте крупной коммунальной аварии в Бердске

Экскаваторы непрерывно копают траншею.

Одновременно с раскопками рабочие ремонтируют трубу коллектора, откопанную накануне.

ЧС в Бердске: Новые провалы появились на месте крупной коммунальной аварии в Бердске

Рабочие ремонтируют трубу коллектора на улице Ушакова

Перекачку фекальных стоков, минуя засоренный участок, осуществляет только один небольшой насос.

Насосная станция, запущенная вчера, не функционирует. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ночью неизвестные вандалы отрезали 20 метров шланга.

ЧС в Бердске: Новые провалы появились на месте крупной коммунальной аварии в Бердске

Насосная станция, запущенная накануне, не работает

За минувшую ночь на улице Ушакова, напротив дома №50, образовалось два новых провала.
В обоих провалах находится вода, в одном из них она прибывает на глазах.

Эта вода поступает по канализационному коллектору со стороны Микрорайона.

Сегодня, 27 июня, начальник управления капитального строительства Алексей Егошин сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что до вечера из Новосибирска должны доставить еще два дополнительных насоса.

— Мы сможем откачать воду из коллектора и уменьшить количество стоков, идущих в жилые кварталы.

ЧС в Бердске: Новые провалы появились на месте крупной коммунальной аварии в Бердске

Рабочее совещание

Кроме того, Алексей Егошин сообщил, что в данный момент на комиссии по чрезвычайным ситуациям обсуждается вопрос об отключении воды в Микрорайоне Бердска. Комиссия определит время отключения и включения воды, так что люди без воды не останутся.

Точная и полная информация должна поступить из администрации Бердска в ближайшее время.


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Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск» ЧС в Бердске: Новые провалы появились на месте крупной коммунальной аварии в Бердске В Бердске отключили воду из-за провалов коллектора на Ушакова

(2) Комментариев

  1. Аноним

    Вот он результат деятельности постсоветских умников. А их всего два Ельцын и Путин. ;)

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