ЧС в Бердске: Новые провалы появились на месте крупной коммунальной аварии в Бердске

Сегодня, 27 июня, продолжаются работы по устранению аварии на канализационном коллекторе на улице Ушакова в Бердске.

На месте аварии сейчас работают два экскаватора, которые без перерыва раскапывают рухнувший коллектор.

Одновременно с раскопками рабочие ремонтируют трубу коллектора, откопанную накануне.

Перекачку фекальных стоков, минуя засоренный участок, осуществляет только один небольшой насос.

Насосная станция, запущенная вчера, не функционирует. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ночью неизвестные вандалы отрезали 20 метров шланга.

За минувшую ночь на улице Ушакова, напротив дома №50, образовалось два новых провала.

В обоих провалах находится вода, в одном из них она прибывает на глазах.

Эта вода поступает по канализационному коллектору со стороны Микрорайона.

Сегодня, 27 июня, начальник управления капитального строительства Алексей Егошин сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что до вечера из Новосибирска должны доставить еще два дополнительных насоса.

— Мы сможем откачать воду из коллектора и уменьшить количество стоков, идущих в жилые кварталы.

Кроме того, Алексей Егошин сообщил, что в данный момент на комиссии по чрезвычайным ситуациям обсуждается вопрос об отключении воды в Микрорайоне Бердска. Комиссия определит время отключения и включения воды, так что люди без воды не останутся.

Точная и полная информация должна поступить из администрации Бердска в ближайшее время.