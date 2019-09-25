«Я не виноват»: на 15 листах написал о своей невиновности в гибели летчика подсудимый Моргачев перед приговором в Бердске

Судебное следствие по делу о смерти опытного пилота Сергея Дадыкина закончено. На прениях обвиняемый Владимир Моргачев и два адвоката старались доказать его невиновность. Военный прокурор просит 3 года колонии-поселения.

Подсудимый Моргачев (на фото — слева) с адвокатом Осиповым

На пятнадцати листах расписал объяснения в своей невиновности в смерти летчика Владимир Моргачев. 23 сентября в прениях в свою защиту выступил сам обвиняемый по делу о гибели летчика на аэродроме «Бердск-Центральный» два года назад. Об этом рассказала помощник судьи Татьяна Ваганова. Напомним, что в августе 2017 года погиб опытный пилот ДОСААФ Сергей Дадыкин. Виновным в его смерти следствие считает замначальника Новосибирского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ Владимира Моргачева.

— Моргачев выступил в прениях в свою защиту и в письменном виде приобщил примерно 15 листов показаний. Он старается доказать свою невиновность, — рассказала Татьяна Борисовна «Курьер. Среда. Бердск» 24 сентября.

По мнению следствия именно Владимир Моргачев выпустил в поле неисправное воздушное судно. В руле открутилась шпилька, самолет рухнул на летное поле с высоты 20 метров. У летчика Дадыкина не было шансов выжить.

Напомним, «Курьер. Среда. Бердск» писал о том, что разбившийся летчик Сергей Дадыкин летал на списанном и сломанном самолете «Вильга» на аэродроме «Бердск-Центральный». 9 сентября судебное следствие по делу Моргачева закончилось. Процесс перешел в стадию прений. На них Владимир Моргачев выступил с обращением в свое оправдание. 23 и 24 сентября в защиту выступили два его адвоката Осипов и Анощенко. Также напомним, что военный прокурор запросил Владимиру Моргачеву три года колонии поселения. 27 сентября Бердский городской суд вынесет решение. Каким будет приговор, читайте подробности в ближайшие дни.