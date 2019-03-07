Разбившийся летчик Сергей Дадыкин летал на списанном и сломанном самолете «Вильга» на аэродроме «Бердск-Центральный»

Бердский горсуд приступил к рассмотрению по существу уголовного дела по гибели опытного летчика Сергея Дадыкина на аэродроме «Бердск-Центральный» в августе 2017 года. 7 марта 2019-го состоялось первое заседание.

На скамье подсудимых пенсионер Владимир Моргачев, которому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Полтора года назад он, будучи замначальника Новосибирского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ, дал разрешение на полет неисправного самолета «Вильга-35», который рухнул на летное поле с высоты 20 метров.

Моргачеву инкриминируют ч. 2 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба и ч. 2 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Как неоднократно подчеркнул, зачитывая обвинение в судебном заседании, представитель военной прокуратуры Евгений Макеев, Моргачев знал о неисправности воздушного судна, но позволил ему взлететь, чтобы не прекращалась деятельность НАСК и работа его самого.

По версии обвинения, подсудимый обладал достаточными навыками и опытом, а также должностными полномочиями, чтобы знать, в каком состоянии находится самолет. О поломках он должен был сообщить своему начальству и запретить эксплуатацию неисправного судна.

В суде выяснилось, что у «Вильги-35» 1984 года выпуска истек срок эксплуатации 30 мая 2016 года. Однако на ней продолжали летать — буксировали планеры, поднимающиеся в небо на бердском аэродроме. Обвинение квалифицирует это как легкомыслие и преступную халатность при исполнении должностных полномочий.

Евгений Макеев в подробностях изложил, что произошло с агрегатами самолета во время рокового полета Сергея Дадыкина. Причиной гибели пилота стала выкрученная шпилька, из-за которой заклинило систему управления самолета. К такому выводу пришла комиссия экспертов ГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина».

Кроме того, гособвинитель перечислил травмы, полученные летчиком при падении с высоты. На нем практически не осталось живого места — переломаны все кости и разорваны все внутренние органы. Шансов выжить у Сергея Дадыкина не было.

Автор видео Анастасия Солодкова



Подсудимый Моргачев вину не признал, назвав обвинение клеветой. Адвокаты тоже считают, что причастность к авиакатастрофе их доверителя не доказана.

— Органы предварительного следствия безосновательно отвергли версию о состоянии здоровья и действий пилота при осуществлении взлета и посадки, — высказалась защита.

Подсудимый заявил, что установить проблемы со шпилькой в самолете было невозможно. И ее нет в перечне узлов и агрегатов, которые необходимо осматривать перед полетами.

Автор видео Анастасия Солодкова



Кроме сына погибшего пилота Артема Дадыника, потерпевшим признан территориальный отдел Росимущества, которому принадлежал разбившийся и сгоревший самолет. Интересы ведомства, понесшего ущерб, в суде представлял Михаил Леонов.

— То воздушное транспортное средство — самолет «Вильга-35», которое пострадало в результате деяния, вменяемому подсудимому, принадлежит Российской Федерации на праве собственности. Это подтверждено свидетельством воздушного судна, выданного 16 октября 2011 года. Транспортное средство учтено в реестре государственного имущества от 15 сентября 2009 года, — огласил в ходе допроса Леонов.

Самолет передали на основании договора безвозмездного пользования со стороны РФ Новосибирскому авиационно-спортивному клубу ДОСААФ 21 ноября 2014 года. Договор был заключен на неопределенный срок. А поскольку воздушное судно пострадало во время полетов, то государству причинен ущерб. Его, как считает представитель Росимущество, должен компенсировать виновник авиакатастрофы.

Товароведческая экспертиза оценила разбитый самолет в 2 млн 94 тыс. рублей. С этой стоимостью, как и с квалификацией экспертов категорически не согласился Моргачев. Однако у Росимущества нет оснований не доверять экспертизе.

Артем Дадыдкин, сын погибшего летчика, приезжавший сегодня на судебное заседание из Барнаула, категорически опроверг сведения о плохом самочувствии отца. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Дадыкин-младший заявил, что его отец поддерживал хорошую спортивную форму, без проблем проходил врачебно-летную комиссию и в свои 63 года обладал прекрасным здоровьем. Артем убежден, что ответственность за смерть Сергея Дадыкина в авиакатастрофе несет Владимир Моргачев, разрешивший полет, зная о том, что самолет неисправен и год как запрещен к эксплуатации.