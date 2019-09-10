Судебное следствие по делу Моргачева за смерть пилота разбившейся «Вильги» завершено в Бердске

Процесс перешел к стадии прениям. 16 сентября будет объявлен срок, который запрашивает подсудимому гособвинение. По версии следствия, Моргачев выпустил в полет неисправное судно. Погиб опытный летчик Сергей Дадыкин.

Подсудимый Моргачев (на фото — слева) с адвокатом Осиповым

Вечера, 9 сентября, было закончено судебное следствие по делу Владимира Моргачева, процесс перешел к стадии прений. Об этом рассказала «Курьер. Среда. Бердск» судья Бердского городского суда Татьяна Васюхневич. Напомним, что в августе 2017 года погиб опытный пилот ДОСААФ Сергей Дадыкин. Виновным в его смерти следствие считает замначальника Новосибирского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ Владимира Моргачева.

— 16 сентября выступит государственный обвинитель. В конце сентября состоится заключительное слушание, объявят приговор, — уточнила сегодня, 10 сентября, Татьяна Владимировна.

Через шесть дней будет озвучен срок, который запрашивает военный прокурор Моргачеву.

Согласно материалам расследования именно Владимир Моргачев выпустил в полет неисправное воздушное судно. Самолет «Вильга-35» рухнул на летное поле с высоты 20 метров. При столкновении самолета с землей, летчика Дадыкина выбросило из кабины через стекло на землю, где он скончался.

Владимир Моргачев обвиняется по ч. 2 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть человека и по ч. 2 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Напомним, что подобная история была в 2016 году с экс-руководителем авиаклуба ДОСААФ Сергеем Сметаниным. Ему дали реальный срок. Суд признал его вину в крушении Як-52 в Бердске, когда погибли двое — курсантка Сибирского авиационного кадетского корпуса им. Покрышкина Виктория Горелкина и инструктор, заслуженный летчик Евгений Якимов. Сметанина приговорили к 3,5 годам колонии.