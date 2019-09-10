10.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Судебное следствие по делу Моргачева за смерть пилота разбившейся «Вильги» завершено в Бердске

12:15 10.09.2019, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Процесс перешел к стадии прениям. 16 сентября будет объявлен срок, который запрашивает подсудимому гособвинение. По версии следствия, Моргачев выпустил в полет неисправное судно. Погиб опытный летчик Сергей Дадыкин.

Судебное следствие по делу Моргачева за смерть пилота разбившейся Вильги завершено в Бердске
Подсудимый Моргачев (на фото — слева) с адвокатом Осиповым

Вечера, 9 сентября, было закончено судебное следствие по делу Владимира Моргачева, процесс перешел к стадии прений. Об этом рассказала «Курьер. Среда. Бердск» судья Бердского городского суда Татьяна Васюхневич. Напомним, что в августе 2017 года погиб опытный пилот ДОСААФ Сергей Дадыкин. Виновным в его смерти следствие считает замначальника Новосибирского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ Владимира Моргачева.

— 16 сентября выступит государственный обвинитель. В конце сентября состоится заключительное слушание, объявят приговор, — уточнила сегодня, 10 сентября, Татьяна Владимировна.

Через шесть дней будет озвучен срок, который запрашивает военный прокурор Моргачеву.

Согласно материалам расследования именно Владимир Моргачев выпустил в полет неисправное воздушное судно. Самолет «Вильга-35» рухнул на летное поле с высоты 20 метров. При столкновении самолета с землей, летчика Дадыкина выбросило из кабины через стекло на землю, где он скончался.

Владимир Моргачев обвиняется по ч. 2 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть человека и по ч. 2 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

Напомним, что подобная история была в 2016 году с экс-руководителем авиаклуба ДОСААФ Сергеем Сметаниным. Ему дали реальный срок. Суд признал его вину в крушении Як-52 в Бердске, когда погибли двое — курсантка Сибирского авиационного кадетского корпуса им. Покрышкина Виктория Горелкина и инструктор, заслуженный летчик Евгений Якимов. Сметанина приговорили к 3,5 годам колонии.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Сколько лет запросит прокурор?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Неадекватный Билан: петицию с жалобой на выступление певца в День города написали в Самаре
14:15 10-09-2019
Неадекватный Билан: петицию с жалобой на выступление певца в День города написали в Самаре
БердскУберут сухостой и свалку за 1,2 млн рублей у нефтебазы "Гигант" в Бердске
14:00 10-09-2019
Уберут сухостой и свалку за 1,2 млн рублей у нефтебазы
РПЦ и чиновники отправили православный «автопоезд» за 3,3 млн рублей по Новосибирской области
13:45 10-09-2019
РПЦ и чиновники отправили православный «автопоезд» за 3,3 млн рублей по Новосибирской области
БердскПьяный водитель KIA Soul врезался в отбойник и сбил Subaru Legacy с детьми на трассе Р-256 в Бердске
13:30 10-09-2019
Пьяный водитель KIA Soul врезался в отбойник и сбил Subaru Legacy с детьми на трассе Р-256 в Бердске
БердскОтключили горячую воду в 8 многоквартирных домах и детсаду в центре Бердска
13:22 10-09-2019
Отключили горячую воду в 8 многоквартирных домах и детсаду в центре Бердска
Пассажир скончался на борту самолета рейса Владивосток-Москва
13:15 10-09-2019
Пассажир скончался на борту самолета рейса Владивосток-Москва
БердскВыпускница-2019: Я хочу, чтобы к нашей эстраде относились с таким же уважением, как и зарубежной 1
13:00 10-09-2019
Выпускница-2019: Я хочу, чтобы к нашей эстраде относились с таким же уважением, как и зарубежной
В топ-10 городов с самыми красивыми женщинами в России попал Новосибирск
12:45 10-09-2019
В топ-10 городов с самыми красивыми женщинами в России попал Новосибирск
БердскВласть советуется: идеи для стратегии развития Бердска ждут депутаты 19
12:37 10-09-2019
Власть советуется: идеи для стратегии развития Бердска ждут депутаты
Поедать трупы людей полезным для человечества назвал ученый из Швеции 1
12:30 10-09-2019
Поедать трупы людей полезным для человечества назвал ученый из Швеции