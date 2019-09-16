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Три года колонии-поселения запросил военный прокурор обвиняемому в смерти летчика в Бердске

13:15 16.09.2019, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Владимир Моргачев обвиняется сразу по двум статьям. По версии следствия, он знал о неисправности самолета «Вильга», но разрешил взлет, который закончился авиакатастрофой. Судебное следствие по его делу закончено. Скоро огласят приговор.

Три года колонии поселения запросил военный прокурор обвиняемому в смерти летчика в Бердске
Владимира Моргачева обвиняют в смерти пилота Сергея Дадыкина

Сегодня, 16 сентября, состоялось судебное заседание по делу Владимира Моргачева. Его обвиняют в смерти пилота ДОСААФ Сергея Дадыкина в августе 2017 года. Судебное следствие по делу закончено, процесс перешел к стадии прений.

В понедельник в судебном заседании выступил государственный обвинитель — представитель военной прокуратуры, который озвучил запрашиваемый срок. Об этом сообщила секретарь судебного заседания Алла Овсянникова.

— Военный прокурор запросил Моргачеву три года в колонии-поселения, — прокомментировала Алла Викторовна «Курьер. Среда. Бердск».

Владимир Моргачев обвиняется по ч. 2 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть человека и по ч. 2 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

По версии следствия он разрешал полеты неисправного судна, чтобы сохранить свою работу в ДОСААФ. Моргачев знал о неисправности самолета, но позволил ему взлететь. При падении летчик получил множественные травмы — были переломаны все кости и разорваны все внутренние органы. Шансов у Дадыкина выжить просто не было.

В конце сентября Владимиру Моргачеву вынесут окончательный приговор. Напомним, что в схожей ситуации экс-руководитель авиаклуба ДОСААФ Сергей Сметанин получил реальный срок в три года. В той страшной трагедии погибли сразу два человека — пилот-инструктор и курсантка.

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