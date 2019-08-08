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Через полдня проживания в новой квартире фронтовичка со слезами попросилась в свой аварийный домик в Бердске

20:15 08.08.2019, Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой
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Мария Левина не хочет жить в квартире, подаренной благотворительным фондом. Она уговорила сына отвезти ее из «скворечника» домой. Но и от второй квартиры участница войны отказываться не собирается.

Через полдня проживания в новой квартире фронтовичка со слезами попросилась в свой аварийный домик в Бердске
Фронтовичка Мария Левина обращалась за помощью к Путину

Не может привыкнуть к благоустроенной квартире, подаренной благотворительным фондом, 96-летняя фронтовичка из Бердска. Прожив в высотном доме на ул. К. Маркса полдня, Мария Левина со слезами попросила сына отвезти ее назад — в старенький щитовой дом 1961 года постройки. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 7 августа, рассказала начальник бердского отдела соцобслуживания Наталья Скоромных.

В среду Наталья Юрьевна побывала в гостях у Марии Игнатьевны. Как всегда, руководитель социального ведомства интересовалась здоровьем и настроением престарелой бердчанки, выясняла, чем можно помочь. Левина рассказала, что однажды побывала в своей новой квартире.

— Все, говорит, ей нравится, светло, мебель новая, полежала на новой кровати. Но в 8 часов вечера Мария Игнатьевна захотела домой, разревелась. И поехали домой. Сын Борис отвез ее назад. Говорит, не может там находиться, этот «скворечник» ее не устраивает. Она привыкла жить в своем доме, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Скоромных.

Вместе с тем, Мария Игнатьевна утверждает, что жить в старом доме, официально признанном аварийным, невозможно. Она боится, что крыша и стены рухнут. Борис Александрович полагает, что этот дом после переезда станет своеобразной дачей, — рассказала Наталья Юрьевна.

— Пока урожай не соберем, никуда не поедем, говорит Борис. Он сейчас заготовки на зиму делает. Мария Игнатьевна побаливает, — поделилась Скоромных.

Впрочем, Левины ждут обещанную государством квартиру, на которую областной бюджет даст 1,6 млн рублей по президентской программе обеспечения жильем участников Великой отечественной войны. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», средства перечислят в сентябре, возможно, как раз к дню рождения Левиной. 16 сентября Марии Игнатьевне исполнится 97 лет. Она рассказывала, что в их роду много долгожителей.

— Мария Игнатьевна уже говорит, что никакие квартиры ей не нужны — ни эта, ни будущая. По ее словам, «ее подцепили» тем, что ей положено благоустроенное жилье, вот она и «заартачилась». Но в душе она успокоилась, что жилье, куда можно переехать, есть, есть надежда на крышу над головой. Хотя она опасается жить в аварийном доме, но пока солнце светит, пока есть огород, как все старики, хочет оставаться на земле, — полагает Наталья Скоромных.

Возможно, Марию Игнатьевну успокаивает тот факт, что ее 68-летний сын после смерти матери не останется в старой хибаре, а будет жить со всеми удобствами. И станет собственником двух квартир. Жилплощадь от благотворительного фонда, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» оформили 1 августа на Бориса. Квартиру от государства она будет обязана оформить на себя. Между тем, у Марии Игнатьевны есть еще две дочери.

Напомним, что Мария Левина 4 года добивалась того, чтобы ее дом признали аварийным и дали квартиру по президентской программе. Когда в 2019-м все случилось, особой радости и удовлетворения новые квадратные метры не принесли.

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От редакции

Главное - справедливость восторжествовала?

Аноним, 07 августа 2019 19:50
Жизнь странная штука, почему то одним квартиры дают и не раз, а другим полжизни на ипотеку корячиться.
Угадайте, кто за кого проголосует.
Аноним, 07 августа 2019 20:11
По большому счёту от государства ей не положено жильё, так как на сегодняшний день она обеспечена подареной жилплощадью.Загсобрание может отказать.
Аноним, 07 августа 2019 20:54
Я это сразу говорила, что не будет она там жить
Ещё не факт, что ей там просто не понравилось ... может всё дело в родственниках????
Как то это не правильно
Квартиру получается получил сын ... на месте фонда , я бы не стала так делать
Аноним, 07 августа 2019 20:56
Кстати, кто будет платить налог на эту квартиру?
По факту денежки приплыли сыну
.. обязан заплатить 13 процентов от стоимости квартиры
Пенсионер, 08 августа 2019 02:08
96 -это сложно...
Пенсионер, 08 августа 2019 02:11
Сложно -сразу к одной привыкнуть, а от другой -отвыкнуть...
Аноним, 08 августа 2019 13:01
Ужасно, что истинным фронтовикам жильё не дают и они доживают в жутких условиях. Благодаря, таким ушлым бабулькам, перестаешь верить в лучшее! На месте благотворительного фонда (в судебном порядке) признали бы сделку по оформлению квартиры на сына недействительной. Поскольку квартира предоставлялась фронтовику, а сын таковым не считается. Поскольку в улудшении жилья нуждается только данная особа( язык не поворачивается назвать бабулю фронтовиком). В миг бабулька не стала ушлой и наглой, а она всю жизнь была такой!

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