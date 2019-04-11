Фронтовичка плачет: 96-летней Марии Левиной не дают жилье по программе Путина в Бердске

Мария Левина, 96-летняя фронтовичка из Бердска, устала ждать, когда чиновники обратят на нее внимание и дадут деньги на благоустроенную квартиру. Еще в 2015 году комиссия бердской администрации признала ее щитовой дом 1961 года постройки пригодным для проживания и отказала выдать сертификат на 1,3 млн рублей.

С тех пор ситуация только усугубилась. Несмотря на то, что мэрия постоянно выясняет, в чем нуждается Мария Игнатьевна и старается исполнить ее пожелания, дом ветшает. А в 2017 году Левиных коснулась проблема затопления грунтовыми водами. С тех пор в подполе постоянно стоит вода, от влажного грунта накренился туалет во дворе, утеплитель на стенах намок и сгнил, источая по комнатам удушающий химический запах, щитовые стены проваливаются и покрылись плесенью.

Администрация по просьбе фронтовички установила в доме унитаз и ванну, чтобы Марии Игнатьевне не нужно было выходить на улицу. Но, как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» ее 68-летний сын Борис, пользоваться этими благами цивилизации не позволяют грунтовые воду, залившие сливную канализацию. Централизованную построить невозможно по техническим причинам — ее нет в том месте частного сектора.

По словам начальника бердского отдела соцзащиты Натальи Скоромных, Мария Левина отказывается от социальных услуг, ссылаясь на помощь сына.

— В 2015 году Мария Игнатьевна озвучила проблему необходимости ремонта крыши. Депутат Заксобрания Молодавский доставил стройматериалы. Но Борис Александрович отказался, так как решил ремонтировать самостоятельно. Кроме того, от них поступило заявление об оказании материальной помощи. Из депутатского фонда было выделено 65 тыс. рублей. Все обращения Марии Игнатьевны оперативно решаются социальными службами, — заверила Наталья Юрьевна.

Тогда же участнице войны предложили однокомнатную квартиру в доме ветеранов №45 на ул. Рогачева. Но Левина отказалась. Как и через три года. Между тем, по словам Скоромных, 36-метровая квартира до сих пор зарезервирована за Марией Игнатьевной. И переехать туда она может в любое время.

У фронтовички свои аргументы против: она отказывается от временного жилья, поскольку хочет жить, как и сейчас, вместе с сыном и иметь собственную квартиру за счет программы по обеспечению ветеранов Великой Отечественной войны благоустроенным жильем. Не изменила своего решения Мария Левина и сейчас. Она уверена, что чиновники ее обманывают: двум вдовам фронтовиков дали жилье, а ей, действительно воевавшей, «нюхавшей порох» на Северном фронте, отказали. Об этом Мария Игнатьевна со слезами на глазах рассказала «Курьер. Среда. Бердск».

— Дали вдовам, а про меня забыли. Я действительно фронтовичка. Я все на своей шкуре испытала, в окопах в грязи лежала. От власти нет толку. Ничего мне не дали. Ничего! Мне обязаны дать квартиру. Мужу моему, фронтовику-инвалиду без ноги, тоже были обязаны. Бог здоровье дал, сама всю жизнь все ворочала. Ни у кого ничего не просила. А теперь засуетились, когда мне уже на кладбище надо. Довели до истерики. Только унитаз за дверью поставили. А где моя квартира? Был приказ Путина. Где мои деньги?Вот это правда, — возмущена

Кстати, именно Скоромных в 2015 года ходатайствовала о создании комиссии для проверки жилищных условий Левиных. Но та, обследовав дом, признала его годным для проживания. Еще одним поводом для отказа стала достаточная жилплощадь. Условием для включения в программу является менее 12 кв. метров на человека. У Левиных дом 56 квадратов.

Но он «отстоял» уже 5 нормативных сроков. Так называемые «финские домики» строили возле Микрорайона как временное жилье для рабочих, рассчитанное на 12 лет.

— 10 человек тут ходили, топтались. Можно жить, говорят. Да как же можно, если стена отошла — тряпок натыкали, чтоб не замерзнуть. Целыми днями дышу сыростью, я не сплю, — плачет Мария Левина.

Наталье Скоромных, конечно, очень жаль Марию Игнатьевну. И полагает, что стоило бы найти какой-то выход из ситуации в обход программы обеспечения ветеранов жильем. Она понимает, что каждая мать хочет оставить детям после себя хорошее наследство в виде благоустроенного жилья. Но у Марии Левиной кроме сына Бориса, имеющего инвалидность, есть две дочери, внуки, тоже проживающие в Бердске. Почему они не участвуют в судьбе престарелой матери, остается для Натальи Скоромных загадкой.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Следственный комитет и прокуратура начали проверки по публикациям в СМИ о бедах бердской фронтовички. Как установила городская комиссия, Мария Игнатьевна не имеет права на улучшение жилищных условий за счет средств федерального бюджета. И сделать с этим ничего нельзя в рамках существующего закона.

Но над местными чиновниками, между тем, висит уголовная статья, если они признают при таких обстоятельствах Левину нуждающейся в улучшении жилищных условий и направят документы на вручение ей сертификата на 1,3 млн рублей для покупки квартиры. Разве что президент России Владимир Путин сделает подарок бердской фронтовичке и выделит деньги на новое жилье. Наталья Скоромных намерена ходатайствовать в минтруда и соцразвития, чтобы сделали какое-то исключение для Марии Левиной.

Но есть еще одна неутешительная весть для Марии Левиной. Выделение средств по программе обеспечения благоустроенным жильем на 2019 год не предусмотрено. В бюджете не заложено финансирование в связи с тем, что сокращено количество лиц, которые претендуют на получение помощи. Всем нуждающимся фронтовикам государство уже выделило квартиры.

Так что бердчанка Мария Левина, которой в сентябре 2019 года исполнится 97 лет, просто может не дожить до «подарка Путина».

Автор видео Анастасия Солодкова

