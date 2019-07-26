Мэр Бердска: Получит 1,6 млн рублей даже с подаренной квартирой в Новосибирске фронтовичка Мария Левина

Старушка оформила подаренную благотворительным фондом квартиру на своего сына. Евгений Шестернин намерен исполнить обещание и выделить с помощью региона 1,6 млн рублей на жилье старушке.

Фронтовичка Мария Левина обращалась за помощью к Путину

96-летняя фронтовичка Мария Левина решила оформить квартиру в Новосибирске, подаренную ей благотворительным фондом +7 своему сыну — Борису Левину. Начальник отдела социального обслуживания Бердска Наталья Скоромных в беседе с«Курьер. Среда. Бердск» подтвердила, что старушка обрадовалась дару, но Мария Игнатьевна не собирается терять региональную субсидию в размере 1,6 млн рублей на улучшение жилищных условий.

Мэр Бердска Евгений Шестернин поделился с «Курьер. Среда. Бердск» своим мнением на этот счет:

— Мы отправили ходатайство в правительство Новосибирской области с полным пакетом документов, чтобы Мария Игнатьевна получила субсидию и улучшила свое жилье. От выполнения своих обязательств мы не отказываемся. Это ее право — как распорядиться подарком.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что новость о том, что бабушка получила в дар от благотворительного фонда +7 ключи от квартиры в Новосибирске стала сюрпризом для чиновников Бердска. Мария Левина и ее сын Борис не сообщали радостную весть власти Бердска.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров предположил, что если Мария Левина оформила квартира на себя, то она потеряет право на получение 1,6 млн рублей от правительства Новосибирской области.

По словам Натальи Скоромных, хоть старушка и получила ключи от квартиры 22 июля, собирать чемоданы она не спешит. В квартиру переехал ее сын — Борис Левин.

-Битвы с человеческим равнодушием тоже бывают жестокими и продолжительными: несколько лет ветерану пришлось доказывать, что ее щитовой дом 1961 года постройки не пригоден для жилья. «Течет кругом, сгнил дом, под полом вода», — говорила Мария Игнатьевна. Она потеряла мужа, и справляться с невзгодами, как мог, помогал сын. Проблема пенсионерки не решалась до появления видео, обращенного к президенту страны. Мы решили не ждать развития ситуации. 22 июля представитель фонда +7 передал Марии Игнатьевне Левиной ключи от новой квартиры, — написал благотворительный фонд на своей странице.

Наталья Скоромных делилась с «Курьер. Среда. Бердск», что Мария Игнатьевна мечтала отметить новоселье с частушками и гармонистами.