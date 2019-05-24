Плачет от счастья 96-летняя фронтовичка накануне переезда из аварийного дома в Бердске

Сегодня, 24 мая, 96-летней фронтовичке Марии Левиной из Бердска привезли постановление мэра о признании ее дома аварийным, сообщила начальник городского отдела соцзащиты Наталья Скоромных.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 23 мая и. о. главы Бердска Владимир Захаров подписал постановление на основании выводов комиссия, которая обследовала дом и нашла его непригодным для проживания.

Таким образом, Мария Игнатьевна, воевавшая в годы Великой Отечественной войны на Северном фронте, имеет полное право провести остаток дней в достойных жилищных условиях.

Сейчас жилотдел бердской мэрии собирает документы для передачи в областное правительство, чтобы 1,6 млн рублей выделили для покупки благоустроенного жилья Марии Левиной как можно быстрее.

Мария Игнатьевна, получив постановление главы города, уже поплакала от счастья, от того, что переедет в собственную квартиру. И теперь надеется, что ей хватит здоровья дожить до новоселья. В сентябре 2019 года ей исполнится 97 лет.

С 2015 года Левина добивается признания ее щитового дома 1961 года постройки аварийным и права на получение денег по президентской программе переселения участников Великой Отечественной войны в благоустроенное жилье, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». И добилась.

Подробности — в ближайшее время.