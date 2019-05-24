Застроят 3-этажками пустырь рядом с парком в Южном микрорайоне Бердска.

Аргументом для жителей Южного микрорайона Бердска, протестующих против застройки пустыря близ ул. Рогачева многоэтажными домами для чиновников служит дальнейшего развитие их жилой территории. По словам начальника управления градостроительства бердской мэрии Федора Каравайцева, получить деньги, например, на дороги возможно только при веском обосновании.

— Если мы планирует в Южном строительство дорог, а это не маленькие деньги, мы должны понимать, что к парку мы их не построим — должны быть социальные объекты. Мы обосновываем прокладку дорог: к школе, детскому саду, яслям, жилым домам, — объяснил Каравайцев.

Детсад в Южном практически построен, активно строится школа, рядом запланированы ясли. Они по проекту отделены от остальной территории микрорайона 20-метровой зеленой полосой. По соседству планируют создать три парковые зоны (первая — 4,5 тыс. кв. метров, рассчитанная на 750 человек, вторая — 3 тыс. квадратов на 500 человек, третья — 1,5 тыс. кв. метров на 250 человек). И никаких высотных домов.

— Я хочу подчеркнуть, что на данной территории, как заявляют некоторые представители, никогда не планировалось строительство 9-этажек. Там предусматривалась зона Ж-3 с разрешенным строительством домой до 4 этажей. А новому по проекту — 9 трехэтажных жилых домов, потому что изменили зону на Ж-2. С учетом того, что строить будут 3-этажные дома, плотность застройки здесь не так уж и велика, — рассказал Федор Васильевич.

По его словам, дворы новостроек будут не проездными, только пешеходными. Это новый европейский тренд. Парковки для автомобилей предусмотрены вдоль дороги. Эта концепция рассчитана на комфорт и безопасность.

Строить дома необходимо, уверен Каравайцев, поскольку нужно «наполнять территорию»: школа и детсад рассчитаны на 10 тыс. населения. Кроме того, придется предоставлять служебное жилье будущим сотрудникам образовательных учреждений. Численность персонала составит не менее 150 человек.

Дорогу длиной 382 метра и шириной 30 метров между школой и парком предлагают сделать с нормированным графиком движения, с тем, чтобы ее можно было в определенные часы закрывать для транспорта и предоставлять для пеших и велосипедных прогулок. Ее уже назвали малым Арбатом, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Вся эта инфраструктура, по мнению Каравайцева, позволит в дальнейшем обосновывать необходимость строительства дорог и жилья:

— Социальные объекты и жилье являются локомотивом для комплексного развития территории. Положим асфальт, проведем свет, водопровод и так далее.

— По просьбе депутата по Южному микрорайону по ул. Рогачева дальше мы предусмотрели еще 1 гектар под парковую зону. Это там, где ТОС делал площадку. В общей сложности получается 2,5 га отданы в Южном под парки. Площадь городского парка в центре Бердска составляет 9 гектаров. Но нужно учитывать численность населения, — аргументировал Каравайцев.

Он акцентировал на том, что земельный участок, предназначенный для строительства 3-этажных домов рядом с парком не выставлялся на аукцион, поэтому имя застройщика никто назвать не может. Более того, участки еще не размежеваны и не сформированы. Есть только планы. Поэтому, как считает Каравайцев, на акции протеста против застройки парка 18 мая «южан» ввели в заблуждение, дезориентировали. Ни о каких публичных слушаний по поводу этого участка пока даже не планируется.

— Когда будет утверждена концепция развития территории после внесения изменений в проект планировки. Только тогда назначат публичные слушания по этому земельному участку. До этого времени пройдет как минимум год, — подчеркнул начальник управления градостроительства.

Он полагает, что «южане» опасаются при строительстве многоквартирных домов дополнительных для себя неудобств — машин станет больше, солнце закроют. «будут заглядывать в окна». Среднестатистическая 3-этажка имеет высоту порядка 10 метров. Некоторые коттеджи в Южном еще выше. Кроме того, новый район разделит существующую малоэтажную застройку дорога шириной 40 метров.

— Мы готовы принять инициативную группу жителей Южного микрорайона. И с учетом мнения местных жителей доработать проект. Я считаю, когда увидят перспективы развития данной территории, увидят, к чему мы стремимся, они поймут, что мы принимаем правильное решение, что хотим талька блага. Мы планируем создать красивый уютный райончик. Надеюсь, мы придем к консенсусу с жителями Южного. В ближайший год дома здесь точно не появятся, — акцентировал Каравайцев.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в субботу, 18 мая, жители Южного микрорайона вышли на массовый пикет в защиту парка. Они категорически не хотят видеть на пустыре близ новых школы и детсада многоэтажные новостройки. Они голосовали и громко скандировали «За парк!». И собирали подписи для обращения к губернатору Травникову и президенту Путину.

Некоторые депутаты горсовета их поддержали. А чиновники попытались объяснить, что будет представлять из себя спорная территория. Пока каждая из сторон осталась при своем мнении.

Между тем, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», участков под застройку в Бердске практически не осталось, что ведет строительную отрасль к уничтожению.