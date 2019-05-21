Строить жилье негде и некому в Бердске

В Бердске фактически не осталось участков под жилую застройку. Территория города составляет 72 кв. километра, но поскольку Бердск с трех сторон окружен водой и занят лесами на треть, перспективы строительства весьма ограничены. По сути осталось лишь три небольших участка, где можно возвести многоквартирные дома разной этажности. Присоединенные недавно к Бердску земли Барышевского сельсовета со стороны Нового поселка, роли в этом не играют — там лес.

Есть надежда на то, что когда-нибудь Министерство обороны отдаст городу свои земли, где тоже можно будет строить. Но пока военное ведомство согласилось лишь на передачу небольших участков для прокладки дорог по ул. Горького и Первомайской до микрорайона Раздольного, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

— В связи с этим территория Бердска весьма ограничена в свободных площадях. Единственное развитие города в плане строительства возможно в южном направлении. Поэтому туда мы продлеваем улицу Горького, чтобы соединить южную часть с центром города, чтобы трафик не шел в Микрорайон через Красную Сибирь, а движение было закольцовано, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления градостроительства бердской мэрии Федор Каравайцев.

Речь идет о перспективной застройке двух участках близ Южного микрорайона (у построенного детсада возле ул. Рогачева и ближе к ул. Черемушной — прим. ред.) и территории за микрорайоном Раздольным в направлении к водозабору. Эти места на генплане города значатся под жилую застройку. За кирпичным заводом в той стороне места нет, поскольку обширные земельные участки принадлежат соседнему Искитимскому району и Министерству обороны (аэродром).

— Если говорить о строительстве, то площадок у нас мало. Но мы решаем этот вопрос в том числе по программе расселения ветхого и аварийного жилья. Мы сносим старые дома, получаем деньги, на которые покупаем квартиры в новостройках. Это по сути программа развития уже застроенных территорий — идет обновление старого жилого фонда. Но так называемых чистых площадок под застройку у нас практически нет, — оценил Каравайцев.

При том, что новая застройка предполагает комплексное развитие территорий — сооружение коммунальной и транспортной инфраструктуры. Только при этом условии, по словам начальника управления градостроительства, можно говорить о полноценном развитии всего города.

— Есть генплан города, которому мы должны придерживаться. Понятно, что меняются нормы, СниПы, в городах идет уплотнение застройки. Но главная наша задача каждую территорию развивать комплексно — с дорогами и общественным транспортом, ливневками, парками, социальными объектами. Если мы развиваем город, то все это должны предусмотреть, — рассуждает Федор Васильевич.

Иначе Бердск будет только стареть и превращаться в заштатный провинциальный населенный пункт. Нельзя сбрасывать со счетов значимость для городской экономики строительной отрасли. Строительный бизнес — это тысячи рабочих мест и зарплаты, это отчисление налогов в местный бюджет и заметное преображение города, это привлечение инвестиций и иногородних, которые покупают жилье в новостройках Бердска. Это и создание новых предприятий.

Не секрет, что строительство тянет за собой смежные отрасли — транспорт и машиностроение, строительные и отделочные материалы, кабели, деревообработку. Научно доказано: когда стройки останавливаются, город перестает развиваться, падает экономика и благосостояние людей. Строительство — это локомотив экономики, в котором занято до 40% бизнеса.

Между тем, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», бердская власть за последние 4 года не выделила строителям ни одной площадки, не прошло ни одного аукциона. Хотя в городе есть территории, которые пустуют и за которые не платят. Например, участок под лесоторговой базой напротив Торгового центра в Микрорайоне. Заброшенная территория бельмом стоит на глазах бердчан, периодически горит, захламляется, но чиновники не спешат забирать ее у недобросовестного арендатора, имеющего крупный долг перед бюджетом.

Разговоры о присоединении искитимских земель для того, чтобы у Бердска было больше возможности для развития, в том числе для строительства, остались только разговорами.

Кроме того, сама строительная отрасль Бердска существенно потеряла. Если в 2008 году город стал лидером по строительству жилья в масштабах всей России и получил соответствующий диплом за 100 тыс. кв. метров в год, то сейчас стройка упала почти до нуля. Если еще 5 лет назад в Бердске работали 6-7 предприятий только по многоэтажному строительству, то в 2019-м — полтора. Крупнейший бердский бизнесмен и застройщик Виктор Голубев на 70% перевел строительство в Искитим, где ему власти дали «зеленую улицу».

Напомним, что Бердск является дотационным городом, поэтому стагнация в строительной отрасли больно отразится на городском бюджете — не дополучит средств социалка. По оценке строителей, бердская власть не уделяет достаточно внимания очень важной экономической составляющей — строительству. И более того, идет на поводу у противников жилой застройки, которые шантажируют чиновников акциями протеста и обращением к президенту.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 18 мая жители Южного микрорайона вышли на пикет против строительства многоквартирных домов по соседству, несмотря на то, что чиновники пошли на компромисс и оставили место под парк.