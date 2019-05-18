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Путину и губернатору Травникову пожалуются противники многоэтажной застройки в Бердске

Жители Южного микрорайона вышли на митинг в поддержку парка, участок которого власть планирует отдать под строительство многоквартирных домов. Бердские чиновники и депутаты предлагают компромисс.(ВИДЕО, ФОТО)

18.05.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой 2 коммент.
 
 

Путину и губернатору Травникову пожалуются противники многоэтажной застройки в Бердске

Депутат Елена Белова призвала бороться за парк

Жители микрорайона Южного в Бердске очень обижены на местную власть. Свои претензии они высказали на митинге, прошедшем утром в субботу, 18 мая. На пустыре, где изначально по генплану планировали разбить парк, собралось около 200 «южан», сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Они протестовали против перспективы застройки парковой территории многоквартирными домами. Эмоционально аргументировали, почему хотят зеленую зону, а не высотки.

По мнению обитателей Южного, за 30 лет, что существует их микрорайон муниципалитет ничего для них не сделал: дороги, электричество, воду и газ прокладывали сами горожане. И сейчас «варятся в собственном соку». А тут еще место под парк хотят отдать под многоэтажную застройку.

Вице-мэр Бердск по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров предложил вместе посчитать, сколько средств вложил город в благоустройство Южного и сколько еще собирается вкладывать. А если есть претензии к предыдущей власти, есть сомнения в целевом использовании денег, Захаров предложил обращаться в правоохранительные органы.

Семья Крестьяновых пришла на акцию протеста почти в полном составе — старшая дочь в школе. Наталья и Герман Крестьяновы выступают за парк, в котором будут гулять их дети:

— 28 трехэтажек налепят, куда я должна буду с ребенком ходить? Не только нам, всему Микрорайону нужен парк. Мы потерпим строительство. У меня ребенок в детский сад в этом году пойдет — очень хорошо. Я хочу забрать ее и по парку прогуляться. А под необходимость строительства социального жилья власть протянет сюда любые вопросы. Это не компромисс, а обман.

Автор видео Анастасия Солодкова

Галина Васильевна вышла на митинг с плакатом за чистый воздух. Она голосует за парк. Но не так категорична относительно застройки, как ее соседи:
— Хотелось бы трехэтажки видеть, не выше.

Собственно, это и предлагает власть. Для наглядности даже разместили план освоения будущей территории, где наряду с 3-этажными домами предусмотрены три парковые зоны для разного вида отдыха — активного и пассивного.

Организатор митинга Виктор Кротенко перед началом акции протеста, попросил всех вести себя «подобающим образом», воздержать от нецензурных высказываний и провокаций, не нарушать общественный порядок. И высказывать только по заявленной повестке, по которой митинг согласован в горадминистрации.

Первой выступила депутат горсовета Елена Белова. Она напомнила, что по генплану вокруг строящихся школы и детского сада в Южном должен быть парк. Именно под школу перевели участок в зону Ж-3, предусматривающую жилищное строительство.

— Три месяца назад я узнала от инициативной группы, что этот участок никто не собирается возвращать в рекреационную зону. Минстрой ответил, что парк переносят к реке Раздельной, где склон 45 градусов, — высказалась Елена Викторовна, подчеркнув, что Микрорайон уже перерос по численности населения центральную часто города, а парковой зоны здесь нет. — Нам нужно постараться добиться, чтобы здесь был парк. Но в коридорах власти, я думаю, вопрос о переносе парка уже решен.

Предложения власти об альтернативных вариантах развития Южного Белова назвала веселыми картинками, которые не будут имеют ничего общего с реальностью. И будущий застройщик, который выиграет аукцион, вряд ли позаботится о «южанах», полагает депутат.

В течение митинга жители Южного ставили подписи под обращением к президенту с просьбой помочь сохранить парк. Елена Белова предложила одновременно направить аналогичное обращение губернатору Новосибирской области Андрею Травникову.

В поддержку жителей Южного выступил депутат горсовета Николай Сычев. Он считает, что далеко не все его коллеги по депутатскому корпусу придерживаются позиции «южан». Но он уверен, что мнения людей должны быть решающими для власти и сослался на слова президента России по этому поводу. Николай Федорович даже сорвал аплодисменты после своей речи.

Депутат по округу, куда входит Южный микрорайон, Владимир Голубев отметил, что многие митингующие даже не представляют себе, что в реальности планируют сделать на пустыре. По его словам, сами «южане» предлагали раздеть территорию для парка и для застройки.

Но Владимиру Алексеевичу не дали говорить. Митингующие предложили прямо сейчас проголосовать за парк без многоквартирных домов.

Автор видео Анастасия Солодкова

Так же освистали и противника парка, который уверен, что парковая зона превратится в приют наркоманов и алкоголиков. У него просто отобрали мегафон.
— Альтернативное мнение никто не хочет слушать! Все «зеленые» организовали. Это кучка, которая финансирует эту организацию, которая неизвестно, чем занимается, — возмутился освистанный житель Южного.

Сторонники создания парка, высказав свои аргументы, предложили проголосовать. Сначала «южане» просто подняли руки, а потом начали скандировать: «За парк!».

Автор видео Анастасия Солодкова

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров ответил завсю власть. По его словам, есть интересный проект, предусматривающий разделение участка на два. На одном построят 3-этажки в качестве социального жилья, на втором создать парковую зону.

Автор видео Анастасия Солодкова

В итоге митингующие решили создать рабочую группу, которая будут представлять интересы «южан» в переговорах с властью. Свое протестное мнение они намерены высказать 11 июня на публичных слушаниях по поводу судьбы пустыря в Южном микрорайоне. О том, как власть представляет себе спорную территорию в будущем, «Курьер. Среда. Бердск» рассказывал накануне.

Путину и губернатору Травникову пожалуются противники многоэтажной застройки в Бердске

Владимир Голубев, депутат Южного, не смог убедить своих избирателей


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(2) Комментариев

  1. zizou

    Все «зеленые» организовали. Это кучка, которая финансирует эту организацию, которая неизвестно, чем занимается, — возмутился освистанный житель Южного.
    ===========================
    а этого жителя южного финансирует тот, который который денег не жалеет на «идите и вербуйте»

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  2. Аноним

    Очередная пиар компания…

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