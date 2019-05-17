Маленький Арбат и три парка: Новую концепцию развития Южного нарисовала на карте власть Бердска

Пригласили на пресс-конференцию бердские СМИ в преддверии митинга в микрорайоне Южном исполняющий обязанности главы Бердска Владимир Захаров, спикер горсовета депутатов Валерий Бадьин, а также начальник управления градостроительства Федор Каравайцев.

Чиновники показали новое проектное предложение по благоустройству и застройке фрагмента микрорайона Южного сегодня, 17 мая. Рабочая группа разработала проектное предложение накануне встречи со СМИ. Владимир Захаров отметил, что Бердск всегда был «богат на активных людей». В рамках разрабатываемого генерального плана города было решено, что город найдет свое развитие в сторону юго-востока и юго-запада.

-В Южном впервые за 30 лет строится школа, а также детский сад, приспособленный для маломобильной группы детей. Кроме того, в этом районе будет построен детский сад-ясли на 110 мест. У нас прошло рабочее совещание с участием проектировщиков, людей, которые принимают участие в развитии городских территорий, основные застройщики города и жители микрорайона Южного. Новая концепция удовлетворила всех, — выступил Владимир Захаров.

Валерий Бадьин отметил, что задача решена довольно быстро.

— Некоторые товарищи нас упрекают, что мы долго работаем. Но я считаю, что этот как раз пример быстрого решения частной задачи. Честно говоря, я этого даже не ожидал этого. Проект получился очень красивый. У нас градостроительство идет правильным путем, — обратился к журналистам спикер горсовета Бердска.

Автор видео Марина Волкова



Исполняющий обязанности главы города объяснил, почему считает новую концепцию застройки Южного уникальной. Так, в микрорайоне строятся социальные объекты, которые станут локомотивом развития Южного.

— Только благодаря урбанизации, мы получили возможность вести переговоры с областью о строительстве автодорог в этом районе. У нас есть ПСД, которая прошла экспертизу, мы занимаемся запуском аукциона по поиску подрядчика. Уже осенью, к сентябрю эти дороги будут сданы в эксплуатацию. Наличие социального объекта влечет за собой строительство первого этапа части дороги улицы Возрождения, Купца Горохова и части улицы Сорокина. Эти улицы будут примыкать к улице Лунной. Без развития социального комплекса этого решения не было бы принято. Бюджет города в следствие дефицита не позволят вести такое грандиозное строительство дорог в одиночку, — подчеркнул Владимир Захаров.

Кроме того, заканчивается проектировка ул. Рогачева от ул. Космической до ул. Ключевой. После — этот участок дороги будет перестроен.

Жители волновались, что парк в Южном так и не появится. Но рабочая группа выслушала все пожелания и приняла концепцию Южного. По мнению Владимира Захарова, у этого плана «есть свои изюминки».

Изюминки Южного

Детский сад и школа обеспечат подъездными путями. Планируется создать пешеходную улицу, которую окрестили Маленьким Арбатом. Это улица. По которой можно будет передвигаться пешеходам, не заботясь о своей безопасности. Здесь же можно устроить соревнования ГТО, кататься на велосипедах и роликах. Ширина Арбата — 30 метров.

Маленький Арбат плавно перетекает в ленточную боровую полосу размером 0,5 ГА. На карте прорисованы три парковые зоны с разной вместимостью и разным назначением.

Так, рядом с будущими яслями появится парк № 1 рас читанный на 250 человек. Здесь разместят спортивно-развлекательные объекты для детей старшего возраста.

Следующий парк № 2 рассчитан на 500 человек. Здесь будут проводится культурно массовые мероприятия. И парковая зона № 3 самая большая из трех, рассчитанная на 750 человек. Здесь планируется установить детские игровые площадки для младшего возраста с малой активностью под названием «Тихая».

Все три парка будут совмещены между собой, а их общая площадь составит порядка 2,5 гектар.

— На мой взгляд, это шикарный вариант для города Бердска, который позволит решить несколько социальных задач. Каждые жители города подразумевают «парк» по-своему. Для кого-то парк -это зона тихого отдыха. Для кого-то карусели и развлечения, а кому-то хочется заниматься спортом. Этот проект уникален тем, что сможет угодить всем пожеланиям. Мы получаем уникальное место трех социальных объектов, новое место Маленького Арбата и зону зеленой территорий с разными направлениями.

Детский сад и школа строятся по новым стандартам. Там без проблем могут учиться особенные дети. Новые школа и детсад оснастят лифтом, приспособленной туалетной комнатой, пандусами.

Доставить особенного ребенка в школу тяжело. Вчера активно обсуждалось предложение и оно принято — оставить часть территории за жилой зоной малоэтажного строительства.Хочу успокоить жителей, это будет зона исключительно малоэтажного строительства. Микрорайон достаточно отдален от города. Школы способны принимать маломобильных учеников, то мы будем предлагать застройщикам строить квартиры в собственность или в наем для семей, в которых живут особенные дети и для будущих педагогов учебных заведений, — предложил Захаров.

Он же озвучил и концепцию предложенную в рабочей группе: максимально расположить автомобильный трафик по окраинам малоэтажного микрорайона, а внутри останется безопасная зона с детскими площадками для его жителей.

Федор Каравайцев отметил, что город должен развиваться равномерно и комплексно.

Владимир Николаевич отметил, что новая концепция устроит многих бердчан, понимая, что найдутся и те, кому план не угодит. Он подчеркнул, что в работе рабочей группы участвовали не все активные жители Южного, ратующие за митинг. Но власть Бердска южане на мероприятие не приглашали.

Автор видео Марина Волкова



Когда появится город-сказка?

Так когда же план-сказка появится в Южном? Сегодня нарисованная карта в реальности выглядит пустырем. Для начала власть Бердска приведет в порядок документы. Разграничит каждую зону документально. Одну выделит под зеленую зону, другую — под парк. По словам Федора Каравайцева, на привидение документов в порядок уйдет около года. Только после этого можно приступать к строительным работам. Но в первую очередь в микрорайоне появятся жилые дома, а уже после этого — парки, маленький Арбат и ленточный бор.

Автор видео Марина Волкова



— Для начала нужно построить три социальных объекта. Если в целом утвердится проект, то нужно выстраивать дома. Мы хотим, конечно, чтобы все было быстро. Но сегодня мы закладываем концепцию, которая со временем и постепенно реализуется в жизнь. Кроме того, дерево растет 20 лет. Не пригонишь туда каменщиков и асфальтоукладчиков, чтобы деревья выросли. Мы сделаем постепенно инфраструктуру, дорожки, освещение, водовод, а деревья вырастут, высадятся новые. Но, чтобы воспользоваться всеми плодами, нужно подождать. В Бердске мы работаем с лозунгом «мы вместе». Только совместными усилиями мы можем концепцию реализовать. Процесс долгий, но главное его начать.

Захаров заявил, что город будет активно участвовать в государственных программах, чтобы получить деньги на реализацию концепции.

Митинг состоится

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что беспокойства бердчан, связанные с созданием парковой зоны в микрорайоне Южном, долго не утихали. Горожане уверены: власть лишает их зеленой зоны, хотя этого можно избежать. Жители Южного продолжают борьбу за зеленую зону, подав уведомление о проведении митинга на пустыре пересечения улиц Рогачева и поэта Сорокина, там, где еще в 2008 году АО «НИ «Новосибгражданпроект» «нарисовал» районный парк площадью 6,6 гектар.

Предполагается, что южане выйдут на пустырь с плакатами, флагами и громкоговорителями 18 мая с 10 часов утра до часу дня.

Жители Южного объявят протест власти Бердска против строительства многоэтажных домов, потребуют у чиновников сформировать участок площадью 7 га и переводом его в зону Р-2 для устройства парка «Южный». В этот день южане начнут сбор подписей к президенту РФ Владимиру Путину.

Организаторы митинга уверены, что к акции присоединятся до 1 000 бердчан, поэтому гарантируют обеспечение общественного порядка.