За порчу имущества бизнесмен Илющенко требует 524 тыс. рублей с ТСЖ «Изумрудный» в Бердске

Бизнесмен Александр Илющенко, известный как застройщик этнопарка «Бердский острог» и как давший взятку в размере 3 млн рублей экс-мэру Илье Потапову на теплоходе «Ремикс», снова судится. На этот раз он обратился в Бердский городской суд с иском о защите прав потребителей к ТСЖ «Изумрудный».

Предварительные слушания прошли 23 апреля. Но в силу вновь открывшихся обстоятельств их перенесли на 21 мая.

Илющенко владеет в Бердске обширной собственностью. В том числе ему принадлежит ряд объектов в элитном Изумрудном городке. Александр Петрович посчитал, что товарищество собственников жилья не должным образом заботится о состоянии его владений. Речь идет о спорткомплеке «Ремикс», расположенном в Изумрудном, который передан в пользование ТСЖ.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова, истец посчитал, что ТСЖ некачественно обслуживает здание спортивного комплекса. В иске Александр Илющенко перечислил претензии: намокли внешние стены, из-за чего образовалась сырость внутри, произошло вздутие и разрушение отделочных материалов, отвалились обои, по стенам пошли трещины.

— Он просит взыскать стоимость устранения недостатков в размере 524 тыс. рублей с ТСЖ «Изумрудный», — прокомментировала Наталья Евгеньевна. — Он приложил акты осмотра.

В конце марта мэрия Бердска обратилась в арбитражный суд с иском против бизнесмена Александра Илющенко, который, по оценке чиновников, незаконно «присвоил» землю. Параллельно иск поступил в отношении Росреестра, зарегистрировавшего обширный земельный участок как «единый комплекс». Речь идет о территории от Изумрудного городка включительно до набережной «Ремикс» включительно. В объединенный участок входит и пансионат «Лесная сказка», находящийся в собственности предпринимателя, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

По словам начальника юридического отдела бердской мэрии Марины Бортниковой, Илющенко незаконно зарегистрировал в Росреестре этот земельный участок в качестве единого.

— Мы ему отказали в регистрации, так как считаем, что участок не является единым комплексным объектом. Кроме того, мы обратились со вторым иском в отношении незаконных действий кадастровой службы, которая зарегистрировала ЕКО. Там посчитали, что это единый, технологически связанный объект, — поясняла «Курьер. Среда. Бердск» Марина Бортникова.

По ее мнению, участки никак между собой не связаны. Но если суд не согласится с позицией мэрии, Александр Илющенко сможет выкупить землю через аренду.

Кроме того, бердская мэрия через суд пытается урегулировать арендную плату за землю, предоставленную Александру Илющенко под строительство «Бердского острога». Он полагает, что платить за муниципальный участок должен меньше, чем 240 тыс. рублей в год. Договор аренды, сообщал «Курьер. Среда. Бердск», заключен в 2013 году. Сначала парк «Бердский острог планировали открыть в 2016 году к 300-летию города. Потом назвали новую даты — июнь 2018-го. Пока «Бердский острог» не работает.

Судятся с бизнесменом Илющенко и жители элитного городка Изумрудного. Члены ТСЖ «Изумрудный» считают, что предприниматель незаконно захватил землю и объекты на их закрытой территории, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Впервые публично высказались о «захвате земель» жители Изумрудного летом 2017 года. Узнали они об этом якобы неожиданно, когда заказали проект планировки территории. ТСЖ «Изумрудный» решило оформить земельные участки под каждым жилым домом и другими строениями, например, ЦТП.

Как выразилась проектировщик Галина Карпенко, земля квартала похожа на сыр, где дырки — это чужое имущество. Речь идет не только о неких беседках и шашлычных, обозначенных на плане как капитальные строения, но и о спорткомплексе, который имеет знакомое название «Ремикс» и владеет которым Александр Илющенко, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».