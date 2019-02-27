Судится бизнесмен Илющенко с мэрией за землю «Бердского острога»

Бизнесмен Александр Илющенко подал иск в арбитражный суд Новосибирска об урегулировании разногласий, возникших при заключении договора аренды земельного участка с горадминистрацией Бердска.

19 февраля истец заявил ходатайство о назначении судебной экспертизы для определения размера рыночной стоимости права пользования спорным земельным участком. В качестве экспертной организации предложил общество с ограниченной ответственностью «Эдвайзер», эксперта О. Цхай. Александр Петрович представил доказательства перечисления на депозитный счёт арбитражного суда сумму в размере 15 000 рублей за проведение экспертизы.

Представитель бердской мэрии Н. Бутерус возражений против ходатайства не заявил, просил поручить проведение судебной экспертизы ФБУ Сибирский региональный центр судебной экспертизы Минюста России, пояснив, что стоимость экспертизы будет составлять более 60 000 рублей. При этом доказательств перечисления денежных средств в указанном размере на депозитный счёт арбитражного суда не представил.

Рассмотрев ходатайство истца, заслушав пояснения представителей сторон, суд пришёл к выводу об удовлетворении ходатайства о проведении судебной экспертизы и назначении экспертизы в обществе с ограниченной ответственностью «Эдвайзер», определив эксперта — Ольгу Цхай.

Арбитражный суд поставил перед экспертом вопрос: какой размер рыночной стоимости права пользования земельным участком площадью 53 768 кв. м, расположенного по адресу в районе микрорайона «Северный» со стороны Бердского залива за один год.

Суд обязал эксперта представить экспертное заключение по делу в срок до 19 марта.

Стоит отметить, что в 2013 году Александр Илющенко взял в аренду землю под строительство «Бердского острога». Но дата открытия автопарка откладывалась несколько раз. Не удалось открыть острог и в юнее 2018 года.