Проезд закрыт: После тонувшей автоледи на Nissan перекопали путь в Южный микрорайон Бердска

Уже неделю закрыт проезд в микрорайон Южный Бердска, где 3 апреля тонула автоледи с «Ниссаном». Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», она «успела проскочить» утром до того момента, когда дорогу перегородили. Именно в тот день планировали поставить ограждение. Машина, напомним, погрузилась в воду по ручки на дверцах, а девушке пришлось забираться на крышу авто и вызывать спасателей. Они вынесли терпящую бедствие на своих плечах, автомобиль отбуксировали с помощью тросов.

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров переживал, что ограждение не станет препятствием для водителей-экстремалов. Кроме того, он настаивает на том, что это не дорога, а «земли Минобороны». Проезда там нет. Есть дороги в Южный через микрорайон Кристальный и ул. Рогачева, за которые власть несет ответственность, акцентировал Захаров.

Тем не менее город периодически подсыпает строительным мусором проезд в Южный, идущий от кладбищенской дороги за военным городком направо. Но вода все равно подмывает.

Проезд, который накатали «южане» для сокращение пути в центр Бердска, не только огородили забором с предупреждающим об опасности знаком, но и перекопали. Машины там больше не ездят. Хотя свежие следы от колес имеются. Автомобилисты, не знающие о закрытой дороге, разворачиваются и едут в объезд, сокрушаясь, что приходится проезжать полгорода, чтобы добраться до Южного.

Жители военного городка и микрорайона Юго-Восточного рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что поток машин заметно схлынул. Раньше, говорят, дорога пользовалась большой популярностью, несмотря на ее отвратительное качество. Опрос показал: мало кто из местных знает, что земля, где проходит короткая дорога на «большую землю» из Южного не принадлежит муниципалитету и поэтому ругают бердскую власть, которая, по их мнению, не ремонтирует проезд.

Тратить деньги на капитальный ремонт этой дороги город не имеет права, поскольку участок земли находится в собственности оборонного ведомства. Именно военные прокладывали ее и засыпали щебнем для проезда к аэродрому и котельной военного городка, располагающейся на территории бригады спецназа.

С конца 1990-х годов, когда начал строиться Южный, дорогу облюбовали местные жители. По ней же бердчане ездили на праздники, которые ежегодно проходили на аэродроме по случаю Дня ВДВ. Бригаду спецназа расформировали, вертолетный полк перевели в Толмачево. Их праздники теперь отмечают гораздо скромнее.

А территория внутри Бердска, принадлежащая Министерству обороны, причиняет массу неудобств, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Брошенные недостроенные пятиэтажки недалеко от разбитой дороги наводят ужас. Участки захламлены. Вокруг устраивают стихийные свалки, сваливая мусор КамАЗами.

Это удобно только бомжам. Они, облюбовавшие открытые трубы теплотрассы рады тому, что короткий проезд в Южный закрыли — теперь их ничто не беспокоит, им тихо и комфортно.

Оборонное ведомство между тем дорогу в Южный не признает, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

В Сибирском территориальном управлении имущественных отношений Министерства обороны РФ (ФГКУ Сибирское ТУИО МО РФ) опровергли информацию о находящейся на балансе ведомства затопленной дороги от микрорайона Южный до АЗС «Хорос» в Бердске. Эти сведения «Курьер. Среда. Бердск» предоставила пресс-служба Центрального военного округа.

— В городе Бердск нет дорог, которые числятся на балансе за силовым ведомством, — рассказал начальник управления ФГКУ Сибирское ТУИО МО РФ Артем Коваль. — В указанном районе есть дорога общего пользования, а данный участок грунтовой «дороги» был проложен местными жителями, как объездной, чтобы сократить основное время пути.