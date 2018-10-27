Земля Минобороны: восемь лет мук по передаче земли воинской части в собственность Бердска

Органы местного самоуправления Бердска еще в 2011 году инициировали рассмотрение вопроса о передаче неиспользуемой земли Минобороны городу. В мае 2012 года администрация обратилась к полпреду президента в Сибирском федеральном округе Виктору Толоконскому с просьбой о передаче части "военных" земель, в том же году были составлены письма в Министерство обороны РФ.
В результате в феврале 2013 года приказом заместителя министра обороны РФ один земельный участок передан из федеральной собственности муниципалитету. Процесс передачи имущества был возложен на Сибирское территориальное управление имущественных отношений Министерства обороны РФ.
Часть территории Минобороны, занятая многоквартирными жилыми домами, расположенными по улицам Советской и Пионерской, была передана в муниципальную собственность Бердска. Земельные участки, занятые повысительной насосной станцией, также переданы и находятся в собственности Бердска.
На этом передача земли Минобороны не закончилась: мэрия Бердска планирует построить главную транспортную магистраль города от улицы Горького до микрорайона Раздольного. Предполагается , что после раздела земли Минобороны в собственность Бердска попадет земля площадью 433 621 и 110 216 квадратных метров.
- Раздел планировалось произвести в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденном приказом директора имущественных отношений Минобороны РФ. Пока что границы образуемых земельных участков не сформированы, данные о них в реестр сведений кадастрового учета не внесены, - сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в администрации города.
Для передачи частей земельного участка, принадлежащего Министерству обороны, в собственность муниципалитета Бердска необходимо провести межевание земли с последующим внесением сведений о границах, полученных в результате раздела, в реестр сведений государственного кадастрового учета. Администрация Бердска готова провести эти работы за счет средств городского бюджета при согласовании предложенной мэрией конфигурации земельных участков, образуемых в результате раздела.
Далее необходимо издать приказ директора департамента имущественных отношений Минобороны РФ «Об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» с последующей передачей образованных участков в муниципальную собственность. Пока что земли Минобороны находятся в собственности России с разрешенным использованием «для государственных нужд».
А как живётся людям, которым насрать га государство, но осталась — РодинаГ… Чччто будет днлать ваше гусударствоГГГ
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На месте военной части нужно построить хороший микрорайон школы детсады. И главный нюанс. К этой земле ни в коем случае не допускать местных строителей которые пол города помойками и стойлами для коров загадили
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Все в мире по кругу…
Помнится 10 лет назад был прям ажиотаж: в Бердск наконец пришли внешние застройщики, а то всем прям надоели вездесущие СтройРегион и Голубев.
Но радость была недолгой: банкротства, недоделки, конструктивные просчеты, наплевательство на интересы жителей соседних домов.
Что, все забыли и хотите снова?
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Чушь не пишите. Десять лет назад. Двадцать. Ещё холодное лето сорок третьего вспомните. В прошлом году милк хаус в Новосибирске построен сдан. И ещё куча крутых микрорайонов. Живите настоящим товарищ аноним из девяностых
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Статья интересная. Автору респект.
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«Все мобилизуется на случай войны,»
То есть благодаря нашим военным враги дойдут аш до Бердска?
Ничего себе у нас стратеги.
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