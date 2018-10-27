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Земля Минобороны: восемь лет мук по передаче земли воинской части в собственность Бердска

Жители Военного города рассказывают, как им сегодня живется на землях Минобороны. Законсервированную воинскую часть мобилизуют на случай войны.

27.10.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой / архив Курьер. Среда. Бердск/ читателя Курьер. Среда. Бердск 6 коммент.

Восьмилетние муки передачи земель Минобороны Бердску








Жизнь изнутри: люди расскажут, как им сегодня живется на земле Минобороны
34 года дислоцируются военные в Бердске
В сентябре 1961 года в городе Юрге была сформирована войсковая часть 64655 (791-я орСпН), а в 1972 году она была перебазирована в Бердск, рядом с аэродромом. Позже туда же перевели вертолетную воинскую часть, сформированную в декабре 1978 года на аэродроме «Сокол» во Владимирской области.

24 мая 1994 года вертолетный полк перебазирован в Бердск и вошел в состав Сибирского военного округа с присвоением условного наименования "Войсковая часть полевая почта 12212". В августе 1996-го на базе полка была сформирована эскадрилья, которая убыла в Грузию для выполнения миротворческих задач. Бойцы полка принимали участие в контртеррористических операциях в Чечне. С 2000-го по 2006 годы личный состав полка принимал участие в Миротворческой миссии ООН в Сьерра-Леоне, базировался в столице - городе Фритаун. С 2006 года - в республике Ангола, Судане и с 2009-го - в республике Чад. В февраля 2003 года полк проводил контртеррористическую операцию на территории Северо-Кавказского региона.С 8 марта 2006 года личный состав полка снова отправляется на Северный Кавказ. Командировки туда становятся ежегодными.

Находясь на сибирской земле, полк решал различные задачи: перевозка руководящего состава, выполнение срочных санитарных рейсов, парашютное десантирование курсантов Новосибирского военного института и бердской бригады спецназа, обеспечение подготовки отряда космонавтов, поисково-спасательных полётов и гражданской авиации, запусков космических кораблей с перебазированием поисковых экипажей на аэродром "Горно-Алтайск".

Ежегодно личный состав полка привлекался к авиационной поддержке различных учений на полигонах "Шилово" и "Юрга". Военнослужащие войсковой части 64655 готовились для разведки и проведения диверсий на военных объектах в глубоком тылу противника, куда разведчиков доставляли в основном самолетами и вертолетами, выбрасывали с парашютами.

В июне 1984 года на базе 791-й отдельной роты была сформирована 67-я отдельная бригада специального назначения, которая стала правопреемником номера войсковой части 64655. Формированием подразделений бригады занимались первый ее командир подполковник Агапонов и начальник штаба бригады подполковник Финеев, ныне полковник запаса, житель Бердска.

С того же года на основании государственного акта на право собственности на землю пожизненно наследуемого владения, бессрочного пользования 440 га земли принадлежит Минобороны РФ. Размеры территории сопоставимы с площадью 627 футбольных полей.
Срочники и контрактники служили в воинской части в Бердске
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Подразделение награждалось вымпелом "Лучшая бригада военного округа" по итогам боевой подготовки в 1996 году, переходящим Красным знаменем Военного совета округа среди частей специального назначения в 1999 году, переходящим вымпелом Военного совета округа за летний и зимний периоды обучения 2002 года. Военнослужащие бригады принимали участие в операциях в Афганистане, Карабахе и Боснии.
8 лет длится передача военных земель Бердску
Органы местного самоуправления Бердска еще в 2011 году инициировали рассмотрение вопроса о передаче неиспользуемой земли Минобороны городу. В мае 2012 года администрация обратилась к полпреду президента в Сибирском федеральном округе Виктору Толоконскому с просьбой о передаче части "военных" земель, в том же году были составлены письма в Министерство обороны РФ.

В результате в феврале 2013 года приказом заместителя министра обороны РФ один земельный участок передан из федеральной собственности муниципалитету. Процесс передачи имущества был возложен на Сибирское территориальное управление имущественных отношений Министерства обороны РФ.

Часть территории Минобороны, занятая многоквартирными жилыми домами, расположенными по улицам Советской и Пионерской, была передана в муниципальную собственность Бердска. Земельные участки, занятые повысительной насосной станцией, также переданы и находятся в собственности Бердска.

На этом передача земли Минобороны не закончилась: мэрия Бердска планирует построить главную транспортную магистраль города от улицы Горького до микрорайона Раздольного. Предполагается , что после раздела земли Минобороны в собственность Бердска попадет земля площадью 433 621 и 110 216 квадратных метров.

- Раздел планировалось произвести в соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, утвержденном приказом директора имущественных отношений Минобороны РФ. Пока что границы образуемых земельных участков не сформированы, данные о них в реестр сведений кадастрового учета не внесены, - сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в администрации города.

Для передачи частей земельного участка, принадлежащего Министерству обороны, в собственность муниципалитета Бердска необходимо провести межевание земли с последующим внесением сведений о границах, полученных в результате раздела, в реестр сведений государственного кадастрового учета. Администрация Бердска готова провести эти работы за счет средств городского бюджета при согласовании предложенной мэрией конфигурации земельных участков, образуемых в результате раздела.

Далее необходимо издать приказ директора департамента имущественных отношений Минобороны РФ «Об утверждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории» с последующей передачей образованных участков в муниципальную собственность. Пока что земли Минобороны находятся в собственности России с разрешенным использованием «для государственных нужд».
Малоэтажному строительству быть?
«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что 10 октября в мэрии Бердска чиновники и разработчики нового генплана города - СибНИИ градостроительства - обсудили возможное использование уже бывших земель Минобороны.

Разработчики предлагают отдать землю в районе остановки «Пионерской» в зону малоэтажной застройки — до 4 этажей. На данной территории также понадобится разместить школу и детский сад.

- Данная территория у нас еще находится в проработке. Возможно, планировку этого микрорайона мы еще будем уточнять при дальнейшем проектировании, — пояснила сотрудник СибНИИ градостроительства.

Депутат бердского горсовета Елена Белова поинтересовалась, почему в районе Военного городка будет вестись малоэтажное строительство. По ее мнению, Бердск и так ограничен территориально, и малоэтажное строительство городу невыгодно. Причина в аэродроме — в этом районе есть ограничения по высоте застройки.

Воинская часть много лет пустует в Бердске
На многих контрольно-пропускных пунктах воинской части висят замки
Допризывники - ученики школ Бердска с большим интересом посещали воинскую часть
Сегодня на земле Минобороны в Бердске расположены здания законсервированной воинской части 64189, незавершенное строительство двух многоквартирных домов. На территории Военного городка проложен трубопровод системы отопления, горячего и холодного водоснабжения и канализация. Между муниципальным Комбинатом бытовых услуг и ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России заключены госконтракты на подачу тепла, воды и водоотведение, а также договор на оказание услуг по передаче теплоносителя.
Мобилизуют на случай войны
Территория воинской части огорожена бетонным забором с колючей проволокой. Из 4 контрольно-пропускных пунктов только на одном висит замок. Охранники военного объекта рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что воинская часть законсервирована, попасть в нее без разрешения или сопровождения военных невозможно. Отказывали даже чиновникам Бердска.

- У нас здесь все строго. Техника есть на территории части, но ею никто не пользуется, хотя она рабочая. Все мобилизуется на случай войны, - заверили на КПП воинской части.

Надзор за безопасностью на территории воинской части осуществляет негосударственное образовательное учреждение Новосибирский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ.

Военный городок состоит из 110 объектов недвижимого имущества. Передача осуществляется в соответствии с перечнем высвобождаемых военных городков. Их список направляли бывшему губернатору Новосибирской области Василию Юрченко письмом еще в 2012 году.
Войти на территорию воинской части сегодня можно только по разрешению Министерства обороны РФ
Военный гарнизон законсервирован
Воинская часть оснащена спортивными сооружениями
Было бы счастье, да несчастье помогло
Жители Военного городка с ужасом вспоминают события полуторагодичный давности. Тогда в воинской части кратковременно дислоцировалась 24 бригада спецназа из Новосибирска - на время ремонта казармы.

- Мы квартиру здесь купили в 2005 году у военных. Тогда воинская часть действовала. Часто играла военная музыка, солдаты маршировали. Четыре года спустя воинскую часть распустили, жить стало тише, но не надолго. Года полтора назад, как началась война в Сирии, в части базировались солдаты-контрактники, наверное. Здесь было кошмар что. Когда ездила военная техника - это понятно и уважительно. А вот молодые "контрабасы" каждую ночь гоняли на машинах. Спать мешали, шумели, - вспоминает житель Военного городка Михаил Шанин.

Его слова поддержала супруга Екатерина Беляева. На счастье жителей Военного городка военнослужащие навсегда ушли из Бердска в 2016 году. Бердчанка признает, жить сейчас в Военном городке стало хорошо. Инфраструктура развита: автобусная остановка недалеко, есть магазины, построены детские площадки и парковки для авто.

Хорошо в Военном городке живется и Ирине Шуклиной, которая приехала в гости к своей дочери. Она рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что местная молодежь ведет себя достойно, не матерится и не пьет. Да и погода балует — в родном Железногорске холоднее. Новые подружки-старушки рассказали приезжей, что раньше в воинской части базировался полк, но, по мнению, старожилов, соседство с военными не доставляло неудобств. Наоборот, в городке царил порядок и было ощущение защищенности.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что восемь лет назад жителям Военного городка жилось менее комфортно. Не было пешеходных дорожек, детских площадок, то и дело из-за аварий на теплосетях в домах отключали воду и тепло. В городке частенько стоял неприятный канализационный запах.

Как говорят местные, не было бы счастья, да несчастье помогло. 25 июня произошел обвал свода канализационного коллектора. Рухнувшая земля образовала пробку, из-за которой стоки вышли за пределы канализационной системы и хлынули по дорогам и огородам частного сектора. Жители улиц Ушакова, Красноармейской, Военного городка и Микрорайона на протяжении месяца страдали от невыносимого зловония. Реки нечистот буквально стекали по улицам. В июле правительство Новосибирской области на строительство нового канализационного коллектора и ликвидации ЧС потратила порядка 15 миллионов рублей.

Теперь жизнь жителей Военного городка омрачают только стаи собак, которые бродят по улицам круглые сутки. Родители боятся выходить на прогулку с детьми: вдруг пес нападет.
Ирина Шуклина родом из Железногорска, но жить в Военном городке ей нравится
Жительница Военного городка Екатерина Беляева отмечает, что без военных жить "тише"
Бердчане отмечают, что жить в Военном городке с каждым годом становится лучше
Замороженная стройка - место для селфи подростков

Помимо воинской части на земле Минобороны находятся два долгостроя. Застройщиком пятиэтажек является Министерство обороны РФ. От забора, огораживающего замороженную стройку, мало что осталось: вход к недострою доступен для всех.

Сквозной ветер, груды бетона и кирпича не добавляют многоэтажкам уюта. По всей видимости, гнетущее ощущение заброшенности сопровождает только взрослых бердчан - молодежь не смущает поросшая бурьяном местность. А вот идея сделать селфи на крыше недостроя для них привлекательна. Родители опасаются, что когда-нибудь недостроенные дома станут местом трагедии.

- Частенько вижу, как молодежь бегает по крышам этих двух домов. Мы их гоняем. Одно время там даже сторож круглые сутки жил, приглядывал, чтоб никто не лазил в недострое. Теперь сторожа нет, а ребятня снова лазит по крышам. Мы опасаемся, что когда-нибудь это все трагично закончится. Вот с этим что-то нужно делать, - указал в сторону недостроенных домов житель Военного городка Александр.

Пробраться на крышу пятиэтажек не составило труда. К тому же, к одному из балконов недостроя приставлено сооружение, имитирующее лестницу. Так, по всей видимости, подростки и забираются на крышу здания.

Жители Военного городка рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что обычно зимой в бараке у двух высоток живут бомжи. Одного в прошлом году нашли мертвым:

- Там в кустах барак, видимо, когда-то жилой был. Там следы и от костра были. Видимо, один там замерз насмерть. Барак-то холодный, - поежился Александр.
Забор, отделяющий стройку, разрушен
К двум домам незавершенного строительства Минобороны протоптана тропка
Вход в недострой доступен всем
Камни и мусор годами лежат в
недостроенных домах Минобороны
Как использовать воинскую часть?
Редакция "Курьер. Среда. Бердск" предложила бердчанам поразмышлять и предложить свои варианты возможного использования территории воинской части, расположенной в городе. Из многих отзывов редакция выбрала предложения, которые вызвали горячие споры.

Александр:
" Военно-спортивный клуб, конно-спортивный клуб, а может, и ипподром там соорудить. Дворец спорта с плавательным бассейном и аквапарком. Здания и галереи построить для расположения секций по интересам: творческие, технические, интеллектуальные. То, что требуется для развития детей на перспективу ".

Аноним:
"Сносить ее и на этом месте чего-то строить — дорого, да и площадь небольшая. Предлагаю оставить, как есть, и превратить в музей воинской славы и истории Бердска. Часть помещений оборудовать для проведения занятий для школьников, и все школы туда водить для ГО. Организовать клуб патриотического военного воспитания, возможно, совместно с кадетским корпусом".

Виталий:
"Самое полезное, что можно было бы там сделать — разместить общественные пространства. Например, сквер, парк, спортивную площадку, построить школу, детский сад, культурные учреждения. А самое плохое, что можно придумать — это отдать территорию под жилую застройку".
Браво шагали по плацу солдаты Бердска
Ученики старших классов приходили в восторг, держа ружье в руках
Военные рассказывали школьникам Бердка как пользоваться оружием
Дальнейшая судьба бердских военных земель и объектов в руках Министерства обороны РФ
10 октября редакция "Курьер. Среда. Бердск" направила запрос в штаб Центрального военного округа в Екатеринбург, который курирует воинскую часть Бердска, с вопросами о нынешнем состоянии гарнизона и планах по передаче земель муниципалитету.
В данный момент запрос направили в московский Департамент имущественных отношений Минобороны РФ. Редакция опубликует ответы военных в ближайшее время.
24 октября — День подразделений специального назначения

Это сравнительно молодой российский профессиональный праздник, он был установлен 31 мая 2006 года на основании указа президента России Владимира Путина.

Дата нового праздника была выбрана неслучайно. Именно в этот день в 1950 году военный министр СССР маршал Александр Василевский подписал директиву с грифом «секретно». Она предусматривала создание в Советском Союзе подразделений специального назначения -(глубинная разведка или разведка специального назначения) для действий в глубоком тылу вероятного противника. Василевский приказывал создать в кратчайшие сроки (до 1 мая 1951 года) в составе вооруженных сил 46 рот спецназа со штатом 120 человек в каждой.

Современные подразделения специального назначения предназначены для ведения подрывных, диверсионно-разведывательных и специальных действий на территории противника. В военное время спецназовцы в состоянии решать задачи разведки, уничтожения и захвата важных объектов, устранения важных лиц, проведения психологических операций, а также организации партизанских действий в тылу врага.


Автор Марина Волкова


Фото Марины Волковой, архив Курьер. Среда. Бердск.
Земля Минобороны: восемь лет мук по передаче земли воинской части в собственность Бердска
Фотография 1996 года. На трибуне бригады в центре полковник
Л. Поляков, справа генерал Мухамеджанов. Слева -
начальник разведки Сибирского военного округа
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(6) Комментариев

  1. Аноним

    А как живётся людям, которым насрать га государство, но осталась — РодинаГ… Чччто будет днлать ваше гусударствоГГГ

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  2. Аноним

    На месте военной части нужно построить хороший микрорайон школы детсады. И главный нюанс. К этой земле ни в коем случае не допускать местных строителей которые пол города помойками и стойлами для коров загадили

    Thumb up 8 Thumb down 12

    • Аноним

      Все в мире по кругу…
      Помнится 10 лет назад был прям ажиотаж: в Бердск наконец пришли внешние застройщики, а то всем прям надоели вездесущие СтройРегион и Голубев.
      Но радость была недолгой: банкротства, недоделки, конструктивные просчеты, наплевательство на интересы жителей соседних домов.
      Что, все забыли и хотите снова?

      Thumb up 9 Thumb down 8

  3. Аноним

    Чушь не пишите. Десять лет назад. Двадцать. Ещё холодное лето сорок третьего вспомните. В прошлом году милк хаус в Новосибирске построен сдан. И ещё куча крутых микрорайонов. Живите настоящим товарищ аноним из девяностых :-D

    Thumb up 8 Thumb down 8

  4. Аноним

    Статья интересная. Автору респект.

    Thumb up 8 Thumb down 3

  5. Аноним

    «Все мобилизуется на случай войны,»
    То есть благодаря нашим военным враги дойдут аш до Бердска? =-O =-O =-O
    Ничего себе у нас стратеги.

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