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Земля Минобороны: Нет дороги, где утонула автоледи на Nissan в Бердске

Девушка «успела проскочить» до перекрытия накатанного проезда в микрорайон Южный. Спасатели и чиновники советуют ездить по официальным объездным дорогам.

4.04.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: ПСО Бердска 7 коммент.
 
Земля Минобороны: Нет дороги, где утонула автоледи на Nissan в Бердске

Бердские спасатели вытащили из лужи автоледи и ее машину

Проезд в микрорайон Южный Бердска, где 3 апреля тонула автоледи с машиной, перегородили. По словам начальника управления гражданской защиты населения Василия Пономарева, на дороге планировали поставить ограждение утром в среду. Но девушка на машине «успела проскочить» и застряла.

— По Южному мы давно предупреждали, что там нельзя ездить, что есть нормальная объездная дорога. Люди же видели, что там огромная лужа. Мы собирались оградить, но не успели — она попыталась проскочить. Женщина сама на такой маленькой машинке полезла в воду. Надо же трезво оценивать ситуацию. Мы еще накануне поставили задачу управлению ЖКХ установить ограждение, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Пономарев сегодня, 4 апреля.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», утром 3 апреля автоледи на «Ниссане» пыталась преодолеть огромную лужу, превратившуюся в озеро. И поплыла. Потом автомобиль бердчанки погрузился на дно — вода достигла ручек на дверцах. Девушка выбралась на крышу легковушки и позвонила с службу «112». Звонок переадресовали в поисково-спасательный отряд.

В 8.50 спасатели выехали на место. Им пришлось облачаться в гидрокостюмы, чтобы добраться до терпящей бедствие в черте города. Спасатель на плечах эвакуировал девушку на берег «озера». Так как двигатель оказался в воде, автомобиль пришлось обесточить, а затем наращивать тросы и выдергивать из лужи.

— Ограду поставили. Посмотрим, сколько простоит. Ее могут украсть. Люди могут не обращать на нее внимания и проезжать. Но мы хотели еще раз обратить внимание автомобилистов: будьте осторожны, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Он настаивает на том, что это не дорога, а «земли Минобороны». Проезда там нет. Есть дороги в Южный через микрорайон Кристальный и ул. Рогачева, за которые власть несет ответственность, акцентировал Захаров.

Тем не менее, город периодически подсыпает проезд в Южный, идущий от кладбищенской дороги за военным городком направо. Но вода все равно подмывает. Тратить деньги на капитальный ремонт этой дороги город не имеет права, поскольку участок земли находится в собственности оборонного ведомства.

Во вторник вечером автомобиль застрял в том же месте. Только в салоне автоледи был еще и ребенок. Когда спасатели прибыли на место, автомобилистку уже вытащил из разлившейся лужи проезжавший мимо КамАЗ.

Спасатели тоже предупреждают: легковым автомобилям не проехать в микрорайон Южный со стороны военного городка. Они советуют поберечь себя и свой транспорт и ездить объездной дорогой.


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(7) Комментариев

  1. zizou

    Он настаивает на том, что это не дорога, а «земли Минобороны». Проезда там нет.
    ==============================
    ок. проезда там нет. теоретически. и прохода там нет. физически. улица Ключевая фактически заканчивается тупиком. пусть тогда объяснит, почему нельзя на границе муниципальной земли и земли МО поставить блоки. м?

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  2. Бабуин

    Там летом можно с ветерком прокатится, местных позлить.

    Thumb up 4 Thumb down 3

    • zizou

      местных позлить
      ==============================
      дада, поделить всех на себя и прочих местных, а потом этих любых местных позлить — это ж главная скрепа особого пути высокодуховной державы народа-богоносца победителя нацизма *CRAZY*

      Thumb up 4 Thumb down 6

  3. Аноним

    улица Ключевая Уходит в никуда??????????Господин Захаров предоставьте план Бердска пожалуйста .

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  4. Бабуин

    На вас так пыль с дороги действует?

    Thumb up 2 Thumb down 2

    • zizou

      пыль с дороги действует?
      ============================
      на нас — да, пыль действует.
      Органические соединения кремния вызывают
      — Тотальные дистрофические и аллергические заболевания верхних дыхательных путей. Гиперпластический ларингит
      — Хронические заболевания бронхолегочной системы с частыми обострениями
      — Хронические заболевания переднего отрезка глаз (век, роговицы, конъюнктивы, слезовыводящих путей)

      а на вас что действует, что вы от злости готовы нас с детьми со свету сжить?

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