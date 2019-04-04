КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам 1-к на Белокаменном
продам 1-к на Луговской
Продам
продам
Продам 1-ую Ключевая 57/2 89137313888 Ирина
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Что будет вместо «Холди» на ул.Первомайской в Бердске? Магазин «Монетка»

Минобороны открестилось от дорог в Бердске

Венесуэла не заплатила $3 млрд мартовского долга России

Раздавил снегоходом волка житель Алтайского края

Эксперимент: Избавили город от киосков в центре Бердска

Маршрутка влетела в фуру: шесть человек погибли в Подмосковье

Росстат ответил Кремлю: это правда, что 80% россиян еле сводят концы с концами

Почему президентских денег не хватило на ремонт двора и дороги в окружении детсадов в Бердске?

Слухи не подтвердились: мертвых девочек не нашли в запертой квартир Бердска

Над пропастью: из-за отсутствия денег отказываются должники погашать кредиты

Последние комментарии

Апрель 2019
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  


Минобороны открестилось от дорог в Бердске

Путь, где тонула автоледи на Nissan, находится на землях Министерства обороны. Грунтовку накатали жители Южного микрорайона для сокращения проезда. И ее затопило.

4.04.2019 Фото: ПСО Бердска Один комментарий
 
Минобороны открестилось от дорог в Бердске

Спасатель на плечах вытаскивал девушку на «сушу» по пути в Южный — на земле Минобороны

В Сибирском территориальном управлении имущественных отношений Министерства обороны РФ (ФГКУ Сибирское ТУИО МО РФ) опровергли информацию о находящейся на балансе ведомства затопленной дороги от микрорайона Южный до АЗС «Хорос» в Бердске. Эти сведения «Курьер. Среда. Бердск» предоставила пресс-служба Центрального военного округа.

Некоторые СМИ в публикациях об утонувшем там «Ниссане» и спасенной из воды автоледи назвали принадлежность дороги — Минобороны.

— В городе Бердск нет дорог, которые числятся на балансе за силовым ведомством, — рассказал начальник управления ФГКУ Сибирское ТУИО МО РФ Артем Коваль. — В указанном районе есть дорога общего пользования, а данный участок грунтовой «дороги» был проложен местными жителями, как объездной, чтобы сократить основное время пути.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», проезд в микрорайон Южный Бердска, где 3 апреля тонула автоледи с машиной, перегородили. По словам начальника управления гражданской защиты населения Василия Пономарева, на дороге планировали поставить ограждение утром в среду. Но девушка на машине «успела проскочить» и застряла.

Потом автомобиль бердчанки погрузился на дно — вода достигла ручек на дверцах. Девушка выбралась на крышу легковушки и позвонила с службу «112». Звонок переадресовали в поисково-спасательный отряд.

В 8.50 спасатели выехали на место. Им пришлось облачаться в гидрокостюмы, чтобы добраться до терпящей бедствие в черте города. Спасатель на плечах эвакуировал девушку на берег «озера». Так как двигатель оказался в воде, автомобиль пришлось обесточить, а затем наращивать тросы и выдергивать из лужи.

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров заявил «Курьер. Среда. Бердск», что происшествие произошло не на дороге, а на «земле Минобороны». Официального проезда там нет. Есть дороги в Южный через микрорайон Кристальный и ул. Рогачева, за которые местная власть несет ответственность, акцентировал Захаров.

Тем не менее, город периодически подсыпает проезд в Южный, идущий от кладбищенской дороги за военным городком направо. Но вода все равно подмывает. Тратить деньги на капитальный ремонт этой дороги город не имеет права, поскольку участок земли находится в собственности оборонного ведомства.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Что будет вместо «Холди» на ул.Первомайской в Бердске? Магазин «Монетка» Под вопросом праздничный салют в День Победы в Бердске Минобороны открестилось от дорог в Бердске

(1) Комментарий

  1. Аноним

    В этом суть министерства обороны.
    Граждане своей страны им не нужны.
    Нужны солдаты на 3 минуты боя.
    А потом бабы новых нарожают. :(

    Thumb up 0 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Металлокерамическая коронка. 9500 руб. ПОД КЛЮЧ!
Колибри, стоматологическая клиника
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика