Минобороны открестилось от дорог в Бердске

В Сибирском территориальном управлении имущественных отношений Министерства обороны РФ (ФГКУ Сибирское ТУИО МО РФ) опровергли информацию о находящейся на балансе ведомства затопленной дороги от микрорайона Южный до АЗС «Хорос» в Бердске. Эти сведения «Курьер. Среда. Бердск» предоставила пресс-служба Центрального военного округа.

Некоторые СМИ в публикациях об утонувшем там «Ниссане» и спасенной из воды автоледи назвали принадлежность дороги — Минобороны.

— В городе Бердск нет дорог, которые числятся на балансе за силовым ведомством, — рассказал начальник управления ФГКУ Сибирское ТУИО МО РФ Артем Коваль. — В указанном районе есть дорога общего пользования, а данный участок грунтовой «дороги» был проложен местными жителями, как объездной, чтобы сократить основное время пути.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», проезд в микрорайон Южный Бердска, где 3 апреля тонула автоледи с машиной, перегородили. По словам начальника управления гражданской защиты населения Василия Пономарева, на дороге планировали поставить ограждение утром в среду. Но девушка на машине «успела проскочить» и застряла.

Потом автомобиль бердчанки погрузился на дно — вода достигла ручек на дверцах. Девушка выбралась на крышу легковушки и позвонила с службу «112». Звонок переадресовали в поисково-спасательный отряд.

В 8.50 спасатели выехали на место. Им пришлось облачаться в гидрокостюмы, чтобы добраться до терпящей бедствие в черте города. Спасатель на плечах эвакуировал девушку на берег «озера». Так как двигатель оказался в воде, автомобиль пришлось обесточить, а затем наращивать тросы и выдергивать из лужи.

Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров заявил «Курьер. Среда. Бердск», что происшествие произошло не на дороге, а на «земле Минобороны». Официального проезда там нет. Есть дороги в Южный через микрорайон Кристальный и ул. Рогачева, за которые местная власть несет ответственность, акцентировал Захаров.

Тем не менее, город периодически подсыпает проезд в Южный, идущий от кладбищенской дороги за военным городком направо. Но вода все равно подмывает. Тратить деньги на капитальный ремонт этой дороги город не имеет права, поскольку участок земли находится в собственности оборонного ведомства.