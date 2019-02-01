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Пригрозил разорвать договор частным перевозчикам вице-мэр Бердска

Владимир Захаров заверил, что пассажирские перевозчики строго контролируют чиновники. В случае серьезных нарушений власть готова разорвать контракт с извозчиками.

1.02.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Пригрозил разорвать договор частным перевозчикам вице мэр Бердска

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В январские каникулы заместитель главы Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров встретился с «Курьер. Среда. Бердск» и рассказал об итогах работы 2018 года и планах на 2019-й. Он отметил, что отрасль коммунального городского хозяйства достаточно обширная, в двух словах об итогах минувшего года «тяжело сказать».

В беседе с «Курьер. среда. Бердск» вице-мэр рассказал, что за последние годы удалось обновить парк бердского АТП. Так, в канун Нового года в Бердск прибыли два новых автобуса, а за последние два года подвижной состав ПАТП увеличился на 10 единиц.

-Мы следим за тем, чтобы сбоев в работе пассажирских перевозок не было, в том числе и частных извозчиков. Все обязательства по перевозке бердчан мы будем выполнять.Также ведем контроль за частными перевозчиками, которые обслуживают население, между нами есть взаимопонимание. Но мы всегда стоим на стороне пассажиров.

Я знаю, что есть жалобы на то, что рано утром или поздно вечером на не совсем выгодные маршруты газели не выходят. Хочу их предупредить: в этом ключе наша совместная работа дойдет вплоть до разрыва договора. Перевозчики работают для людей. Их главная цель — осуществлять свою услугу. В ином случае мы будем предпринимать жесткие меры, — предостерег Владимир Захаров.


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Весь сюжет: Вице-мэр Бердска о планах на 2019 год

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