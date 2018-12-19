Два новых автобуса доехали до Бердска

Два новых автобуса 2018 года выпуска прибыли в Бердск вчера вечером, 18 декабря. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала замглавы по экономическим вопросам Жанна Шурова сегодня, 19 декабря.

-Мы подали заявку на участие в областной программе по покупке автобусов. В ней предусмотрено финансирование в размере 50 %, поэтому в 2019 году в Бердск приедут 4 новых автобуса, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Жанна Шурова.

Стоит отметить, что аукцион по перевозчику на 2019 год бердской администрацией отыгран. Муниципальным перевозчиком вновь стало бердское автотранспортное предприятие. Поэтому в ближайшее время новый пассажирский транспорт передадут в оперативное управление бердского АТП.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что власть города решила купить два автобуса без участия в областной программе, а своими силами, чтобы новый транспорт появился в Бердске в текущем году. 10 декабря определился поставщик и единственный участник электронных торгов — новосибирский ООО «СпецМаш». Муниципальный контракт заключили по начальной максимальной цене контракта — 1 650 000 рублей за каждый автобус.

«Хоть жители Белокаменного и просили чиновников добавить автобус на маршрут № 1, два ПАЗа уже включены в работу на 2019 год по маршрутам № 4 и № 5.

Покупка стала возможно благодаря увеличению плановых назначений по налоговым и не налоговым доходам городского бюджета на сумму 29 377 900 рублей. Начфин горадминистарции Евгений Шмендель объяснял, почему необходимо успеть обновить подвижной состав ПАТП города:

-У нас просто не осталось времени, чтобы участвовать в покупке автобуса вместе с Минтрансом. У них сессии еще будут, а у нас она уже будет. Провести процедуру аукциона мы просто не успеем. Мы все это загубим. Придется все возвращать и неизвестно, кто будет рассчитываться за это. Поэтому принято решение приобрести автобус за счет собственных средств. Источников финансирования будет два, — сообщал Шмендель.