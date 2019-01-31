165 млн рублей на ремонт сетей ждут из областного бюджета чиновники Бердска

В январские каникулы заместитель главы Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров встретился с «Курьер. Среда. Бердск» и рассказал об итогах работы 2018 года и планах на 2019-й. Он отметил, что отрасль коммунального городского хозяйства достаточно обширная, в двух словах об итогах минувшего года «тяжело сказать».

Владимир Николаевич отметил, что в 2019 году необходимо начинать работу по трем городским коммуникациям — канализации, водопроводу и системе теплоснабжения. А это сотни километров труб.

-Надо сказать честно, сети находятся в непростом состоянии. Это проблема не только Бердска, но и всей нашей страны. Последняя трагедия в Магнитогорске это показала: старые сети приводят к трагическим последствиям. Максимум усилий,которые мы в состоянии предпринять по их перекладке, мы будем предпринимать. Мы надеемся на областной бюджет. Будем подавать заявку на выпадающие доходы. Ориентировочно эта сумма составит порядка 165 млн рублей. Мы надеемся эти деньги получить и использовать их на подготовку городских коммуникаций к зиме 2019-2020 года, — поделился планами Владимир Захаров.

Кроме того, власть Бердска подаст заявку на участие в программе «Безопасность ЖКХ». В 2018 году Бердск впервые заявлялся на участие в этой программе и получил почти 16 млн рублей. Сейчас на эти деньги идет реконструкция ЦТП 11-Б.

-Мы намерены попытаться провести ряд работ по укреплению сетей в городе. В наших планах есть строительство нового водовода по улице Космической, где у нас второй год подряд происходят инциденты, небольшие дефекты. Трубу надо перекладывать. Цена вопроса порядка 200 млн рублей. Проект уже разработан.

Также мы обращаем свое внимание на водозабор, который берет воду с реки Обь. У нас есть проект и экспертиза. Мы хотим поменять оголовок водозабора и трубопровод, который подает воду в город. На это потребуется около 190 млн рублей. Постараемся и этот проект запустить. Только с помощью правительства области можно справиться с такими задачами, — резюмировал замглавы Бердска.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству вспомнил ЧС лета 2018 года, когда порядка 360 метров канализационного свода рухнули под землю. Около трех недель жители Микрорайона жили без горячей воды и задыхались от канализационного смрада.

-В конце концов этот вопрос нам удалось закрыть. Сейчас КБУ приступает проектированию дублирующей ветки канализации от ул. Краснофлотской до ул. Ленина, чтобы в плановом порядке переключить объем стоков с микрорайона в новый коллектор. Далее можно перекладывать коллектор по ул. Ушакова. Последние два года мы занимались антологичной работой и переложили канализацию, находящуюся прямо под дорогой улицы Первомайской. Ее удалось реконструировать полностью в пластик и находится в абсолютно работоспособном состоянии. Старый коллектор затомпонирован. Мы находились на грани той ситуации, которая случилась на улице Ушакова. Только там было бы все гораздо трагичнее, — предположил Владимир Захаров.