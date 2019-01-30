Технику для дорожной службы и комфорта жителей мечтает приобрести вице-мэр Бердска

Коммунальщики расчищают зимой дороги от снега не так часто, как хотелось бы
В январские каникулы заместитель главы Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров встретился с «Курьер. Среда. Бердск» и рассказал об итогах работы в 2018 году и планах на 2019-й. Он отметил, что коммунальная отрасль города достаточно обширная, в двух словах об итогах минувшего года «тяжело сказать».
Так, Владимир Николаевич заявил, что у бердской власти в планах покупка нескольких единиц техники. Как минимум будут куплены две комплексные дорожные машины, которые зимой работают как пескоразбрасыватели, а летом — как поливомоечные машины. Также в планах покупка грейдера и фронтального погрузчика. Сейчас в этом направлении рассматривается лизинг.
Кроме того, в этом году продолжится реконструкция улицы Лунной. На конец января назначены публичные слушания по вопросу строительства дороги к школе и детскому саду в микрорайоне Южном. Жители должны решить: нужно ли городу строительство дорог по улицам Возрождения, Купца Горохова, Рогачева и поэта Сорокина.
-Работа дорожных служб несомненно должна быть усиленна. Те результаты, которые мы достигли за 4 года, уже недостаточны. Мы должны их улучшать, постоянно работать над качеством содержания дорог, в том числе и межквартальных. Основные жалобы горожан возникают после обильных снегопадов, когда заметает межквартальные улицы и дроги частного сектора. Мы это понимаем и будем выстраивать работу так, чтоб людям жилось более комфортно. Это наша задача, — констатировал вице-мэр.
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«что бы людям было комфортно». Комфорт- это когда трактором снег сгребается на ёлочки, а потом тем же трактором из под ёлочек, ломая последние. Картину маслом можно наблюдать от «Вилок- ложек» в сторону переезда, да думаю и не только здесь.
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