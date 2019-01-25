Вице-мэр Бердска: Каждый вложенный рубль должен приносить результат

В январские каникулы заместитель главы Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров встретился с «Курьер. Среда. Бердск» и рассказал об итогах работы 2018 года и планах на 2019-й. Он отметил, что отрасль коммунального городского хозяйства достаточно обширная, в двух словах об итогах минувшего года тяжело сказать, подчеркнув, что федеральные программы, которые реализуются в Бердске, выполняет лишь управление ЖКХ. В их числе безопасные и качественные дороги, комфортная городская среда, программа по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья, а также капитальный ремонт многоквартирных домов.

-Все федеральные программы закрыты,замечаний по ним нет. Город по ним полностью отчитался. Все задачи, которые перед нами ставило правительство Новосибирской области и страны — выполнены. В этом году мы переселили дом № 118 по улице Ленина и отремонтировали 14 домов по программе капремонта, реконструировали улицу Лунную и благоустроили 7 дворов многоквартирных домов, — рассказал Владимир Захаров «Курьер. Среда. Бердск» 4 января.

В этом году на реализацию программ федерального уровня Бердску выделены гораздо большие суммы из федерального бюджета —111 000 000 рублей по программе Безопасные и качественные автомобильные дороги и 23 000 000 по программе Комфортная городская среда. Благодаря этому удастся реконструировать и улучшить уже 10 дворов многоквартирных домов. При этом под проектирование попали сразу 22 двора, учитывая план работы и на 2020-й год.

Кроме этого, в этом году продолжится переселение бердчан из ветхого и аварийного жилья. В число счастливчиков попали жители пяти домов.

— В основном они все находятся на территории так называемой Ферганы. Люди получат новое жилье по этой программе и естественно, у нас в планах, эту территорию использовать для строительства более современных и качественных многоквартирных домов. На этом месте можно вести комплексную застройку, — прокомментировал Владимир Николаевич. — В 2019 году 7 многоквартирных домов отремонтируем в рамках программы капремнта МКД. Все работы будут выполнены качественно. Всех подрядчиков, которые заступят на работы по этим 4 программам, я строго предупреждаю, что мы работаем только по закону. Некачественную работу мы не принимаем. Кто хочет зайти к нам и просто заработать денег, а потом уйти из города, то мы предупреждаем, что за некачественные работы, мы документы акта-приемки подписывать не будем.

Вице-мэр не скрывает: в планах управления ЖКХ стоит задача рассмотреть эффективность работы, в том числе и подведомственных структур, занимающихся скверами, лесами, уличным освещением и прочим. Владимир Захаров подчеркнул, что главная стратегическая цель — это эффективная работа бюджетных учреждений. По его словам, каждый вложенный рубль государства или налогоплательщика, должен приносить максимум результата, эта работа должна быть эффективна.

О ремонте дорог, замене коммунальных сетей и контроле автоперевозок читайте в следующем материале.