«Мусорная реформа»: Заплатят по 92,42 рубля в месяц с носа за вывоз мусора в частном секторе Бердска

В «Курьер. Среда. Бердск» обратилась бердчанка Наталья Ефименко сегодня, 17 января. Она попросила редакцию разобраться: возможно ли вывозить мусор из частного сектора по факту его сбора или нет.

-Оператор в «Экология-Новосибирск» сообщил, что нет разницы — в частном секторе мы живем или в многоквартирном доме — все должны платить «по головам» за мусор. Но мы раньше могли месяцами копить полный мусорный бак. В нашей семье два человека и мы не производим много отходов! — возмущена Наталья.

Бердчанка засомневалась и в законности автоматического заключения договоров на коммунальную услугу. По ее мнению, это нарушает конституционные права человека. Побывав в официальном представительстве она сделала вывод, что не все сотрудники регоператора достаточно компетентны в вопросах мусорной реформы.

-У всех бабушек из частных домов истерика, а девочка бегает заполошенная по офису, ничего не знает и ничего не может объяснить, нервничает. Все истерят и кричат по одному вопросу: вывоз бака по факту невозможен, а месячная плата становится как абонентская — по числу зарегистрированных в жилье людей, а не по факту проживания. Мы же не даем нотариальные доверенности. Как могут быть заключены автоматически типовые договоры ? Так и квартиру можно продать, объяснив это тем, что они автоматически представляют наши интересы, — недоумевает бердчанка.

Кто сколько заплатит за мусор?

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что в конце 2018 года в «Экологии-Новосибирск» бердчанам советовали заключать прямые договоры, особенно жителям частного сектора. В этом случае у них якобы появится возможность вывозить мусор по факту его накопления.

«Курьер. Среда. Бердск» вновь обратился в ООО «Экология-Новосибирск» сегодня, 17 января, чтобы прояснить: должны ли частники платить за вывоз мусора «по головам», не имея возможности оплачивать деньги за реально вывезенные отходы.

Посоветовавшись с коллегами, оператор сообщила: жители разных домов, будь то частный сектор или многоквартирный дом, обязаны платить «по головам» за вывоз мусора.

-Не знаю, почему раньше вам так говорили, но все должны платить по единому тарифу за вывоз мусора. В случае, если в жилье прописаны люди, которые не проживают в нем, то собственник должен предоставить в ООО «Экология-Новосибирск» документы подтверждающие, сколько реально человек живет в квартире или доме. Нам присылают документы в единичных случаях из за границы — Америки, Италии. Но они все на иностранном языке, мы просим их переправить документы на русском. Если же прописанные люди живут в другом доме или квартире, то собственник жилья должен предоставить такую справку-подтверждение из управляющей компании, -сообщили на горячей линии ООО «Экология-Новосибирск».

Платим за воздух или мусор?

В ноябре 2018 года директор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова встречалась с бердчанами, отвечала на их вопросы. Так, по ее мнению, для того, чтобы платить за вывезенный мусор по факту, в 354 постановление правительства РФ нужно внести изменения.

— Сейчас нет методики расчета поквартирного учета. То же самое с раздельным сбором отходов. Казалось бы все просто: ставим контейнер для раздельного сбора, его забирают и мы начинаем платить меньше. Давайте посмотрим: в доме 100 квартир, 20 квартир используют этот контейнер, другие просто бросают. Кому начислять меньше: всем или 20 квартирам, которые пользуются контейнером. Если всем, то несправедливо, если 20 квартирам, то должны быть данные, что именно эти квартиры используют. Как эти данные получить? Законодатель пока эту формулу не придумал, — объяснила Лариса Александровна.

Юрлица могут воспользоваться возможностью оплаты мусора по факту, но не жители многоквартирных и частных домов, отметила Анисимова, так как нет правовой нормы. В течение 2019 года министерство строительства РФ обещает такую норму внести.

Жительница поселка Вега рассказывала, что у них почти возле каждого домовладения установлен мусорный контейнер (охват почти 90%). Мусор вывозят от дома примерно раз в квартал. она поинтересовалась, каким образом теперь будет проводиться расчет по вывозу мусора в частном секторе. Этот вопрос Анисимова назвала сложным:

— Есть установленные требования по ежедневному вывозу отходов. Это санитарные правила и нормы. Для многоквартирных домов на городских территориях — я с этим согласна. Но в частном секторе, особенно, где проживает один человек, ежедневный вывоз нецелесообразен. Я это прекрасно понимаю. К сожалению, если мы будем предоставлять возможность транспортным организациями приезжать один или два раза в месяц, мы можем попасть на нарушения — природоохранная прокуратура нас оштрафует. Пока не внесут изменения в СанПиН, это огромная проблема. Либо дать им деньги и ездить к вам каждый день, либо пойти на нарушения и приезжать только тогда, когда вы подали заявку. Я считаю, что целесообразно заявочный метод использовать для того, чтобы бензин не жечь, он сейчас дорогой, чтобы мусоровоз лишний раз не ездил. Заявочная система предпочтительнее. Но если нас начнут штрафовать, мы пойдем на то, чтобы приезжать каждый день. Постараемся сохранить ту систему, которая удобна.

Получается, контейнер пустой, а ты за него платишь, сделала вывод жительница «Веги». По словам Ларисы Александровны, человек будет платить ровно столько, сколько включено в норматив — 2,38 кубометров в год. Платеж не увеличится, он будет разбит на 12 ровных частей.

Бердчанка представила свой расчет по новому нормативу: один контейнер на четырех человек в месяц, между тем как по факту он набирается за 3 месяца.

— Получается, что я два месяца буду платить за воздух, — предположила жительница Веги.

— Это в вашем случае. А рядом с вами может быть дом, где живут три человека, а мусор образовывается в несколько раз больше. Нет возможности индивидуально относиться к каждому. Это усредненная величина, которая включает в том числе и крупный габарит. Вы в следующем месяце выставите диван и вы уже норматив месячный превысили. Это подсчитано все вместе, — объясняла Анисимова.

Заплатят за мусор в «нулевых» квартирах

Что же будет с квартирами, в которых никто не проживает? В обращении с твердыми бытовыми отходами специально выделена такая норма, которая позволит региональному оператору производить начисления по количеству собственников. Если собственник сдает свою квартиру и никого там не прописывает, у регионального оператора есть возможность по количеству собственников производить начисления, акцентировала Лариса Александровна.

-Если владелец квартиры с этим не согласен, мы можем предоставить региональному оператору справку, совместно с советом дома заактировать, что там никто не проживает, даже опечатать и платежи с этой квартиры снять. Но чаще всего, я думаю, будет происходить другая картина: мы будем выяснять, что в квартире, в которой никто не прописан, на самом деле проживают квартиросъемщики. Начисления в таком случае будем выставлять по фактически проживающим гражданам, — подтвердила слова оператора горячей линии Анисимова.

Нарушены ли права человека?

Как выяснилось, то и типовой договор не нарушает конституционные права человека. Так, в соответствии с постановление правительства РФ от 12 ноября 2016 года N 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами» и внесении изменения в постановление основанием для заключения договора на оказание услуг по обращению с ТКО является заявка потребителя или его законного представителя в письменной форме на заключение такого договора, подписанная потребителем или лицом, действующим от имени потребителя на основании доверенности, либо предложение регионального оператора о заключении договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

В соответствии с пунктом 8.5 документа заявка потребителя может направляться региональному оператору начиная со дня утверждения в установленном порядке единого тарифа на услугу регоператора на 1-й год действия соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенного органом исполнительной власти субъекта РФ и региональным оператором.

В случае если потребитель не направил региональному оператору заявку потребителя и документы в указанный срок, то договор на оказание услуг считается заключенным на условиях типового договора и вступившим в силу на 16-й рабочий день после размещения региональным оператором предложения о заключении указанного договора на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Пункт 8.12. постановления гласит: в случае если по истечении 15 рабочих дней со дня поступления потребителю от регоператора проекта договора на оказание услуг по обращению с ТКО потребитель не представил подписанный экземпляр договора на оказание услуг по обращению с мусором либо мотивированный отказ от подписания указанного проекта договора с приложением к нему предложений о внесении изменений в такой проект в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами считается заключенным на условиях типового договора по цене, указанной региональным оператором в указанном проекте договора.

Региональный оператор в течение 10 рабочих дней со дня получения мотивированного отказа и предложений рассматривает их, а также принимает меры по урегулированию разногласий.

Если разногласия урегулированы полностью, регоператор направляет потребителю для подписания проект договора с учетом урегулированных разногласий. Если же разногласия по проекту договора на оказание услуг урегулированы частично, региональный оператор направляет потребителю на подписание проект договора, составленный в соответствии с типовым договором и с учетом урегулированных разногласий.

При этом пункт 8.15 постановления правительства написано: если разногласия по проекту договора на оказание услуг по обращению с ТКО не урегулированы или региональный оператор не направит указанный проект договора с учетом урегулированных разногласий в срок, то договор на оказание услуг все равно считается заключенным на условиях типового договора по цене, указанной региональным оператором в проекте договора.

При этом потребитель не вправе отказаться от заключения проекта договора, предлагать рассмотреть иные условия и обязан подписать в течение 10 рабочих дней со дня его получения, если региональный оператор направил его с учетом урегулированных разногласий потребителю.

Напомним, что с 1 января 2019 года жители Новосибирской области платят за мусор по новым правилам: в области появился регоператор по обращению с ТКО, тариф на каждого жителя Новосибирской области равен 92, 42 рубля.