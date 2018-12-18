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Тариф на вывоз мусора: 92,42 рубля возьмут с человека в месяц в Бердске

Услугу регионального оператора оценили в 466 рублей за кубометр твердых коммунальных отходов. Если федеральный центр вычеркнет НДС, мусорный тариф снизится.

18.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.
 
Тариф на вывоз мусора: 92,42 рубля возьмут с человека в месяц в Бердске

Мусор в Бердске нередко валят рядом с мусорными баками

Единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) 18 декабря утвержден на заседании правления департамента по тарифам Новосибирской области. Он составил 92,42 рубля с человека в месяц. Тарифные решения приняты по результатам экономической экспертизы, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как напомнил руководитель департамента по тарифам Новосибирской области Гарей Асмодьяров, в соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2019 года в регионе заработает новая система обращения с твердыми коммунальными отходами, предусматривающая наличие единого оператора по обращению с отходами. Тариф на вывоз ТКО переводится в разряд коммунальных, теперь подлежит государственному регулированию и устанавливается единым для всей территории Новосибирской области.

В настоящее время департамент завершил экспертизу обосновывающих документов по вопросу об установлении единого тарифа на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экология-Новосибирск», осуществляющего деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории региона.

С 1 января 2019 года тариф на услугу регионального оператора установлен в размере 466 рублей за кубический метр, что составляет с учётом норматива потребления 92,42 рубля с человека в месяц. Изначальные предложения регоператора по тарифам были скорректированы в сторону уменьшения. В структуру тарифа в том числе включены транспортные расходы и расходы на захоронение ТКО.

В случае принятия на федеральном уровне решения об исключении ставки НДС из тарифа, он может составить 388,33 рубля за кубический метр или 77,02 рубля с человека в месяц.

Как и предсказывали активисты Бердска, платить за мусор теперь придется в несколько раз больше. И не факт, что услуга будет оказываться качественно. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», председатели советов бердских домов даже обращались в Заксобрание в тем, чтобы депутаты пересмотрели отношение к «грабительскому» мусорному закону. Бердчане считают, что нарушены права потребителя.

Поскольку теперь мусор будут считать «по головам» из расчета 6 литров в день с человека, семье из 4-х человек придется платить за вывоз отходов около 400 рублей.

Справка
С 1 января 2019 года в регионе, как и во всей стране, запускается новая система обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Ее цель – создание современных безопасных систем коммунальной инфраструктуры в сфере обращения с ТКО, вывод сферы обращения с отходами «из тени», устранение несанкционированных свалок, раздельный сбор мусора и извлечение из ТКО максимального количества полезных фракций. На территории региона будет действовать единый оператор по обращению с отходами – ООО «Экология-Новосибирск» в числе задач которого формирование транспортных потоков, осуществление контроля за вывозом мусора, работа с транспортными компаниями и объектами размещения ТКО.


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(4) Комментариев

  1. Ольга

    Сколько сколько????? Уважаемые земляки, я в шоке. Ну, что делать будем? У меня 7 человек!!! Епрст!!!

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  2. Аноним

    и это не считая 20% надбавки ндс абсолютно на всё жизненное — на еду, одежду, коммуналку и лекарства ….

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  3. Аноним

    Вот так запросто, цена на вывоз мусора 910% подъём. Новогодний подарочек получите.

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  4. Аноним

    Вот и нашлись средства на борьбу со свалками.
    8)

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