Платить за «воздух» при вывозе мусора не хочет частный сектор Бердска

Вопросы по новым правилам обращения твердых бытовых отходов обсуждали на совещании в горадминистрации Бердска. Генеральный директор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова постаралась донести до бердчан все нюансы нововведений.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», уже с 1 января 2019 года изменится система вывоза мусора. Региональный оператор «Экология-Новосибирск» заключит договоры с подрядчиками по выводу бытовых отходов как из многоэтажек, так и из частного сектора и организаций.

У жителей с 1 января появится возможность не только вынести крупногабаритные отходы на площадку, но и заказать услугу в счет тарифа, без всякой дополнительной оплаты.

У каждого юридического лица и индивидуального предпринимателя появится обязанность заключить договор с региональным оператором.

Учитывая, что вывоз мусора станет коммунальной услугой, на нее будет полностью распространяться все субсидии и льготы.

В связи с переходом услуги в коммунальную теперь на нее добавят НДС 20%.

Есть еще одна величина, которой не было раньше, и которая будет включена в тариф — негативное воздействие на окружающую среду. Самая большая часть тарифа приходится на транспортные услуги. Кроме транспортных услуг в тариф также войдет тариф на захоронение и несколько рублей за деятельность регионального оператора.

Тариф на вывоз мусора будет установлен в начале декабря. Уже известен норматив — 6 литров в сутки на каждого человек или 2, 38 куб. м в год. Жители многоквартирных домов будут оплачивать за вывоз мусора по нормативу, между тем, предприниматели, дачные общества, гаражные кооперативы имеют возможность сделать это по факту при наличии договора.

Жительница поселка Вега рассказала, что у них почти возле каждого домовладения установлен мусорный контейнер (охват почти 90%). Мусор вывозят от дома примерно раз в квартал. Каким образом будут проводиться расчеты по вывозу мусора в частном секторе? — спросила бердчанка.

Этот вопрос Анисимова назвала сложным:

— Есть установленные требования по ежедневному вывозу отходов. Это санитарные правила и нормы. Для многоквартирных домов на городских территориях — я с этим согласна. Но в частном секторе, особенно, где проживает один человек, ежедневный вывоз нецелесообразен. Я это прекрасно понимаю. К сожалению, если мы будем предоставлять возможность транспортным организациями приезжать один или два раза в месяц, мы можем попасть на нарушения — природоохранная прокуратура нас оштрафует. Пока не внесут изменения в СанПиН, это огромная проблема. Либо дать им деньги и ездить к вам каждый день, либо пойти на нарушения и приезжать только тогда, когда вы подали заявку. Я считаю, что целесообразно заявочный метод использовать для того, чтобы бензин не жечь, он сейчас дорогой, чтобы мусоровоз лишний раз не ездил. Заявочная система предпочтительнее. Но если нас начнут штрафовать, мы пойдем на то, чтобы приезжать каждый день. Постараемся сохранить ту систему, которая удобна.

Получается, контейнер пустой, а ты за него платишь, сделала вывод жительница «Веги».

По словам Ларисы Александровны, человек будет платить ровно столько, сколько включено в норматив — 2,38 кубометров в год. Платеж не увеличится, он будет разбит на 12 ровных частей.

Бердчанка представила свой расчет по новому нормативу: один контейнер на четырех человек в месяц, между тем как по факту он набирается за 3 месяца.

— Получается, что я два месяца буду платить за воздух, — отметила жительница Веги.

— Это в вашем случае. А рядом с вами может быть дом, где живут три человека, а мусор образовывается в несколько раз больше. Нет возможности индивидуально относиться к каждому. Это усредненная величина, которая включает в том числе и крупный габарит. Вы в следующем месяце выставите диван и вы уже норматив месячный превысили. Это подсчитано все вместе, — объяснила Анисимова.

— Но вы же знаете, чем это будет пахнуть. Завтра будут письма в вашу сторону и в областную администрацию в том числе. Никто за воздух платить не хочет, — была категорична бердчанка.





