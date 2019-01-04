Автовокзал появится в 2020 году в Бердске

Новый транспортно-пересадочный узел на железнодорожном вокзале обеспечит «бесшовную» интеграцию разных видов транспорта. Появится маршрутка до аэропорта Толмачево.(ОТВЕТЫ МЭРА НА ВОПРОСЫ БЕРДЧАН. ИТОГИ 2018 ГОДА)
Примерно так будет выглядеть вокзальный комплекс в Бердске
В течение двух недель редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы мэру Бердска Евгению Шестернину от наших читателей. 5 декабря 2018 года акция завершилась. Бердчане задали мэру около 60 вопросов, которые их тревожат. Евгений Шестернин дал ответы «Курьер. Среда. Бердск», которые мы публикуем.
Вопрос: В каком году у нас хотят построить железнодорожный вокзал, о котором уже давно идет речь?
Ответ: Западно-Сибирской железной дорогой — филиалом ОАО «Российские железные дороги» планируется реконструкция вокзала станции Бердск и создание на его базе транспортно-пересадочного узла. В 2019 году планируется начать строительно-монтажные работы, а в 2020 году — ввод здания в эксплуатацию.
За счет выделения на вокзальном комплексе зон для размещения автовокзала, создания на территории вокзала платформ для автопассажироов, парковок легкового автотранспорта, вокзальный комплекс может полноценно обслуживать маршруты городского и пригородного автотранспорта. Появится дополнительный сервис для пассажиров межгорода — маршрутное такси в аэропорт Толмачево Новосибирска, такси, «перехватывающая парковка» и прочее. Таким образом будет сформирован транспортно-пересадочный узел, обеспечивающий «бесшовную» интеграцию разных видов транспорта.
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… маршрутка до ?эропорта Толмачево.
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А как на маршрутке с чемоданом ехать в аэропорт? Все равно придется ехать на электричке до главного, а потом на 111Э
0 1
Ещё один переходной мост нужен с левой стороны.
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Причем, нужен сквозной мост до платформы и на другую сторону путей. Иначе людей не заставишь не лазить под вагонами.
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Поддерживаю — пешеходный мост в районе Макдональдса необходим, и людям безопасно переходить и автопоток не задерживать.
3 0
А ещё лучше, если есть такая возможность — подземный пешеходный переход. Два моста рядом — перебор.
2 0
Что, опять автовоклаз построят?
1 0
…Вокзал то новый?- да,- должен встать
Красиво;
А слева пешеходный мост добавить
сможет позитива;
А может даже и под трассою тоннель,-
Чтобы с проспекта Горького к вокзалу,
Минуя пробки безопасно, что немало,
Впрямую шла маршрутная » Газель»…
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