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Автовокзал появится в 2020 году в Бердске

Новый транспортно-пересадочный узел на железнодорожном вокзале обеспечит «бесшовную» интеграцию разных видов транспорта. Появится маршрутка до аэропорта Толмачево.(ОТВЕТЫ МЭРА НА ВОПРОСЫ БЕРДЧАН. ИТОГИ 2018 ГОДА)

4.01.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 8 коммент.
 
Автовокзал появится в 2020 году в Бердске

Примерно так будет выглядеть вокзальный комплекс в Бердске

В течение двух недель редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы мэру Бердска Евгению Шестернину от наших читателей. 5 декабря 2018 года акция завершилась. Бердчане задали мэру около 60 вопросов, которые их тревожат. Евгений Шестернин дал ответы «Курьер. Среда. Бердск», которые мы публикуем.

Вопрос: В каком году у нас хотят построить железнодорожный вокзал, о котором уже давно идет речь?

Ответ: Западно-Сибирской железной дорогой — филиалом ОАО «Российские железные дороги» планируется реконструкция вокзала станции Бердск и создание на его базе транспортно-пересадочного узла. В 2019 году планируется начать строительно-монтажные работы, а в 2020 году — ввод здания в эксплуатацию.

За счет выделения на вокзальном комплексе зон для размещения автовокзала, создания на территории вокзала платформ для автопассажироов, парковок легкового автотранспорта, вокзальный комплекс может полноценно обслуживать маршруты городского и пригородного автотранспорта. Появится дополнительный сервис для пассажиров межгорода — маршрутное такси в аэропорт Толмачево Новосибирска, такси, «перехватывающая парковка» и прочее. Таким образом будет сформирован транспортно-пересадочный узел, обеспечивающий «бесшовную» интеграцию разных видов транспорта.


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(8) Комментариев

  1. Аноним

    … маршрутка до ?эропорта Толмачево.

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    • просто я

      А как на маршрутке с чемоданом ехать в аэропорт? Все равно придется ехать на электричке до главного, а потом на 111Э

      Thumb up 0 Thumb down 1

  2. Аноним

    Ещё один переходной мост нужен с левой стороны.

    Thumb up 4 Thumb down 0

    • Никола

      Причем, нужен сквозной мост до платформы и на другую сторону путей. Иначе людей не заставишь не лазить под вагонами.

      Thumb up 1 Thumb down 1

  3. Житель

    Поддерживаю — пешеходный мост в районе Макдональдса необходим, и людям безопасно переходить и автопоток не задерживать.

    Thumb up 3 Thumb down 0

  4. Да уж..

    А ещё лучше, если есть такая возможность — подземный пешеходный переход. Два моста рядом — перебор.

    Thumb up 2 Thumb down 0

  5. Аноним

    Что, опять автовоклаз построят? :-D :-D :-D

    Thumb up 1 Thumb down 0

  6. Аноним

    …Вокзал то новый?- да,- должен встать
    Красиво;
    А слева пешеходный мост добавить
    сможет позитива;
    А может даже и под трассою тоннель,-
    Чтобы с проспекта Горького к вокзалу,
    Минуя пробки безопасно, что немало,
    Впрямую шла маршрутная » Газель»…
    8)

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