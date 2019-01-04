Автовокзал появится в 2020 году в Бердске

В течение двух недель редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы мэру Бердска Евгению Шестернину от наших читателей. 5 декабря 2018 года акция завершилась. Бердчане задали мэру около 60 вопросов, которые их тревожат. Евгений Шестернин дал ответы «Курьер. Среда. Бердск», которые мы публикуем.

Вопрос: В каком году у нас хотят построить железнодорожный вокзал, о котором уже давно идет речь?

Ответ: Западно-Сибирской железной дорогой — филиалом ОАО «Российские железные дороги» планируется реконструкция вокзала станции Бердск и создание на его базе транспортно-пересадочного узла. В 2019 году планируется начать строительно-монтажные работы, а в 2020 году — ввод здания в эксплуатацию.

За счет выделения на вокзальном комплексе зон для размещения автовокзала, создания на территории вокзала платформ для автопассажироов, парковок легкового автотранспорта, вокзальный комплекс может полноценно обслуживать маршруты городского и пригородного автотранспорта. Появится дополнительный сервис для пассажиров межгорода — маршрутное такси в аэропорт Толмачево Новосибирска, такси, «перехватывающая парковка» и прочее. Таким образом будет сформирован транспортно-пересадочный узел, обеспечивающий «бесшовную» интеграцию разных видов транспорта.