По новому генплану построят четыре магистральные дороги в Бердске

В течение двух недель редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы мэру Бердска Евгению Шестернину от наших читателей. 5 декабря акция завершилась. Бердчане задали мэру около 60 вопросов, которые их тревожат.

Евгений Анатольевич дал ответы «Курьер. Среда. Бердск», которые мы публикуем.

Вопрос: Появятся ли новые магистрали, отвечающие современным требованиям и разгружающие автомобильный поток в ближайшее время?

Ответ: Планы по реконструкции существующей улично-дорожной сети должны быть направлены на увеличение числа магистральных улиц, расширение проезжих частей и организацию специально оборудованных остановочных пунктов, реорганизацию пешеходного движения и вывод городского транспорта с части жилых улиц.

В рамках разработки нового генплана города решаются задачи по развитию транспортного каркаса города. В городе выделены магистральные улицы общегородского значения, районные магистрали, улицы и дороги местного значения.

В связи с ростом жилищного строительства в городе, во избежание транспортной загруженности и улучшения пропускной способности улиц предусмотрено продление улиц Горького и Первомайской для улучшения транспортных связей с микрорайоном и южной частью города. Формирование дополнительной транспортной связи с выходом на бердское шоссе в районе микрорайона Северного, предусматривается транспортная связь в районе Нового поселка и Речкуновки с выходом через развязку на бердское шоссе.

Предусмотрен транспортно-пересадочный узел в районе бердского железнодорожного вокзала. Кроме того, улицу Комсомольскую предлагается продлить как магистраль общегородского значения за микрорайон Молодежный.