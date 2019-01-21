По новому генплану построят четыре магистральные дороги в Бердске
Продлят улицы Комсомольскую, Горького, Первомайскую. Появится транспортно-пересадочный узел на вокзале, а также дополнительный выезд из города в микрорайоне Северном. (ОТВЕТЫ МЭРА НА ВОПРОСЫ БЕРДЧАН. ИТОГИ 2018 ГОДА)
В 2018 году реконструировали за 84 млн рублей ул. Лунную в Бердске
В течение двух недель редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы мэру Бердска Евгению Шестернину от наших читателей. 5 декабря акция завершилась. Бердчане задали мэру около 60 вопросов, которые их тревожат.
Евгений Анатольевич дал ответы «Курьер. Среда. Бердск», которые мы публикуем.
Вопрос: Появятся ли новые магистрали, отвечающие современным требованиям и разгружающие автомобильный поток в ближайшее время?
Ответ: Планы по реконструкции существующей улично-дорожной сети должны быть направлены на увеличение числа магистральных улиц, расширение проезжих частей и организацию специально оборудованных остановочных пунктов, реорганизацию пешеходного движения и вывод городского транспорта с части жилых улиц.
В рамках разработки нового генплана города решаются задачи по развитию транспортного каркаса города. В городе выделены магистральные улицы общегородского значения, районные магистрали, улицы и дороги местного значения.
В связи с ростом жилищного строительства в городе, во избежание транспортной загруженности и улучшения пропускной способности улиц предусмотрено продление улиц Горького и Первомайской для улучшения транспортных связей с микрорайоном и южной частью города. Формирование дополнительной транспортной связи с выходом на бердское шоссе в районе микрорайона Северного, предусматривается транспортная связь в районе Нового поселка и Речкуновки с выходом через развязку на бердское шоссе.
Предусмотрен транспортно-пересадочный узел в районе бердского железнодорожного вокзала. Кроме того, улицу Комсомольскую предлагается продлить как магистраль общегородского значения за микрорайон Молодежный.
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Что значит продлить улицу Горького? То есть убрать площадь?! Это действительно так необходимо?
Это же центр города, где проходят все городские праздники, излюбленное место досуга, у многих горожан наверняка много воспоминаний связано с этим местом, неужели вот так просто взять и сделать там дорогу? Разве нет у нас других дорог?
Неужели нельзя реконструировать Первомайскую, Сверлова, Герцена под эти нужды, думаю, водители не обломаются проехать лишнюю сотню метров, к тому же такой большой загруженности на дорогах у нас нет.
19 30
В Новосибирске площадь Ленина проезжая. Это не мешает праздники и парады на ней проводить!
31 8
«В Новосибирске площадь Ленина проезжая. Это не мешает праздники и парады на ней проводить!»
Значит вы из тех, кто радуется, когда у соседа корова сдохла?
6 32
Нет, он разуется, что сосед прекрасно справляется со своей коровой, и делает вывод, что со своей тоже справится.
6 9
И что, это по-вашему хорошо? Да, перекрывают большую магистраль, которую с трудом можно назвать площадью в прямом смысле слова. И грязная парковка там, в самом сердце города — тоже классно, может, у нас так же сделаем?
По мне, городская площадь — одна из изюминок Бердска, где можно прогуляться. А машинам есть где ездить.
9 12
25 «дизлайков», конечно поставили автомобилисты, вот так каждый сам для себя старается. а то что город уродуется и автомобилей больше чем деревьев, всем все равно, конечно много приезжих, которые просто не знают какой Бердск (зеленый красавец) был раньше…
6 3
Все эти планы давно понятны и естественны.
Вопрос один: КОГДА?
16 6
«Все эти планы давно понятны и естественны.
Вопрос один: КОГДА?»
Что естественного в гиперпробке, о которой так мечтают на улице горького? Вместо грамотной разгрузки центра города Бердск, как во всех развитых странах и пропуск основного потока автомашин вокруг центра??? Вы предлагаете купить козу(загнать весь автотранспорт на одну улицу) и иметь от неё очень много проблем???
5 16
Чем более разветвленная дорожная сеть, тем лучше.
Это истина и теорема, ставшая аксиомой.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ дорога не может сделать хуже! Это факт.
14 4
«Чем более разветвленная дорожная сеть, тем лучше.Это истина и теорема, ставшая аксиомой.»
Ключевое слово РАЗВЕТВЛЁННЕЕ, а вот этого, как раз и не будет! С бердского шоссе у нас где самый широкий съезд на сегодня? Правильно на горького! Значит водители пойдут по пути наименьшего сопротивления, до горькой площади! А при встрече с ул.лениной начнётся ГЕМОРОЙ, который, успешно продлится до рогочёва! Вот , что бывает, когда такие , как вы плюют на всех с высокой колокольни и даже не пытаются рассчитать последствия своих необдуманных поступков! «Это истина и теорема, ставшая аксиомой. Это факт.»
3 15
Комсомольская плавно переходит в Боровую или как? разве, что эстакада здесь поможет, — ха, интересно.
7 3
Формирование дополнительной транспортной связи с выходом на бердское шоссе в районе микрорайона Северного
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/01/21/401094-po-novomu-genplanu-postroyat-chetyre-magistralnye-dorogi-v-berdske
А там что сносить будут гаражи или новый KFC?
6 3
Самые топовые вопросы мэру были: вырубка деревьев в лесу, елка на выселках и отставка главврача. Ни на один из этих вопросов ответа нет. Это случайная недоработка редакции?
11 5
Формирование дополнительной транспортной связи с выходом на бердское шоссе в районе микрорайона Северного, предусматривается транспортная связь в районе Нового поселка и Речкуновки с выходом через развязку на бердское шоссе.
ЭТО КАК???
7 2
слова, слова… хоть бы одну схему представили…
9 1
Схема мутная, поэтому одни слова и цирк.Редакция настойчиво печатает пропаганду за снос, не забываем что КС «рупор» администрации Бердска
3 0
Четыре магистрали упрутся в одну Вокзальную, которую расширять не собираются, да и участок до вшивой горки сильно тормозит движение.
Толку от четырех магистралей не будет.
Нужен мост через Бердь за поселком Вега с выходом на восточный объезд и прямой проезд от Веги до микрорайона.
6 4
там и так 4 полосы. зачем еще расширять то?
1 3
4*4=16 ну ни как не влезут в 4 на Вокзальной
1 4
ивашка, что ты «крутишь заезженную пластинку» и все остальные противники чего либо прогрессивного. Вам тут объяснили ,что 2 дороги всегда лучше одной и 3полосы лучше чем одна! Надеюсь власть не «прогнётся» под натиском » мамашек которые любят гулять по площади» и примет мудрое и правильное решение в пользу всех горожан
Главе города —Суворов потому и был великий полководец ,что не слушал мнения солдат!
6 10
Сравнил Суворова и Шестернина
Суворов уж точно коммерсантов не слушал и не прогибался перед ними
4 1