По 300 тыс. рублей получили 6 врачей Бердска

В течение двух недель редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы мэру Бердска Евгению Шестернину от наших читателей. 5 декабря акция завершилась. Бердчане задали мэру около 60 вопросов, которые их тревожат. Евгений Анатольевич дал ответы «Курьер. Среда. Бердск», которые мы публикуем.

Вопрос: В ЦГБ Бердска не хватает порядка 50% докторов. Людям приходится обращаться в платные клиники. Какие меры, как глава города, вы предпринимаете для привлечения медперсонала в ЦГБ Бердска?

Ответ: В бердской центральной горбольнице есть план работы с кадрами, включающий основные разделы: повышение квалификации сотрудников, работа с Новосибирским государственным медицинским университетом, министерством здравоохранения Новосибирской области, бердским медколледжем, взаимодействие с центром занятости населения города и СМИ.

В целях подготовки специалистов для государственных медицинских организаций Новосибирской области в Новосибирском государственном медицинском университете выделяются места для обучения студентов за счет средств федерального бюджета по очной форме по специальностям «Лечебное дело» в 2016 году — три места, «Педиатрия» — два места. В 2017 году на факультете «Лечебное дело» выделялось семь бюджетных мест, в «Педиатрии» — восемь мест, «Стоматологии» — одно место. В прошлом году 4 студента за счет федерального финансирования поступили на факультет «Лечебное дело». В бердскую ЦГБ в 2016 году трудоустроились 38 врачей, в 2017- 17 врачей, а в 2018 году — 21 врач.

Во исполнение приказа Министерства здравоохранения Новосибирской области осуществляются социальные выплаты в виде ежемесячных денежных выплат стимулирующего характера, компенсации стоимости аренды жилья медработникам в размере 5 000 рублей, компенсации проезда в общественном транспорте врачам и работникам, имеющим среднее медобразование, работа которых связана с участковым принципом обслуживания населения в размере 798 рублей.

Согласно коллективного договора сотрудники получают материальную помощь на компенсацию стоимости аренды жилья медработникам в размере 5 000 рублей за счет предпринимательской деятельности больницы. В 2018 году такую соцподдержку получили 9 работников больницы.

Кроме того, в соответствии с постановлением правительства Новосибирской области, врачам, завершившим обучение в клинической интернатуре и ординатуре по специальностям «терапия», «педиатрия», «акушерство и гинекологии», «скорая медицинская помощь» и, заключившие трудовой договор в период с 1 сентября 2013 по 1 октября 2017 года, предоставляется единовременная денежная выплата в размере 300 000 рублей. За последние три года подобную выплату получили 6 врачей Бердска. Помимо этого, служебное жилье, выделенное администрацией Бердска, получили 14 сотрудников бердской ЦГБ.

Для поддержки молодых специалистов врачей и среднего медперсонала, из фонда оплаты труда больницы выплачивается ежемесячная надбавка в зарплате в размере 25% в течение трех лет с момента окончания учебного заведения. Такую надбавку в 2018 году получили 63 сотрудника больницы, а в 2017 — 54 работника ЦГБ.

В целях материальной заинтересованности работников бердской ЦГБ, в конечных результатах работы и создания необходимости условий для оказания качественных услуг, устанавливаются надбавки за качество выполняемых работ, интенсивность и высокие результаты работы. Такая надбавка, а также индивидуальные надбавки за увеличение объема выполняемых работ устанавливаются работнику в эффективном контракте на основании положения об оплате труда.