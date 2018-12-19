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Посадили в СИЗО обвиняемого в хищении 2 млн рублей у врача-онколога в Бердске

Суд арестовал Алексея Федосеева, так как он нарушил условия подписки о невыезде и надлежащем поведении, продав свой автомобиль, находившийся под арестом.

19.12.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой Нет комментариев
 
Посадили в СИЗО обвиняемого в хищении 2 млн рублей у врача онколога в Бердске

Обвиняемый Алексей Федосеев (на фото справа) на скамье подсудимых с защитой Юрием Мироновым

В Бердском городском суде «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 19 декабря, сообщили, что обвиняемый в хищении 2 миллионов рублей у друга врача-онколога Алексей Федосеев заключен под стражу.

На последнем судебном заседании 14 декабря выяснилось, что он продал свой автомобиль Opel. В начале следствия Алексей Федосеев ознакомился и расписался в подписке о невыезде и надлежащем поведении. Однако, продав автомобиль в конце ноября, который находился под арестом, он воспрепятствовал следственным действиям. Из зала суда он поехал в следственный изолятор.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», потерпевший врач Артем Лаптев попросил наложить арест на другое имущество бывшего друга. Судебное следствие уже закончено, на очередном судебном заседании 20 декабря, суд приступит к прениям.

Ранее Федосеев признавался суду, что ему было стыдно и неудобно, что деньги другу не отданы.

Напомним, что Алексея Федосеева обвиняют в том, что он мошенническим путем присвоил деньги супругов Лаптевых. Ущерб составил 2 090 000 рублей.

-По версии обвинения Федосеев использовал очень сложную схему. Он работал директором ООО «Паритет и К», которое по договору-поручению представляло интересы ОАО «Коминфо». Новосибирская инвестиционная компания «Метаприбор» построила дом на ул. Военной в Новосибирске. В этом доме некая гражданка приобрела квартиру по договору долевого участия, а потом решила ее продать. Для этого она заключила договор уступки права требования на квартиру с «Коминфо», который зарегистрировала в юстиции. Федосеев решил якобы продать эту квартиру и завладеть деньгами потерпевших. Он по доверенности «Коминфо» заключил договор купли-продажи данной квартиры в рассрочку, — рассказала гособвинитель Анна Белова.

А согласно законодательству эту квартиру можно было приобрести только по договору участия в долевом строительстве. Это единственный вариант. Таким образом, как полагает Белова, Федосеев заключил заведомо ничтожную сделку — для вида, обманув покупателей. Им эта квартира никогда не могла бы принадлежать, права на нее у них не возникло бы никогда.Сначала Федосеев взял у Лаптевых 1,5 млн рублей, а затем в рассрочку еще 590 тыс. рублей.


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