Обвиняемый: Мне было стыдно и неудобно, что деньги другу не отдали

Во всех подробностях полтора часа рассказывал о работе в компании «Паритет и К» обвиняемый в хищении 2 миллионов рублей Алексей Федосеев у своего друга врача-онколога в последний день октября.

Федосеев рассказал судье Татьяне Васюхневич, что пришел в «Паритет и К» на собеседование после выпуска из юридического факультета Новосибирского университета. Дважды его приглашали на собеседование в компанию в качестве помощника юриста. В последний раз в кабинете его ждал Евгений Рогазинский.

-Он мне сразу сказал тогда, что он главный здесь и в других дочерних компаний «Паритет и К». Что являлся неким «серым кардиналом». На работу он меня взял помощником юриста. Однажды пригласил к себе в кабинет и сказал, что нужно съездить в командировку в Барнаул. Там была крупная сделка. Туда я ездил вместе с его супругой. Я сопровождал сделку на 10 миллионов рублей. Для меня это было каким-то повышением что-ли, я стал больше доверять и уважать Рогазинского, — поведал Федосеев.

Автор видео Марина Волкова



Еще больше он стал уважать своего неформального начальника, когда тот назначил его на должность директора «Паритет и К».

-Меня это вдохновило. Я это воспринимал как скачок в карьере. Тогда я узнал, что у Рогазинского есть влиятельные друзья в правоохранительных органах и государственных структурах,- вспоминал Федосеев.

Подсудимый подробно рассказал о событиях связанных с появлением фигурирующей в деле компании «Коминфо». Как выяснилось, учредители крупной компании жили в Барнауле. Недвижимость, некогда принадлежавшая «Коминфо», он и сопровождал на сделке по купли-продаже стоимостью в 10 миллионов рублей.

-Тогда директором «Коминфо» стал Поляков. Акции большинства, как я узнал позже от коллег, выкупил Рогазинский. Но оформил их на своих родственников из Казахстана. Он призывал других учредителей «Коминфо» вкладывать деньги в новосибирскую недвижимость. Тогда и появилась эта квартира на Военной. Тогда она принадлежала Ирине Азоркиной,- рассказал Федосеев.

По словам обвиняемого, «Коминфо» оформил договор уступки на свою недвижимость с «Паритет и К». Федосеев сообщил, что Рогазинский дал ему указание найти покупателей на эту квартиру среди своих друзей.

-Я гостил у Ольги и Артема Лаптевых. Они мне рассказали, что хотят купить квартиру. Я сказал, что есть вариант приобрести квартиру в Новосибирске. Ничего о квартире я тогда сам не знал, но они согласились на предложение. Позже Рогазинский и я приехали к Артему. Там он озвучил цену на квартиру и они договорились как будет проходить расчет, — рассказал Федосеев.

Подсудимый пояснил в зале суда, что при разговоре Рогазинский отметил, что у Азоркиной «горит сделка» по покупке недвижимости в Чехии. Ей срочно были нужны деньги. Решено было передать крупную сумма минуя «Паритет и К», чтобы Азоркина успела купить заграничную недвижимость. Лаптевы начали собирать 1,5 миллиона рублей в качестве задатка. Остальные 2 миллиона за покупку квартиры, как сообщил обвиняемый, Лаптевы должны были оформить в ипотеку. Для контроля сбора денег неформальный начальник Федосеева освободил его на день от работы.

Автор видео Марина Волкова



— Деньги Лаптевы должны были собрать на следующий день после разговора с Рогазинским. Для этого потребовалась продажа машины Лаптевых. К вечеру они собрали 1,5 миллиона рублей и вечером мне эти деньги передали. В этот день каждые полчаса мне звонил Рогазинский и Азоркина — интересовались как происходит сбор денег. артем передал мне деньги в машине, напротив нее припарковались Ирина Азоркина с мужем. Я вышел на улицу и сел к ним в машину. Передал деньги, при этом взамен попросил расписку. Она мне ее без проблем написала, только оформила все как займ. По этой расписке она якобы должна была деньги отдать до конца декабря. А события эти происходили в конце марта, — давал показания Федосеев.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что свидетеля обвинения по уголовному делу Ирину Азоркину суд же допросил. Та заверяла суд, что она от Федосеева денег никогда не получала.

После передачи денег Лаптевы начали отправлять каждый месяц по 50 тысяч рублей на Сберкарту матери Федосеева.

— Мы подписали договор по ежемесячному расчету. Прописали сумму в 50 тысяч рублей. Артем говорил, что у него хорошая зарплата — они потянут эту сумму. Но у меня тогда карты не было, а приезжать каждый месяц из Красноозерска Лаптевы не могли. Рогазинксий мне сказал, чтобы я эту проблему решил. Мама согласилась дать свою карту, чтобы на нее Артем деньги перечислял. Карта находилась у Рогазинского, он снимал с нее деньги и распоряжался ими на свое усмотрение, — сообщил Федосеев.

Однако у Лаптевых начали происходить задержки платежей. По словам обвиняемого, Рогазинского это буквально «приводило в ярость» так как «он нервно относился к финансовой дисциплине». Это и послужило поводом для продажи квартиры на улице Военной другим покупателям.

— Тогда Рогазинский предложил Лаптевым приобрести другую новосибирскую квартиру на улице Тюленина. Ольга и Артем посмотрели квартиру и решили ее приобрести. Она уже с хорошим ремонтом была, не в центре правда, и дороже на 100 тысяч рублей, но это было лучше, чем ничего. У меня тогда уже были все нехорошие мысли. Когда они согласились ее купить, то у меня камень упал с души. Но не на долго. Однажды Артем позвонил и сказал, что банк большие проценты заломил и он хочет расторгнуть договор, забрать деньги. Рогазиснкий, конечно, был в ярости, что теперь от компаний придется деньги забирать, чтобы Артему их отдать. Но пообещал деньги отдать. Правда он его решил наказать за задержки платежей, сказал «пусть подождет»,- уверял суд Федосеев.

Но Артем не стал долго ждать и обратился с иском к «Паритет и К» в суд Новосибирска. Иск суд удовлетворил, чему обрадовался Рогазинский. По словам Федосеева, он уверял, что теперь у компании есть время, чтобы собрать 2 миллиона и 70 тысяч рублей.

— Мне было стыдно и неудобно, что Рогазиснкий затягивал сроки. Но пообещать я ему ничего не мог. К тому же к тому времени я уже не являлся директором «Паритет и К». Рогазинский поставил меня перед фактом, что мое место займет другой человек — его друг, который раньше работал в правоохранительных органах. Он мне это объяснял тем, что так он меня пытается защитить от судебных или уголовных дел. К тому времени, в мой адрес уже было возбуждено уголовное дело. По словам Рогазинского, его влиятельные приятели этому делу не давали развиваться. Я тогда этому верил, меня действительно всего пару раз вызвали в полицию,- констатировал Алексей Федосеев.

В определенный момент Федосеев понял, что ему никто не поможет и это явно не законная схема. С тех пор он начал записывать телефонные и личные разговоры с Рогазинским.

Федосеев не успел о том, чем для него обернулся 2018 год — судья Татьяна Васюхневич объявила перерыв судебного слушания. Как разворачивалась жизнь Федосеева уже в рамках уголовного дела мы узнаем 4 декабря, когда состоится очередное судебное заседание.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что в тот же день — 31 октября — в суд явился новый свидетель уголовного дела. Сергей Ефремов заверял суд, что тоже заплатил за квартиру на Военной 2,5 миллиона рублей. Его свояк, Евгений Рогазинский, предложил купить недострой в Новосибирске в 2014 году. Как раз тогда, когда Ольга и Артем Лаптевы работали на нескольких работах, расплачиваясь за несуществующую квартиру.

Напомним, Алексея Федосеева обвиняют в том, что он мошенническим путем присвоил деньги супругов Лаптевых. Ущерб составил 2 млн 90 тыс. Рублей.

-По версии обвинения Федосеев использовал очень сложную схему. Он работал директором ООО «Паритет и К», которое по договору-поручению представляло интересы ОАО «Коминфо». Новосибирская инвестиционная компания «Метаприбор» построила дом на ул. Военной в Новосибирске. В этом доме некая гражданка приобрела квартиру по договору долевого участия, а потом решила ее продать. Для этого она заключила договор уступки права требования на квартиру с «Коминфо», который зарегистрировала в юстиции. Федосеев решил якобы продать эту квартиру и завладеть деньгами потерпевших. Он по доверенности «Коминфо» заключил договор купли-продажи данной квартиры в рассрочку, — рассказала Анна Николаевна.

А согласно законодательству эту квартиру можно было приобрести только по договору участия в долевом строительстве. Это единственный вариант. Таким образом, как полагает Белова, Федосеев заключил заведомо ничтожную сделку — для вида, обманув покупателей. Им эта квартира никогда не могла бы принадлежать, права на нее у них не возникло бы никогда.Сначала Федосеев взял у Лаптевых 1,5 млн рублей, а затем в рассрочку еще 590 тыс. рублей.