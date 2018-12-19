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Фекальный потоп ликвидировали в Микрорайоне Бердска

Сотрудники Комбината бытовых услуг устранили очередную коммунальную аварию. Из канализационных труб извлекли ветошь и тряпки.

19.12.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 4 коммент.
 
Фекальный потоп ликвидировали в Микрорайоне Бердска

Автомобилистам приходилась ездить по нечистотам

Очередная коммунальная авария, произошедшая ранним утром 18 декабря, ликвидирована. По предварительным данным из канализационных труб извлекли ветошь и тряпки. Об этом «Курьер. Среда. Бердск»  стало известно сегодня, 19 декабря.

— Из-за большого скопления техногенного мусора произошел подпор на канализационном колодце возле домов №9 и  10 по ул. Микрорайон. Выход стоков был зафиксирован на ул. Рогачева возле остановки «Вымпел». Приступить к устранению аварии удалось не сразу, так как доступ к колодцу был завален снегом. 18 декабря в 16:30 часов авария устранена силами Комбината бытовых услуг, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в бердском КБУ в четверг.

Замдиректора по строительству и общим вопросам КБУ Александр Алексеенко в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» подчеркнул, что выброс нечистот в Микрорайоне — не авария, а всего лишь сильный и сложной подпор.

Напомним, что в районе остановки «Вымпел» вылились нечистоты из канализационной трубы, прилегающей к домам №10 Микрорайона и №15 по улице Рогачева. Очевидцы очередного взрыва «фекальной мины» рассказывали «Курьер. Среда. Бердск», что на улице стояло невыносимое зловоние, а коммунальная служба бездействует. Люди и проезжающие машины разносили нечистоты по Микрорайону.

Аналогичная коммунальная катастрофа на улице Рогачева произошла месяц назад. Вечером 17 ноября прорвало коллектор около Домов ветеранов. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Шарахова, аварию не стали сразу ликвидировать. И улицу на протяжении 200 метров затопило фекалиями. В стоках оказалась остановка «Дом ветеранов». А ночью отключили электроэнергию на всей улице Рогачева.

Тогда фекальные воды вышли на поверхность из-за несанкционированного слива нечистот ассмашинами в канализационный колодец в переулке Свободы. Это частный сектор недалеко от места коммунальной аварии. Остановку «Дом ветеранов» пришлось дезинфицировать.

Мэр Бердска Евгений Шестернин согласился с мнением бердчан, что город сидит на «фекальной мине». Замена канализационных сетей необходима городу. Но без федерального финансирования воплотить задуманное в реальность будет невозможно.


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(4) Комментариев

  1. Житель Бердска

    Опять ветошь и тряпки. Представляю картину: сидят по ночам дома жители и стригут и стригут тряпки, и топят и топят их в унитазе.
    Видимо это квест такой — заставь власти приступить к планомерной замене давно сгнивших коммуникаций.
    Не, менять не будут, просто тариф на воду и стоки повысят.

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  2. Аноним

    Якобы го..но не бежит по улицам Бердска… А замершее последствия кто дезинфицирует или все весной само уйдёт…

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