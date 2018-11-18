КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам
Продам квартиру 89137100859, 89529084661
продам
продам 1-студию в центре под с/отд! Дом на сдаче!!
продам
продам
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

«По уши в дерьме» идут люди и едут автомобили из-за фекального потопа в Бердске

Скончался певец Евгений Осин

Огонь уничтожил баню частного дома в микрорайоне Южном Бердска

Фекальный потоп: Коммунальная авария грозит отключением воды во всем Микрорайоне Бердска

Рвет коллектор: Фекалии затопили дорогу и остановку «Дом ветеранов» на ул. Рогачева в Бердске

Избивших мужчину с костылями полицейских уволили из полиции Алтайского края

России увеличила вложения в бумаги США до $14,4 млрд в сентябре

Путин: 380 млрд рублей тратим на льготные лекарства. Где они в регионах?

Мы думали вы приболели! Путин лично проверил наличие лекарств в аптеке

Власть Бердска: не позднее 12 часов после снегопада руководители обязаны убрать снег!

Последние комментарии

Ноябрь 2018
M T W T F S S
« Oct    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  


Рвет коллектор: Фекалии затопили дорогу и остановку «Дом ветеранов» на ул. Рогачева в Бердске

В канализационных стоках утопает проезжая часть, отвратительный смрад стоит вокруг жилых домов. С утра в воскресенье на место аварии приехали рабочие КБУ и вице-мэр по городскому хозяйству Владимир Захаров.(ФОТО, ВИДЕО)

18.11.2018 Фото: Натальи Шараховой 11 коммент.
 
Рвет коллектор: Фекалии затопили дорогу и остановку Дом ветеранов на ул. Рогачева в Бердске

Улицу Рогачева в Бердске затопили фекалии

Вечером 17 ноября прорвало коллектор около Домов ветеранов по ул. Рогачева в Бердске.

Как сообщила «Курьер.Среда.Бердск» Наталья Шарахова, аварию не стали сразу ликвидировать. И улицу на протяжении 200 метров затопило фекалиями. В стоках оказалась остановка «Дом ветеранов». А ночью отключили электроэнергию на всей улице Рогачева.

— Руководители коммунальных служб не отреагировали активными действиями на неоднократные обращения жителей об аварии по улице Рогачева в районе остановки «Дом ветеранов». Вечером 17 ноября вновь прорвало трубу канализации, которую ремонтировали в прошлом году. В итоге к ночи вода дошла до перекрестка с ул. Красноармейской. Дорогу не перекрыли, а в 1 час ночи выключили все освещение по улице. Водители и пешеходы в опасности! Кто у нас принимает решения о ликвидации коммунальных аварий? Кто занимается вопросами безопасности прохожих на месте аварии? Почему никто не приехал ликвидировать аварию? — возмущается бердчанка.

Рвет коллектор: Фекалии затопили дорогу и остановку Дом ветеранов на ул. Рогачева в Бердске

Разлив фекалий в субботу вечером

Видео жителя первого подъезда дома №20А на ул. Рогачева


Напомним, что только осенью завершились работы по ремонту нитки коллектора на месте субботней аварии. А прорывы тут происходят на протяжении многих лет.

В 1 ночи Наталья разговаривала очередной раз с дежурным диспетчерской Комбината бытовых услуг. Тот ссылался на руководителей, которые все решения по аварии будут принимать только с утра в воскресенье. утром 18 ноября, как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» Наталья, место прорыва канализации лишь огородили.

В 11.30 воскресенья, как передает Наталья, приехали рабочие КБУ и вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Рвет коллектор: Фекалии затопили дорогу и остановку Дом ветеранов на ул. Рогачева в Бердске

Около полудня в воскресенье начались работы на месте коммунальной аварии

Рвет коллектор: Фекалии затопили дорогу и остановку Дом ветеранов на ул. Рогачева в Бердске

 

Рвет коллектор: Фекалии затопили дорогу и остановку Дом ветеранов на ул. Рогачева в Бердске


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Прорвало канализацию у Дома ветеранов на ул. Рогачева в Бердске «По уши в дерьме» идут люди и едут автомобили из-за фекального потопа в Бердске Крещение не 1000, а 400, и никому никто не откажет в нем без пожертвования!

(11) Комментариев

  1. Эрвин

    Вот уж точно Фекалинск, а не Бердск. Ау, руководитель, ты где?

    Thumb up 15 Thumb down 1

    • Аноним

      они работают — у них очередное партсобрание, по сносу частного сектора и привлечение инвесторы, а вы опять со своими фекалиями :-D

      Thumb up 16 Thumb down 1

  2. Новый мэр

    Ну что Захаров, давай очередной перл изрекай.
    Вы знаете уже надоело это вяло текущие безобразие и в городе и стране, это как раз тот случай когда чем хуже тем лучше. Может народ уже начнёт власть немного бодрить?! Во Франции народ вышел против повышение цен на бензин, а мы всё боимся требовать себе нормальную жизнь.
    Просьба к редакции если это труба которую делали летом, то пожалуйста опубликуйте, подрядчика,фио исполнителя и контролирующего со стороны КБУ, сколько было заплочено, проведите расследование.Или вы теперь не можете так как являетесь сми администрации?!

    Thumb up 15 Thumb down 2

    • Аноним

      сейчас обоснуют, что прожиточный минимум и пенсии надо еще снизит — ну столько едят, что канализация не справляется ;)

      Thumb up 1 Thumb down 1

      • Новый мэр

        Макарошки и так хорошо пролетают, к тому же они тоже с дрочками. Пусть Захаров опять 50 литровое ведро с камнями покажет :-D

        Thumb up 1 Thumb down 2

  3. Аноним

    Полностью согласны,сначала наведите порядок в построенных районах,а потом стройте прожекты.У инвестора фекальные реки под окном не текут,

    Thumb up 8 Thumb down 1

  4. Аноним

    Агрессивная среда. Что же такое в продукты закладывают, что сточные коллекторы рвёт…

    Thumb up 3 Thumb down 1

  5. 1гость

    Вот человеку заняться нечем, кроме как в час ночи названивать.

    Thumb up 1 Thumb down 4

  6. Николай

    «Рвет коллектор: Фекалии затопили дорогу и остановку «Дом ветеранов» на ул. Рогачева в Бердске»-нам впаривают очередную дезу, которая должна маскировать бестолковость, пустую трату денег, издевательство над население и ещё двадцать причин. Работа по факту-стиль работы современных руководителей. В коллекторе нет большого давления, перепада температуры. Что рвет коллектор?
    Причины аварий?
    Строители не обременённые созданием автономных коммуникаций, отсутствует контроль за работой подрядных организаций на всех стадиях ремонта, замена только прорваных труб, а не всего участка со всем вспомогательным оборудованием (гнилые задвижки, колодцы и тд)

    Thumb up 5 Thumb down 1

  7. Аноним

    Мда. И это в городе, в котором собрались сносить пять тысяч домов. Отсюда скоро последние разбегутся.

    Thumb up 5 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

СКИДКА!!!!
Туристическое агентство "Пегас туристик"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика