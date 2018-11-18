Рвет коллектор: Фекалии затопили дорогу и остановку «Дом ветеранов» на ул. Рогачева в Бердске
В канализационных стоках утопает проезжая часть, отвратительный смрад стоит вокруг жилых домов. С утра в воскресенье на место аварии приехали рабочие КБУ и вице-мэр по городскому хозяйству Владимир Захаров.(ФОТО, ВИДЕО)
Вечером 17 ноября прорвало коллектор около Домов ветеранов по ул. Рогачева в Бердске.
Как сообщила «Курьер.Среда.Бердск» Наталья Шарахова, аварию не стали сразу ликвидировать. И улицу на протяжении 200 метров затопило фекалиями. В стоках оказалась остановка «Дом ветеранов». А ночью отключили электроэнергию на всей улице Рогачева.
— Руководители коммунальных служб не отреагировали активными действиями на неоднократные обращения жителей об аварии по улице Рогачева в районе остановки «Дом ветеранов». Вечером 17 ноября вновь прорвало трубу канализации, которую ремонтировали в прошлом году. В итоге к ночи вода дошла до перекрестка с ул. Красноармейской. Дорогу не перекрыли, а в 1 час ночи выключили все освещение по улице. Водители и пешеходы в опасности! Кто у нас принимает решения о ликвидации коммунальных аварий? Кто занимается вопросами безопасности прохожих на месте аварии? Почему никто не приехал ликвидировать аварию? — возмущается бердчанка.
Разлив фекалий в субботу вечером
Видео жителя первого подъезда дома №20А на ул. Рогачева
Напомним, что только осенью завершились работы по ремонту нитки коллектора на месте субботней аварии. А прорывы тут происходят на протяжении многих лет.
В 1 ночи Наталья разговаривала очередной раз с дежурным диспетчерской Комбината бытовых услуг. Тот ссылался на руководителей, которые все решения по аварии будут принимать только с утра в воскресенье. утром 18 ноября, как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» Наталья, место прорыва канализации лишь огородили.
В 11.30 воскресенья, как передает Наталья, приехали рабочие КБУ и вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.
Около полудня в воскресенье начались работы на месте коммунальной аварии
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Вот уж точно Фекалинск, а не Бердск. Ау, руководитель, ты где?
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они работают — у них очередное партсобрание, по сносу частного сектора и привлечение инвесторы, а вы опять со своими фекалиями
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Ну что Захаров, давай очередной перл изрекай.
Вы знаете уже надоело это вяло текущие безобразие и в городе и стране, это как раз тот случай когда чем хуже тем лучше. Может народ уже начнёт власть немного бодрить?! Во Франции народ вышел против повышение цен на бензин, а мы всё боимся требовать себе нормальную жизнь.
Просьба к редакции если это труба которую делали летом, то пожалуйста опубликуйте, подрядчика,фио исполнителя и контролирующего со стороны КБУ, сколько было заплочено, проведите расследование.Или вы теперь не можете так как являетесь сми администрации?!
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сейчас обоснуют, что прожиточный минимум и пенсии надо еще снизит — ну столько едят, что канализация не справляется
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Макарошки и так хорошо пролетают, к тому же они тоже с дрочками. Пусть Захаров опять 50 литровое ведро с камнями покажет
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Полностью согласны,сначала наведите порядок в построенных районах,а потом стройте прожекты.У инвестора фекальные реки под окном не текут,
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Агрессивная среда. Что же такое в продукты закладывают, что сточные коллекторы рвёт…
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Вот человеку заняться нечем, кроме как в час ночи названивать.
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«Рвет коллектор: Фекалии затопили дорогу и остановку «Дом ветеранов» на ул. Рогачева в Бердске»-нам впаривают очередную дезу, которая должна маскировать бестолковость, пустую трату денег, издевательство над население и ещё двадцать причин. Работа по факту-стиль работы современных руководителей. В коллекторе нет большого давления, перепада температуры. Что рвет коллектор?
Причины аварий?
Строители не обременённые созданием автономных коммуникаций, отсутствует контроль за работой подрядных организаций на всех стадиях ремонта, замена только прорваных труб, а не всего участка со всем вспомогательным оборудованием (гнилые задвижки, колодцы и тд)
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Мда. И это в городе, в котором собрались сносить пять тысяч домов. Отсюда скоро последние разбегутся.
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У 5 тысяч домов канализация не бежит
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