Рвет коллектор: Фекалии затопили дорогу и остановку «Дом ветеранов» на ул. Рогачева в Бердске

Вечером 17 ноября прорвало коллектор около Домов ветеранов по ул. Рогачева в Бердске.

Как сообщила «Курьер.Среда.Бердск» Наталья Шарахова, аварию не стали сразу ликвидировать. И улицу на протяжении 200 метров затопило фекалиями. В стоках оказалась остановка «Дом ветеранов». А ночью отключили электроэнергию на всей улице Рогачева.

— Руководители коммунальных служб не отреагировали активными действиями на неоднократные обращения жителей об аварии по улице Рогачева в районе остановки «Дом ветеранов». Вечером 17 ноября вновь прорвало трубу канализации, которую ремонтировали в прошлом году. В итоге к ночи вода дошла до перекрестка с ул. Красноармейской. Дорогу не перекрыли, а в 1 час ночи выключили все освещение по улице. Водители и пешеходы в опасности! Кто у нас принимает решения о ликвидации коммунальных аварий? Кто занимается вопросами безопасности прохожих на месте аварии? Почему никто не приехал ликвидировать аварию? — возмущается бердчанка.

Видео жителя первого подъезда дома №20А на ул. Рогачева



Напомним, что только осенью завершились работы по ремонту нитки коллектора на месте субботней аварии. А прорывы тут происходят на протяжении многих лет.

В 1 ночи Наталья разговаривала очередной раз с дежурным диспетчерской Комбината бытовых услуг. Тот ссылался на руководителей, которые все решения по аварии будут принимать только с утра в воскресенье. утром 18 ноября, как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» Наталья, место прорыва канализации лишь огородили.

В 11.30 воскресенья, как передает Наталья, приехали рабочие КБУ и вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.