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Фекальный смрад из-за коммунальной аварии окутал Микрорайон Бердска

Из-за подпора в канализационной трубе в Микрорайоне люди вынуждены ходить по нечистотам. Автомобили развозят по дороге фекалии, которые вылились на ул. Рогачева.(ФОТО)

18.12.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 18 коммент.
 
Фекальный смрад из за коммунальной аварии окутал Микрорайон Бердска

Фекальная река стекает на дорогу Микрорайона

Очередная коммунальная авария произошла ранним утром 18 декабря. В районе остановки «Вымпел» вылились нечистоты из канализационной трубы, прилегающей к домам №10 Микрорайона и №15 по улице Рогачева. Очевидцы очередного взрыва «фекальной мины» рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что на улице стоит невыносимое зловоние, а коммунальная служба бездействует. Люди и проезжающие машины разносят нечистоты по Микрорайону.

— Аварии нет, есть подпор. Он возникает тогда, когда технологический, техногенный и бытовой мусор оказывается в сети, чем вызывает остановку и некорректную ее работу. В связи с тем, что трасса была под снегом, МУП КБУ своими силами расчищал снег. После мы приступили к устранению подпора. Никакой критичности и аварийности в данной ситуации нет. Да, подпор тяжелый и сложный, нам шлангами приходится пробивать затопленные колодцы. Но это рабочие, хоть и неприятные ситуации. Таких подпоров у нас в день случается по 3-4. Есть сложные подпоры, а есть несложные. Этот — сложный, но не аварийный, — заверил «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора по строительству и общим вопросом бердского Комбината бытовых услуг Александр Алексеенко сегодня, 18 декабря.

Он отметил, что время устранения подпора зависит от количества мусора, находящегося в сети.

Напомним, что аналогичная коммунальная катастрофа на улице Рогачева произошла месяц назад. Вечером 17 ноября прорвало коллектор около Домов ветеранов. Как сообщала «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Шарахова, аварию не стали сразу ликвидировать. И улицу на протяжении 200 метров затопило фекалиями. В стоках оказалась остановка «Дом ветеранов». А ночью отключили электроэнергию на всей улице Рогачева.

Тогда фекальные воды вышли на поверхность из-за несанкционированного слива нечистот ассмашинами в канализационный колодец в переулке Свободы. Это частный сектор недалеко от места коммунальной аварии. Остановку «Дом ветеранов» пришлось дезинфицировать.

Мэр Бердска Евгений Шестернин согласился с мнением бердчан, что город сидит на «фекальной мине». Замена канализационных сетей необходима городу. Но без федерального финансирования воплотить задуманное в реальность будет невозможно.


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(18) Комментариев

  1. Аноним

    Это уже беспредел. Режим ЧС. Не платить налоги пока не устранят. Подарок к новому году-нюхайте =-O

    Thumb up 14 Thumb down 3

  2. Аноним

    У власти текут финансовые потоки,у холопов фикальные.Без комментариев-настоящее :-D

    Thumb up 18 Thumb down 3

  3. Надежда

    Всегда думала, что любой излив канализации на поверхность — это экологическая катастрофа, а не подпор!

    Thumb up 16 Thumb down 3

  4. Аноним

    Ну надо же… Мэр наконец то «согласился», что город в дерьме скоро будет по самые уши!

    Thumb up 17 Thumb down 1

  5. Аноним

    Фекальные реки и фекальные Берега, Бердска города-курорта…….

    Thumb up 12 Thumb down 2

  6. Аноним

    Бердск-город открытый миру!

    Thumb up 7 Thumb down 1

  7. zizou

    да всё хорошо! крым наш. и не стреляют. а в войну и похуже терпели. так?

    Thumb up 6 Thumb down 10

  8. zizou

    последний тренд забыла: «Давно были в Париже? Вы там примерно знаете, какая экология? Нет? Я почему так спрашиваю — потому что у нас в городе не самая страшная в мире экология!» *CRAZY*
    Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/news/406303

    Thumb up 1 Thumb down 8

    • Гость

      Родственники неделю назад прилетели из Ниццы — вы не поверите, но там тоже все углы обоссаны и обосраны! Городишко завален мусором. Смрад вполне себе фекальный! Французский дорогой курорт! И никто особо не бьётся в истерике — «фсёпропало!» 8)

      Thumb up 4 Thumb down 5

  9. Аноним

    Ну вот и прорыв! Соскучились.

    Thumb up 2 Thumb down 1

  10. Дмитрий

    А где Белова ? Она же имуществом города распоряжается мечтает. Пусть берут депутаты лопаты и вперёд разгребать проблемы города если работать только на откатах привыкли.

    Thumb up 15 Thumb down 1

  11. Бердчанин

    А если серьезно — чей это округ, микрорайон 9? Кто из депутатов в ответе за эти фекальные мытарства? :(

    Thumb up 1 Thumb down 2

  12. Вата трэш

    Очередной прорыв Единой России. В натуре. *CRAZY*

    Thumb up 5 Thumb down 1

  13. Аноним

    Когда Глава сделает выводы по этим бездельником из МУП КБУ весь город залили нечистотами

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