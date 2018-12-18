Фекальный смрад из-за коммунальной аварии окутал Микрорайон Бердска

Очередная коммунальная авария произошла ранним утром 18 декабря. В районе остановки «Вымпел» вылились нечистоты из канализационной трубы, прилегающей к домам №10 Микрорайона и №15 по улице Рогачева. Очевидцы очередного взрыва «фекальной мины» рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что на улице стоит невыносимое зловоние, а коммунальная служба бездействует. Люди и проезжающие машины разносят нечистоты по Микрорайону.

— Аварии нет, есть подпор. Он возникает тогда, когда технологический, техногенный и бытовой мусор оказывается в сети, чем вызывает остановку и некорректную ее работу. В связи с тем, что трасса была под снегом, МУП КБУ своими силами расчищал снег. После мы приступили к устранению подпора. Никакой критичности и аварийности в данной ситуации нет. Да, подпор тяжелый и сложный, нам шлангами приходится пробивать затопленные колодцы. Но это рабочие, хоть и неприятные ситуации. Таких подпоров у нас в день случается по 3-4. Есть сложные подпоры, а есть несложные. Этот — сложный, но не аварийный, — заверил «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора по строительству и общим вопросом бердского Комбината бытовых услуг Александр Алексеенко сегодня, 18 декабря.

Он отметил, что время устранения подпора зависит от количества мусора, находящегося в сети.

Напомним, что аналогичная коммунальная катастрофа на улице Рогачева произошла месяц назад. Вечером 17 ноября прорвало коллектор около Домов ветеранов. Как сообщала «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Шарахова, аварию не стали сразу ликвидировать. И улицу на протяжении 200 метров затопило фекалиями. В стоках оказалась остановка «Дом ветеранов». А ночью отключили электроэнергию на всей улице Рогачева.

Тогда фекальные воды вышли на поверхность из-за несанкционированного слива нечистот ассмашинами в канализационный колодец в переулке Свободы. Это частный сектор недалеко от места коммунальной аварии. Остановку «Дом ветеранов» пришлось дезинфицировать.

Мэр Бердска Евгений Шестернин согласился с мнением бердчан, что город сидит на «фекальной мине». Замена канализационных сетей необходима городу. Но без федерального финансирования воплотить задуманное в реальность будет невозможно.