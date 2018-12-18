Фекальный смрад из-за коммунальной аварии окутал Микрорайон Бердска

Очередная коммунальная авария произошла ранним утром 18 декабря. В районе остановки «Вымпел» вылились нечистоты из канализационной трубы, прилегающей к домам №10 Микрорайона и №15 по улице Рогачева. Очевидцы очередного взрыва «фекальной мины» рассказали «Курьер. Среда. Бердск», что на улице стоит невыносимое зловоние, а коммунальная служба бездействует. Люди и проезжающие машины разносят нечистоты по Микрорайону.
— Аварии нет, есть подпор. Он возникает тогда, когда технологический, техногенный и бытовой мусор оказывается в сети, чем вызывает остановку и некорректную ее работу. В связи с тем, что трасса была под снегом, МУП КБУ своими силами расчищал снег. После мы приступили к устранению подпора. Никакой критичности и аварийности в данной ситуации нет. Да, подпор тяжелый и сложный, нам шлангами приходится пробивать затопленные колодцы. Но это рабочие, хоть и неприятные ситуации. Таких подпоров у нас в день случается по 3-4. Есть сложные подпоры, а есть несложные. Этот — сложный, но не аварийный, — заверил «Курьер. Среда. Бердск» замдиректора по строительству и общим вопросом бердского Комбината бытовых услуг Александр Алексеенко сегодня, 18 декабря.
Он отметил, что время устранения подпора зависит от количества мусора, находящегося в сети.
Напомним, что аналогичная коммунальная катастрофа на улице Рогачева произошла месяц назад. Вечером 17 ноября прорвало коллектор около Домов ветеранов. Как сообщала «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Шарахова, аварию не стали сразу ликвидировать. И улицу на протяжении 200 метров затопило фекалиями. В стоках оказалась остановка «Дом ветеранов». А ночью отключили электроэнергию на всей улице Рогачева.
Тогда фекальные воды вышли на поверхность из-за несанкционированного слива нечистот ассмашинами в канализационный колодец в переулке Свободы. Это частный сектор недалеко от места коммунальной аварии. Остановку «Дом ветеранов» пришлось дезинфицировать.
Мэр Бердска Евгений Шестернин согласился с мнением бердчан, что город сидит на «фекальной мине». Замена канализационных сетей необходима городу. Но без федерального финансирования воплотить задуманное в реальность будет невозможно.
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Это уже беспредел. Режим ЧС. Не платить налоги пока не устранят. Подарок к новому году-нюхайте
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У власти текут финансовые потоки,у холопов фикальные.Без комментариев-настоящее
18 3
Всегда думала, что любой излив канализации на поверхность — это экологическая катастрофа, а не подпор!
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Ну надо же… Мэр наконец то «согласился», что город в дерьме скоро будет по самые уши!
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Фекальные реки и фекальные Берега, Бердска города-курорта…….
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С каких пор это место стало курортным? Микраж, это рабочий поселок
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Бердск-город открытый миру!
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и грустно и смешно
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да всё хорошо! крым наш. и не стреляют. а в войну и похуже терпели. так?
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последний тренд забыла: «Давно были в Париже? Вы там примерно знаете, какая экология? Нет? Я почему так спрашиваю — потому что у нас в городе не самая страшная в мире экология!»
Подробнее на «БИЗНЕС Online»: https://www.business-gazeta.ru/news/406303
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Родственники неделю назад прилетели из Ниццы — вы не поверите, но там тоже все углы обоссаны и обосраны! Городишко завален мусором. Смрад вполне себе фекальный! Французский дорогой курорт! И никто особо не бьётся в истерике — «фсёпропало!»
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ахахаха.ну конечно)блаблабла))))
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Ну вот и прорыв! Соскучились.
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А где Белова ? Она же имуществом города распоряжается мечтает. Пусть берут депутаты лопаты и вперёд разгребать проблемы города если работать только на откатах привыкли.
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А если серьезно — чей это округ, микрорайон 9? Кто из депутатов в ответе за эти фекальные мытарства?
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Очередной прорыв Единой России. В натуре.
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«Англичанка гадит!» (С)
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Когда Глава сделает выводы по этим бездельником из МУП КБУ весь город залили нечистотами
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