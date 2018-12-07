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Мэр Бердска: Город действительно сидит на «фекальной мине»

Евгений Шестернин согласился с жителями, что замена коммунальных сетей городу необходима. На это потребуется порядка 2 миллиардов рублей. (ВОПРОС-ОТВЕТ МЭРА. ИТОГИ 2018 ГОДА)

7.12.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 10 коммент.
 
Мэр Бердска: Город действительно сидит на фекальной мине

Уровень доверия к мэру Бердска Евгению Шестернину остается высоким — почти 69%

В течение двух недель редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы мэру Бердска Евгению Шестернину от наших читателей. 5 декабря акция завершилась. Бердчане задали главе Бердска около 60 вопросов, которые их тревожат. Мы знаем, что читатели с нетерпением ждут ответов.

Евгений Шестернин дал ответы «Курьер. Среда. Бердск» в интервью сегодня, 7 декабря. Сегодня же редакция начинает публикацию ответов мэра на ваши вопросы. В этом году мы будем придерживаться традиционной схемы: один ответ — одна публикация. Мы создали специальный сюжет на нашем сайте — Ответы мэра на вопросы бердчан 2018 года. Здесь можно будет найти все ответы. Не нашли ответ на свой вопрос? Значит, он еще не опубликован и появится позже.

Вопрос: Бердск сидит на «фекальной мине». Считаете ли вы, что должна быть создана федеральная или областная программа, которая позволит постепенно заменять коммунальные городские сети?

Ответ: Такая целевая программа должна быть. У нас состоялась встреча с депутатами законодательного собрания в Новосибирске и встреча с председателем комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Александром Морозовым. Мы объяснили свою позицию — сети нужно менять. Нас услышали.

Это проблема есть во всех городах, не только в Бердске. Чтобы заменить коммуникации, нужна сумма порядка 2 миллиардов рублей. Если начинать с ноля, то в год мы должны менять 4% коммуникаций. На улице Ушакова бетонная труба еще 15 лет назад была аварийная. Газовая коррозия ее превратила в пергамент. На этой улице два километра аварийности, мы заменили 450 метров трубы. Нам нужно дальше продолжать замену трубы по улице Первомайской, чтобы она стала альтернативной Ушакова. Тогда мы уйдем от аварийного режима.


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(10) Комментариев

  1. Аноним

    радует что есть понимание и власть пытается «как-то» работать.
    но нужен результат, а его нет…..

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    • Аноним

      И какое же вы понимание увидели ?

      Thumb up 1 Thumb down 1

      • Аноним

        А это что?
        «У нас состоялась встреча с депутатами законодательного собрания в Новосибирске и встреча с председателем комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Александром Морозовым. Мы объяснили свою позицию — сети нужно менять. Нас услышали.»

        Thumb up 1 Thumb down 0

  2. zizou

    один ответ — одна публикация
    ==========================
    но не одна в день?

    Thumb up 2 Thumb down 2

  3. Аноним

    Вся Россия сидит на фекальной мине :-D

    Thumb up 3 Thumb down 3

    • Гость

      Можешь мне не верить, но весь мир, и даже «эльфы из хрустального храма на холме», какают! Так штаааа… С облегчением! :-D :-D :-D

      Thumb up 2 Thumb down 0

  4. Аноним

    Фигня какая, сейчас вам путин ещё летнюю олимпиаду проведёт и тогда заживём :-D

    Thumb up 2 Thumb down 4

  5. Женщина

    А остальные ответы где????

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    • Человек

      Ну вот,наконец-то,посыпались ответы на фекальные затопы и прочие прорывы!
      Я эту тему уже год назад первым поднял — начал говорить про генеральный план развитя города и замены всех сетей в городе.Сначала была тишина — и вот теперь,оказывается,читали и проснулись! Ну спасибо за внимание! Выбивайте деньги на генеральный план и замену сетей — шаг за шагом,и тогда Бердск уйдёт с этой фекальной мины!
      Человек —- *IN LOVE*

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