Мэр Бердска: Город действительно сидит на «фекальной мине»

В течение двух недель редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы мэру Бердска Евгению Шестернину от наших читателей. 5 декабря акция завершилась. Бердчане задали главе Бердска около 60 вопросов, которые их тревожат. Мы знаем, что читатели с нетерпением ждут ответов.

Евгений Шестернин дал ответы «Курьер. Среда. Бердск» в интервью сегодня, 7 декабря. Сегодня же редакция начинает публикацию ответов мэра на ваши вопросы. В этом году мы будем придерживаться традиционной схемы: один ответ — одна публикация. Мы создали специальный сюжет на нашем сайте — Ответы мэра на вопросы бердчан 2018 года. Здесь можно будет найти все ответы. Не нашли ответ на свой вопрос? Значит, он еще не опубликован и появится позже.

Вопрос: Бердск сидит на «фекальной мине». Считаете ли вы, что должна быть создана федеральная или областная программа, которая позволит постепенно заменять коммунальные городские сети?

Ответ: Такая целевая программа должна быть. У нас состоялась встреча с депутатами законодательного собрания в Новосибирске и встреча с председателем комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Александром Морозовым. Мы объяснили свою позицию — сети нужно менять. Нас услышали.

Это проблема есть во всех городах, не только в Бердске. Чтобы заменить коммуникации, нужна сумма порядка 2 миллиардов рублей. Если начинать с ноля, то в год мы должны менять 4% коммуникаций. На улице Ушакова бетонная труба еще 15 лет назад была аварийная. Газовая коррозия ее превратила в пергамент. На этой улице два километра аварийности, мы заменили 450 метров трубы. Нам нужно дальше продолжать замену трубы по улице Первомайской, чтобы она стала альтернативной Ушакова. Тогда мы уйдем от аварийного режима.