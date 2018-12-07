Мэр Бердска: Город действительно сидит на «фекальной мине»

Уровень доверия к мэру Бердска Евгению Шестернину остается высоким — почти 69%
В течение двух недель редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы мэру Бердска Евгению Шестернину от наших читателей. 5 декабря акция завершилась. Бердчане задали главе Бердска около 60 вопросов, которые их тревожат. Мы знаем, что читатели с нетерпением ждут ответов.
Евгений Шестернин дал ответы «Курьер. Среда. Бердск» в интервью сегодня, 7 декабря. Сегодня же редакция начинает публикацию ответов мэра на ваши вопросы. В этом году мы будем придерживаться традиционной схемы: один ответ — одна публикация. Мы создали специальный сюжет на нашем сайте — Ответы мэра на вопросы бердчан 2018 года. Здесь можно будет найти все ответы. Не нашли ответ на свой вопрос? Значит, он еще не опубликован и появится позже.
Вопрос: Бердск сидит на «фекальной мине». Считаете ли вы, что должна быть создана федеральная или областная программа, которая позволит постепенно заменять коммунальные городские сети?
Ответ: Такая целевая программа должна быть. У нас состоялась встреча с депутатами законодательного собрания в Новосибирске и встреча с председателем комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Александром Морозовым. Мы объяснили свою позицию — сети нужно менять. Нас услышали.
Это проблема есть во всех городах, не только в Бердске. Чтобы заменить коммуникации, нужна сумма порядка 2 миллиардов рублей. Если начинать с ноля, то в год мы должны менять 4% коммуникаций. На улице Ушакова бетонная труба еще 15 лет назад была аварийная. Газовая коррозия ее превратила в пергамент. На этой улице два километра аварийности, мы заменили 450 метров трубы. Нам нужно дальше продолжать замену трубы по улице Первомайской, чтобы она стала альтернативной Ушакова. Тогда мы уйдем от аварийного режима.
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радует что есть понимание и власть пытается «как-то» работать.
но нужен результат, а его нет…..
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И какое же вы понимание увидели ?
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А это что?
«У нас состоялась встреча с депутатами законодательного собрания в Новосибирске и встреча с председателем комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Александром Морозовым. Мы объяснили свою позицию — сети нужно менять. Нас услышали.»
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один ответ — одна публикация
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но не одна в день?
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Вся Россия сидит на фекальной мине
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Можешь мне не верить, но весь мир, и даже «эльфы из хрустального храма на холме», какают! Так штаааа… С облегчением!
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Фигня какая, сейчас вам путин ещё летнюю олимпиаду проведёт и тогда заживём
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путин ещё летнюю олимпиаду проведёт
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решением Мосгорсуда?
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А остальные ответы где????
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Ну вот,наконец-то,посыпались ответы на фекальные затопы и прочие прорывы!
Я эту тему уже год назад первым поднял — начал говорить про генеральный план развитя города и замены всех сетей в городе.Сначала была тишина — и вот теперь,оказывается,читали и проснулись! Ну спасибо за внимание! Выбивайте деньги на генеральный план и замену сетей — шаг за шагом,и тогда Бердск уйдёт с этой фекальной мины!
Человек —-
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