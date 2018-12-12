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Мэр Бердска: авария на коллекторе на ул.Ушакова стала самой масштабной в 2018 году

Евгений Шестернин: Проблема в том, что прокладка коммуникаций проходит на глубине 7 метров. Это нонсенс! Экскаватор на такой глубине не работает. Все усложняется грунтовыми водами — труба находится в воде на большой глубине.

12.12.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Мэр Бердска: авария на коллекторе на ул.Ушакова стала самой масштабной в 2018 году

Мэр Евгений Шестернин

В течение двух недель редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы мэру Бердска Евгению Шестернину от наших читателей. 5 декабря акция завершилась. Бердчане задали главе Бердска около 60 вопросов, которые их тревожат. Мы знаем, что читатели с нетерпением ждут ответов.

Евгений Шестернин дал ответы «Курьер. Среда. Бердск» в интервью 7 декабря. Редакция продолжает публикацию ответов мэра на ваши вопросы. В этом году мы будем придерживаться традиционной схемы: один ответ — одна публикация. Мы создали специальный сюжет на нашем сайте — Ответы мэра на вопросы бердчан 2018 года. Здесь можно будет найти все ответы. Не нашли ответ на свой вопрос? Значит, он еще не опубликован и появится позже.

Вопрос: Решение какой проблемы в 2018 году оказалось наиболее сложным? Какой накопленный вами опыт помогает вам в вашей работе?

Ответ: Конечно, авария на коллекторе по улице Ушакова — это была проблема с большой масштабностью. Мы сидим на «фекальной мине», периодически мучаемся на Микрорайоне. Проблема в том, что прокладка коммуникаций проходит на глубине 7 метров. Это нонсенс! Когда произошли аварии на канализационных коллекторах на улице Рогачева и Микрорайоне, мы столкнулись с тем, что для ее решения нужна спецтехника. Экскаватор на такой глубине не работает. Все усложняется грунтовыми водами — труба находится в воде на большой глубине. Обычно трубы залегают на глубине 2 метров — это удобно для эксплуатации, точка промерзания 2,2 метров, этого хватает для того, чтобы коллектор обслуживать.

В целом для решения задач необходимо общаться с людьми, слышать и слушать их. Должен быть диалог, в котором люди должны друг друга слышать. Независимо — город Бердск это или другие города — когда слышат люди друг друга,  доверяют —  вот тогда будет успех. Это качество должно быть присуще любому чиновнику.

Я убежден, это мой подход и кредо, что если есть проблема, и заявитель сам видит пути ее решения, готов принимать участие в этом, вот тогда помогать намного проще. Мы быстрее добиваемся эффекта, когда человек приходит и говорит — есть проблема, знаю как ее решить, решаю, но нужна помощь. Таких проблем много, когда начинают заявлять с позиции — «ты обязан, ты должен, а я буду сидеть». Она может остаться маленькой, а можно раздуть из мухи слона.


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