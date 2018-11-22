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Уникальное фото: Первая девятиэтажка в Бердске, ул.Горького,3

Возведение 1973 — 1975 гг.

22.11.2018 10 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Вит:
Уникальное фото. Первая девятиэтажка в г. Бердске. ул.Горького,3. Возведение 1973 — 1975 гг.

Уникальное фото: Первая девятиэтажка в Бердске, ул.Горького,3

Строительство 9-этажки по ул.Горького,3

От редакции: Если у вас есть в архивах снимки площади Горького до 1995 года — пришлите в редакцию на bkurer@mail.ru с указанием автора. Мы делаем проект о площади. Спасибо!


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(10) Комментариев

  1. Аноним

    Хорошее фото!
    Прям рубрику «как было раньше» захотелось…
    Редакция, а может не ограничиваться площадью, а пособирать фотографии бердска у читателей?
    Например обозначить несколько периодов:
    — 1970-1980
    — 1980-1990
    — 1990-2000
    Было бы интересно на ряды взгянуть: одно и то же место в разное время.
    Вот здесь есть фото со спутника на Южный: 2006-2017: https://vk.com/album-113813265_250733345

    От редакции: Если будете присылать фото и указывать авторство — мы с радостью сделаем проект в газете и на сайте! Всегда ваша редакция

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  2. Никола

    Где сейчас эти частные дома, что на фото? Снесли, потому что городу нужно было развиваться. И правильно сделали.

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  4. Аноним

    Россия холодная северная и нищая страна ,поэтому строили из брёвен и тёса но древесина недолговечный материал хотя его было много ! Но до сих пор мы строим «не на века»
    Вот современный кирпичный многоэтажный дом облицован либо сайдингом виниловым либо прессованным кирпичём а это ненадолго и что через40-50 лет сносить? Мы и трубы прокладываем после того как в этом месте асфальт положили! Такие мы россияне богатые что можем себе позволить положить асфальт в воду или снег

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