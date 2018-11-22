Уникальное фото: Первая девятиэтажка в Бердске, ул.Горького,3

В рубрику «Сообщи свои новости» написалУникальное фото. Первая девятиэтажка в г. Бердске. ул.Горького,3. Возведение 1973 — 1975 гг.

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