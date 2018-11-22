Уникальное фото: Первая девятиэтажка в Бердске, ул.Горького,3

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Хорошее фото!
Прям рубрику «как было раньше» захотелось…
Редакция, а может не ограничиваться площадью, а пособирать фотографии бердска у читателей?
Например обозначить несколько периодов:
— 1970-1980
— 1980-1990
— 1990-2000
Было бы интересно на ряды взгянуть: одно и то же место в разное время.
Вот здесь есть фото со спутника на Южный: 2006-2017: https://vk.com/album-113813265_250733345
От редакции: Если будете присылать фото и указывать авторство — мы с радостью сделаем проект в газете и на сайте! Всегда ваша редакция
4 0
Где сейчас эти частные дома, что на фото? Снесли, потому что городу нужно было развиваться. И правильно сделали.
11 0
Интересно, а почему вот эти дома по ул.Чайкиной и Фабричной никому не мешают?
https://yandex.ru/maps/11314/berdsk/?l=map%2Csat%2Cskl&ll=83.111147%2C54.754920&mode=search&sll=83.107135%2C54.758288&source=wizgeo&text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%2C%20%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%81%D0%BA&utm_medium=maps-desktop&utm_source=serp&z=19
0 3
потому что там машина припаркованы с номерами е111кх и тому подобными.
1 0
думаете их хозяева не возмущались и не говорили «оставьте нас в покое!»?
2 1
Люди строили ГОРОД. Поэтому не возмущались, а радовались.
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На сколько я помню, последний частный дом на площади Горького снесли в 1990 или 91 году, когда началось долгое строительство Ленина 90. А так было прекрасно, избушки по среди города, курочки, коровки, петушки
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Никола, страна была другая и законы были другие, а государство не говорило что им плевать на ваших детей
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Россия холодная северная и нищая страна ,поэтому строили из брёвен и тёса но древесина недолговечный материал хотя его было много ! Но до сих пор мы строим «не на века»
Вот современный кирпичный многоэтажный дом облицован либо сайдингом виниловым либо прессованным кирпичём а это ненадолго и что через40-50 лет сносить? Мы и трубы прокладываем после того как в этом месте асфальт положили! Такие мы россияне богатые что можем себе позволить положить асфальт в воду или снег
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