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Бердск ХХ век. В летнем кинотеатре крутили «Графа Монте-Кристо»

Бердчанка помнит город, когда он начал расстраиваться. Вместе с друзьями она собирала патроны на аэродроме и боялась «немцев», когда видела вооруженных часовых.

13.03.2019 Автор: Галина Панчева Фото: из архива Татьяны Семеновой 3 коммент.
 
Бердск ХХ век. В летнем кинотеатре крутили «Графа Монте Кристо»

Бердский аэродром. Курсанты летного училища

Только старожилы могут рассказать о том, каким был Бердск, например, 50, а то и больше лет назад. Их воспоминания бесценны, а сохраненные фотографии старого города, людей, жившем в нем, бесценны вдвойне. Давайте пройдемся по родному городу и посмотрим на него глазами бердчанки Татьяны Семеновой.

— В годы Великой Отечественной войны молодого Бердска не было. Был Военный городок, а где сейчас вырос современный город, находилось чистое поле, где проводили свои учения пехотинцы. Было построено несколько бараков для железнодорожников на станции Бердск, еще три барака, как их называли «три туза» на ул. Горького в районе Преображенского собора. В одном из «трех тузов» с 1944 года жила моя бабушка Мария Ефремова, моя мама Валентина и ее брат Виктор.

До войны семья жила в Чите. Дедушка Иван Ефремов был летчиком и в первые дни войны его направили в Бердск обучать летчиков. Курсы длились три месяца. Иван Егорович просился на фронт. В конце-концов этого добился. Но домой не вернулся. Немцы подбили военно-транспортный самолет, на котором летел он и еще восемь человек, в 1944 году. Было Ивану Егоровичу всего 33 года.

Бердск ХХ век. В летнем кинотеатре крутили «Графа Монте Кристо»

Летчик Иван Егорович Ефремов. Погиб в 1944 году на фронте

До 1944 года бабушка Маша с моими мамой и дядей жили в военном городке в одном из двухэтажных кирпичных домов. Бабушка работала в солдатской столовой. Мама училась в школе в старом Бердске. Ходила в нее с аэродрома через Красный Сокол, где жили эвакуированные из Москвы, здешние ученики присоединялись к аэродромовским детям и вместе с ними шли в школу.

Бердск ХХ век. В летнем кинотеатре крутили «Графа Монте Кристо»

1943 год. Заведующая столовой воинской части Мария Ефремова (сидит), повар Мария Гречко (ее муж погиб во время войны), работник кухни

В «трех тузах» с начала 50-х годов жила и семья моего отца — дедушка с бабушкой, Никита Абрамович и Наталья Алексеевна Щицины. У них было пятеро детей. Дедушка работал в военном городке кочегаром.

Мои родители поженились в 1954 году. Через год родилась я. Еще через два года мой брат. До 1961 года мы жили в бараке, потом матери дали квартиру в воинской части.

В детский сад мы с братом не ходили. Мама работала, а за нами присматривала бабушка Маша. Она часто ходила с нами в городской сад, брала еще с собой детей из барака, которых не с кем было оставить. Мы там бегали, плели венки из одуванчиков, делали пикульки из акации. Играли в классики, прятки, прыгали через скакалку. Бабушка обязательно брала с собой еду. Помню бутерброды с маслом.

В одном бараке были лестницы с перилами — с них мы катались. Кто-то из детей придумал такую потеху.

На месте «ЦУМа» в те годы располагался кинотеатр «Летний». Я очень хорошо помню, как мы смотрели там фильм «Граф Монте-Кристо». Мне было года 4, брату всего 2. Бабушка держала его на руках, и весь фильм брат проспал. А я с большим интересом наблюдала за происходящим на экране.

В 1959 году умер дедушка Никита, через три года ушла из жизни Мария Самойловна. В бараке осталась жить только бабушка Наталья. Почти до самого его сноса. Наталью Алексеевну в 1972 году забрала дочь в Лениногорск.

В 1961 году мы переехали с родителями в квартиру от воинской части. После войны на аэродроме оставались стрельбища, и мы бегали туда. Находили патроны, порой даже нестрелянные.

Склады охраняли солдаты с оружием. И когда я проходила мимо, то всегда побаивалась, думала, что где-то прячутся немцы.

Я до сих пор помню куплет из песни, которую пели курсанты, которые учились летать: «Мой любимый ясный сокол отправляется в полет. Унесет его высоко быстрокрылый самолет»

Очень хорошо запомнилась Первомайская демонстрация 1962 года. Мы пошли туда вместе с отцом. Для меня с братом надули черный и белый кислородные шары. Их мама принесла из воинской части. Когда выглянуло солнце, шары полопались. Как я плакала, ведь ни у кого не было таких шаров. У всех были цветные.

Когда мы жили на ул. Пионерской, я ходила в школу №6 (сейчас там находятся магазины «Комбат» и «Продсиб»). С 5 класса училась в школе №9, ходила в нее через «три туза» и когда возвращалась назад, заходила в гости к бабушке Наталье Алексеевне. Она очень вкусно жарила картошку. Все потому что плитка медленно нагревалась. Вкусные у нее были и блины.

Бабушка Ната, как мы ее звали, была неграмотной. Я много раз пыталась научить ее писать, но она одолела только несколько букв. Не любила она этого. Мы ее поддразнивали, заявляя, что Бога нет. Бабушка сразу становилась сердитой и говорила: «Тихо, тихо, боженька услышит».

Бердск ХХ век. В летнем кинотеатре крутили «Графа Монте Кристо»

Никита и Наталья Щицины с детьми

Бабушка Ната никогда не работала. В 15 лет ее насильно выдали замуж. Мужа убили в Гражданскую войну. Повторно она вышла замуж за Никиту Абрамовича и родила 9 детей, 4 из них умерли в 30-е голодные годы. Пенсию бабушка не получала. Дети скидывались по 5 рублей и отдавали ей на жизнь. Старший сын Сергей присылал деньги в письме. Он жил на Сахалине.

«Курьер. Среда. Бердск» запустил новый проект «Бердск. ХХ век. Как менялся город». Мы просим наших дорогих читателей посмотреть семейные архивы. Вдруг в них найдутся снимки разных мест города в разные годы, вплоть до 1995 года. Будем рады, если вы расскажите историю фотографий. Пришлите снимки в редакцию на bkurer@mail.ru с указанием автора. Мы ждем вас и в редакции газеты «Курьер» по адресу: ул. К. Маркса, 24, справки по тел.: 3-00-10.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Уточнение — Летний кинотеатр располагался не на месте ЦУМа, а посреди парка, примерно за памятником погибшим партизанам, потом на этом месте танцплощадку построили.

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    • 3421

      Если точнее ,то кинотеатр находился между сегодняшним ЦУМом и Мэрией.

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      • Аноним

        Совершенно верно, кинотеатр «Летний» был там — между Цумом и нынешней Администрацией. Был выкрашен в белый цвет (извёстка), был деревянным и не отапливался. Мы с пацанами лазали под крыльцо у кассы, искали упавшие монетки. Больше всего нравились в кинозале тогда светящиеся фонари над дверями с надписью «выход». =)

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