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Бердск. ХХ век: Как возникли улица и площадь Горького

Здание Дома советов построили на ул. Горького в 1973 году, первую высотку — в 1975-м.

10.12.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Из архива бердского историко-художественного музея Один комментарий
 
Бердск. ХХ век: Как возникли улица и площадь Горького

В начале площадь Горького в Бердске была проездной

«Курьер. Среда. Бердск» запустил новый проект «Бердск. ХХ век. Как менялся город». Мы просим наших дорогих читателей посмотреть семейные архивы. Вдруг в них найдутся снимки разных мест города в разные годы, вплоть до 1995 года. Будем рады, если вы расскажите историю фотографий. Пришлите снимки в редакцию на bkurer@mail.ru с указанием автора. Мы ждем вас и в редакции газеты «Курьер. Среда. Бердск» по адресу: ул. К. Маркса, 24, справки по тел. 3-00-10.

Южные ворота Новосибирска
«Бердск в будущем» — так называлась новость в газете «Ленинский путь» за 30 марта 1971 года. В ней говорилось: «Особое внимание в проекте генерального плана застройки города Бердска уделено привокзальной застройке, в которую входит микрорайон II-1. Этот район занимает очень ответственное место в застройке города. Он отлично просматривается с правого берега Берди, с подъездов из Новосибирска и Барнаула, это своеобразные южные ворота Новосибирска.

От привокзальной площади начинается основная композиционная ось города — ул. Горького. По обе ее стороны лежат два микрорайона — III-1 и II-1. Оба они решены как единый архитектурный ансамбль. Основным архитектурным мотивом являются 9-этажные кирпичные дома, соединенные вставками по 3-4 штуки. Расположение этих домов акцентируют внимание приезжающих в направлении будущего центра города, приглашает войти в него, а перед уезжающими из города раскрывает прибрежный парк, великолепную панораму Бердского залива и правобережной зоны отдыха.

Простор привокзальной застройки органически сливается с просторами Бердского залива. Такой свободный выход в пространство объединяет город с окружающей природой. 12-этажные точечные дома значительно оживляют силуэт города: их расположение подчинено той же идее — направленности к центру».

Весь город с нетерпением ждал, когда откроются двери лучшего здания в городе — кинотеатра «Орион». Это событие произошло в феврале 1970 года.

Бердск. ХХ век: Как возникли улица и площадь Горького

Первые высотки
Дом советов, в котором сейчас располагается бердская горадминистрация и горсовет депутатов, был сдан в эксплуатацию в конце 1973 года. А в следующем году как раз напротив этого здания началось строительство высотного дома — девятиэтажки.

«Сейчас здесь ведется выемка котлована под фундамент многоэтажного жилого дома на 96 квартир, — писали в «Ленинском пути» от 1 октября 1974 года. — В нижнем этаже разместится торговый комплекс. Строительство ведется усилиями коллектива СУ-24. Как сообщила в редакцию главный архитектор города Людмила Павловна Османова, будущее здание вместе со строящимся 9-этажным домом обозначат контуры главного проспекта, который со временем украсит наш город.

Он будет называться именем великого пролетарского писателя М. Горького. Этот проспект украсит и первый высотный дом. Несмотря на то что по плану он должен быть сдан в эксплуатацию в 1975 году, строители и администрация радиозавода прилагают все усилия к тому, чтобы дом был сдан под отделочные работы в этом году».

Время шло. На ул. Горького строились не только жилые дома, но и значимые для города здания.

Бердск. ХХ век: Как возникли улица и площадь Горького

На открытии ЦУМа толпа била стекла
В марте 1991 года распахнул свои двери для покупателей ЦУМ. День открытия не обошелся без курьезов. Предусмотрительно вызванный на место наряд милиции не справился с толпой, которая ринулась в магазин, сметая все на своем пути. Так открытие ЦУМа было ознаменовано разбитыми стеклами.


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(1) Комментарий

  1. Никола

    «Расположение этих домов акцентируют внимание приезжающих в направлении будущего центра города, приглашает войти в него, а перед уезжающими из города раскрывает прибрежный парк, великолепную панораму Бердского залива и правобережной зоны отдыха.»

    Я что-то пропустил, или в Бердске есть (был) прибрежный парк?

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