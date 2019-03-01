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Бердск. ХХ век. На месте «трех тузов» построили Преображенский храм

Три барака на ул. Горького возвели одними из первых в Бердске. Название «три туза», скорее всего, связано с тем, что строили жилье заключенные. (ФОТО)

1.03.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Татьяны Семеновой Один комментарий
 
Бердск. ХХ век. На месте «трех тузов» построили Преображенский храм

Один из трех двухэтажных «тузов» перегораживал ул. Горького

Очень часто вспоминает дом, в котором она жила совсем маленькой, жительница Бердска Татьяна Семенова.

На ул. Горького, в районе, где теперь находится Преображенский храм, в чистом поле построили три барака — два буквой «Г» и один чуть в стороне. Это были одни из первых многоквартирных бараков в Бердске, было возведено еще несколько подобных рядом с железнодорожным вокзалом, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Татьяна Семенова. Почему дали название баракам «три туза», Татьяне Алексеевне доподлинно неизвестно, хотя кто-то-говорил, что строили жилье заключенные, мол, оттуда и пошло название.

Бердск. ХХ век. На месте «трех тузов» построили Преображенский храм

На фото первая справа — Мария Ефремова

Бабушка Татьяны Алексеевны Мария Ефремова вместе мужем приехала из Читы в Бердск в начале войны. Супруг Марии Самойловны обучал летчиков. Но недолго — ушел на фронт добровольцем. Ефремова проживала на территории воинской части, пока в 1944 году не пришло известие, что муж погиб. Самолет подбили немцы. Вскоре Ефремовой дали квартиру в одном из «трех тузов». В том, который стоял в стороне.

— Бараки были двухэтажные. Кому-то принадлежали двухэтажные квартиры — внизу находились кухня и зал, а наверху спальня. Кому-то — только квартиры на первом или втором этаже. Вторые этажи, как рассказывала мама, были смешными, потолки низкие, и туда в основном заходили, чтобы спать. В этих же бараках жил будущий мамин свекор и мой дедушка Никита Щицин. Он тоже был переселенцем. Когда мама с отцом поженились, им дали комнату на первом этаже, а бабушка перебралась на второй, — рассказала Семенова.

Бердск. ХХ век. На месте «трех тузов» построили Преображенский храм

Соседи из «трех тузов» были очень дружными

Один из «тузов» перегораживал ул. Горького и детям, которые ходили в школу №9 приходилось его обходить. За домами для его жителей были нарезаны земельные участки для огородничества, вспоминала Татьяна Алексеевна. Она даже маленькой, лет пяти, помогала бабушке выкапывать морковку на небольшом огороде.

Когда пошло переселение старого Бердска «тузы» мешали планировке города и их начали по очереди сносить. Тот, который стоял посреди ул. Горького, снесли в 60-е годы, два других — в 70-е годы.

«Курьер. Среда. Бердск» запустил новый проект «Бердск. ХХ век. Как менялся город». Мы просим наших дорогих читателей посмотреть семейные архивы. Вдруг в них найдутся снимки разных мест города в разные годы, вплоть до 1995 года. Будем рады, если вы расскажите историю фотографий. Пришлите снимки в редакцию на bkurer@mail.ru с указанием автора. Мы ждем вас и в редакции газеты «Курьер» по адресу: ул. К. Маркса, 24, справки по тел.: 3-00-10.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    То-то теперь понятно, что как только отстроили Преображенский храм на месте «трех тузов», сразу же начало тянуть построить «Бердский Острог».

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