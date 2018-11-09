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От снежного шторма спасает новая остановка на Старом универмаге в Бердске

Остановочный павильон появился за счет средств бизнесмена. Остановка намного больше, чем другие бердские, что позволит защищать от непогоды больше пассажиров.

9.11.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой 18 коммент.
 
От снежного шторма спасает новая остановка на Старом универмаге в Бердске

Многие бердчане укрываются от непогоды в остановках

Укрывает от непогоды бердчан новый остановочный павильон на автобусной остановке Старый универмаг. Новшество появилось накануне сегодняшнего шторма из снега и ветра — 8 ноября. «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что в начале июня мэр Бердска Евгений Шестернин поручил своим подчиненным привести в порядок остановки общественного транспорта.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что павильон на остановке «Универмаг» будет установлен до 10 ноября.

— Это удастся сделать без привлечения бюджетных средств. Установкой павильона займется предприниматель. Согласовали размеры павильона, эскизный проект, место, где он будет расположен, — поясняла начальник транспортного отдела горадминистрации Надежда Валерьевна.

Рядом с павильоном не расположено торговой точки. Главная его задача — защитить от непогоды. Пожилые люди, ожидая транспорт, смогут в нем присесть на скамейку. Этот павильон больше, чем остальные, так как на «Универмаге» большой пассажиропоток.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров отметил, что остановочный павильон «умный» — не выходя из укрытия, можно наблюдать подъезжающий транспорт:

— Мы за два года установили более 70 остановок и остановочных павильонов. Такого в Бердске никогда еще не было. Этот остановочный павильон установлен за счет бизнесменов Универмага, спасибо им. Просьба ко всем жителям города — берегите остановочный павильон.

Остановочный павильон на Старом Универмаге должен был появится еще в сентября этого года. Однако директор бердского АТП сообщала «Курьер. Среда. Бердск», что любые действия администрации должны быть согласованны с сотрудниками ГИБДД, чтобы обеспечивалась безопасность пассажирских перевозок. Она отмечала, что остановки в первую очередь должны быть удобны для жителей: защищать от ветра, быть чистыми и создавать хороший обзор подъезжающего транспорта.

Оборудование остановок всем необходимым осуществляется в рамках программы «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016-2021 годы». На оборудование и установку остановочных площадок в Бердске за последние 4 года потратили около 12 млн рублей. Больше всего средств ушло в 2016 году, когда из областного бюджета дополнительно выделили 6 млн рублей. Два года назад в Бердске появилось 28 новых автобусных остановок и 45 павильонов.


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(18) Комментариев

  1. Аноним

    Приятно удивился сегодня утром. Спасибо тем кто поставил.

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  2. Новый мэр

    Владимир Захаров отметил, что остановочный павильон «умный»

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/11/09/386631-ot-snezhnogo-shtorma-spasaet-novaya-ostanovka-na-starom-univermage-v-berdske
    Он прозрачный :-D и уж точно умнее некоторых

    Thumb up 18 Thumb down 0

  3. Аноним

    вот так и должны выглядеть остановки Антроповым СПАСИБО !!! а Захарову дай бог здоровья что бы успел все остановки в такой вид привезти а то Беликова ШАУРМОЙ да МИКРО займами все остановки поиспоганила в БЕРДСКЕ и слиняла чтоб ей икалось пока торговлю не уберут с остановок.

    Thumb up 25 Thumb down 0

  4. Гость

    И где теперь бомжикам спать?! Раньше им так хорошо летом было — тенёк, киоски, людей много… Жизнь — глюкоза! :-D

    Thumb up 1 Thumb down 7

  5. a.danilov

    отличная остановка! Спасибо тому кто поставил.
    Лишь бы теперь расклейщики объявлений её не испоганили

    Thumb up 21 Thumb down 0

  6. Аноним

    Редакция, а можете узнать стоимость этой остановки?
    Интересно было бы сравнить с проектной ценой муниципальных контрактов….

    Thumb up 13 Thumb down 1

  7. Аноним

    Значит остальные 70 остановок — «неумные». :-D

    И в самом деле, неужели нельзя было оставить открытой хотя бы половину боковой части, чтобы можно было наблюдать сидя за подъезжающим автобусом, а водителям наоборот — видеть наличие пассажиров на них?
    Ведь главная задача павильонов — защита даже не столько от ветра, а от осадков.

    Глупые остановки, глупые… равно как и глупые те, кто их внедрял в городскую жизнь… :(

    Thumb up 13 Thumb down 1

  9. житель

    Он не долго будет «умным». Скоро обклеят его цирковыми рекламами и прочими объявлениями.

    Thumb up 3 Thumb down 0

  10. PATRIOT

    Удобно, летом можно будет сдохнуть от жары.

    Thumb up 2 Thumb down 13

  11. Аноним

    А недовольные и патриоты могут не дожидаться лета.
    И таки да, хотелось бы узнать цену умной остановки и глупых сооружений муниципальной постройки.
    Хотя сравнение будет не в пользу «грамотных руководителей» города.

    Thumb up 7 Thumb down 0

    • PATRIOT

      Зачем же так грубо уважаемый аноним. То что там будет парилка летом это факт.

      Thumb up 2 Thumb down 8

      • Аноним

        :-D Зачем летом в солнечный день прятаться в павильоне? :-D :-D Там площадь огромная, тем более, что от здания Универмага там почти постоянно тень…

        Thumb up 6 Thumb down 0

  12. Аноним

    На остановке ГДК тоже такой павильон надо.

    Thumb up 2 Thumb down 1

  13. Иван

    5+ .Такие прозрачные и должны быть остановки. Не надо выглядывать постоянно, чтобы видить подходящий транспорт. .спапсибо и дизайнеру, и тому кто поставил этот шедевр, вопреки вечно протекающим, непрозрачным остановкам.

    Thumb up 3 Thumb down 0

  14. Читатель

    Кто в курсе — скамейка там металлическая (как часто любят делать муниципалитеты) или тоже умная?

    Thumb up 1 Thumb down 0

  15. Никола

    «Этот остановочный павильон установлен за счет бизнесменов Универмага, спасибо им.»

    Действительно — спасибо! Готов лично поблагодарить того, кто выбрал дизайн с прозрачными стенками. Почему только муниципалитет ранее не мог додуматься, что пассажирам надо из остановки видеть автобусы, а водителям автобусов — пассажиров?

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