От снежного шторма спасает новая остановка на Старом универмаге в Бердске

Многие бердчане укрываются от непогоды в остановках
Укрывает от непогоды бердчан новый остановочный павильон на автобусной остановке Старый универмаг. Новшество появилось накануне сегодняшнего шторма из снега и ветра — 8 ноября. «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что в начале июня мэр Бердска Евгений Шестернин поручил своим подчиненным привести в порядок остановки общественного транспорта.
— Это удастся сделать без привлечения бюджетных средств. Установкой павильона займется предприниматель. Согласовали размеры павильона, эскизный проект, место, где он будет расположен, — поясняла начальник транспортного отдела горадминистрации Надежда Валерьевна.
Рядом с павильоном не расположено торговой точки. Главная его задача — защитить от непогоды. Пожилые люди, ожидая транспорт, смогут в нем присесть на скамейку. Этот павильон больше, чем остальные, так как на «Универмаге» большой пассажиропоток.
Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров отметил, что остановочный павильон «умный» — не выходя из укрытия, можно наблюдать подъезжающий транспорт:
— Мы за два года установили более 70 остановок и остановочных павильонов. Такого в Бердске никогда еще не было. Этот остановочный павильон установлен за счет бизнесменов Универмага, спасибо им. Просьба ко всем жителям города — берегите остановочный павильон.
Остановочный павильон на Старом Универмаге должен был появится еще в сентября этого года. Однако директор бердского АТП сообщала «Курьер. Среда. Бердск», что любые действия администрации должны быть согласованны с сотрудниками ГИБДД, чтобы обеспечивалась безопасность пассажирских перевозок. Она отмечала, что остановки в первую очередь должны быть удобны для жителей: защищать от ветра, быть чистыми и создавать хороший обзор подъезжающего транспорта.
Оборудование остановок всем необходимым осуществляется в рамках программы «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016-2021 годы». На оборудование и установку остановочных площадок в Бердске за последние 4 года потратили около 12 млн рублей. Больше всего средств ушло в 2016 году, когда из областного бюджета дополнительно выделили 6 млн рублей. Два года назад в Бердске появилось 28 новых автобусных остановок и 45 павильонов.
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Приятно удивился сегодня утром. Спасибо тем кто поставил.
23 0
Владимир Захаров отметил, что остановочный павильон «умный»
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/11/09/386631-ot-snezhnogo-shtorma-spasaet-novaya-ostanovka-na-starom-univermage-v-berdske
Он прозрачный и уж точно умнее некоторых
18 0
вот так и должны выглядеть остановки Антроповым СПАСИБО !!! а Захарову дай бог здоровья что бы успел все остановки в такой вид привезти а то Беликова ШАУРМОЙ да МИКРО займами все остановки поиспоганила в БЕРДСКЕ и слиняла чтоб ей икалось пока торговлю не уберут с остановок.
25 0
И где теперь бомжикам спать?! Раньше им так хорошо летом было — тенёк, киоски, людей много… Жизнь — глюкоза!
1 7
отличная остановка! Спасибо тому кто поставил.
Лишь бы теперь расклейщики объявлений её не испоганили
21 0
Редакция, а можете узнать стоимость этой остановки?
Интересно было бы сравнить с проектной ценой муниципальных контрактов….
13 1
Значит остальные 70 остановок — «неумные».
И в самом деле, неужели нельзя было оставить открытой хотя бы половину боковой части, чтобы можно было наблюдать сидя за подъезжающим автобусом, а водителям наоборот — видеть наличие пассажиров на них?
Ведь главная задача павильонов — защита даже не столько от ветра, а от осадков.
Глупые остановки, глупые… равно как и глупые те, кто их внедрял в городскую жизнь…
13 1
Есть ещё куда стремиться http://turbina.ru/guide/Dubay-OAE-124846/Zametki/Dubai-tsvetok-iz-kamnya-posredi-pustyni-60572/photo1536096/
4 0
Он не долго будет «умным». Скоро обклеят его цирковыми рекламами и прочими объявлениями.
3 0
Удобно, летом можно будет сдохнуть от жары.
2 13
А недовольные и патриоты могут не дожидаться лета.
И таки да, хотелось бы узнать цену умной остановки и глупых сооружений муниципальной постройки.
Хотя сравнение будет не в пользу «грамотных руководителей» города.
7 0
Зачем же так грубо уважаемый аноним. То что там будет парилка летом это факт.
2 8
Зачем летом в солнечный день прятаться в павильоне? Там площадь огромная, тем более, что от здания Универмага там почти постоянно тень…
6 0
На остановке ГДК тоже такой павильон надо.
2 1
а как же тогда на ДК щащлик, пастюрма, щяурма людям кющять? э-э-э-эээ, дарагой…
3 2
5+ .Такие прозрачные и должны быть остановки. Не надо выглядывать постоянно, чтобы видить подходящий транспорт. .спапсибо и дизайнеру, и тому кто поставил этот шедевр, вопреки вечно протекающим, непрозрачным остановкам.
3 0
Кто в курсе — скамейка там металлическая (как часто любят делать муниципалитеты) или тоже умная?
1 0
«Этот остановочный павильон установлен за счет бизнесменов Универмага, спасибо им.»
Действительно — спасибо! Готов лично поблагодарить того, кто выбрал дизайн с прозрачными стенками. Почему только муниципалитет ранее не мог додуматься, что пассажирам надо из остановки видеть автобусы, а водителям автобусов — пассажиров?
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