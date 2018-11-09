От снежного шторма спасает новая остановка на Старом универмаге в Бердске

Укрывает от непогоды бердчан новый остановочный павильон на автобусной остановке Старый универмаг. Новшество появилось накануне сегодняшнего шторма из снега и ветра — 8 ноября. «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что в начале июня мэр Бердска Евгений Шестернин поручил своим подчиненным привести в порядок остановки общественного транспорта.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что павильон на остановке «Универмаг» будет установлен до 10 ноября.

— Это удастся сделать без привлечения бюджетных средств. Установкой павильона займется предприниматель. Согласовали размеры павильона, эскизный проект, место, где он будет расположен, — поясняла начальник транспортного отдела горадминистрации Надежда Валерьевна.

Рядом с павильоном не расположено торговой точки. Главная его задача — защитить от непогоды. Пожилые люди, ожидая транспорт, смогут в нем присесть на скамейку. Этот павильон больше, чем остальные, так как на «Универмаге» большой пассажиропоток.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров отметил, что остановочный павильон «умный» — не выходя из укрытия, можно наблюдать подъезжающий транспорт:

— Мы за два года установили более 70 остановок и остановочных павильонов. Такого в Бердске никогда еще не было. Этот остановочный павильон установлен за счет бизнесменов Универмага, спасибо им. Просьба ко всем жителям города — берегите остановочный павильон.

Остановочный павильон на Старом Универмаге должен был появится еще в сентября этого года. Однако директор бердского АТП сообщала «Курьер. Среда. Бердск», что любые действия администрации должны быть согласованны с сотрудниками ГИБДД, чтобы обеспечивалась безопасность пассажирских перевозок. Она отмечала, что остановки в первую очередь должны быть удобны для жителей: защищать от ветра, быть чистыми и создавать хороший обзор подъезжающего транспорта.

Оборудование остановок всем необходимым осуществляется в рамках программы «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016-2021 годы». На оборудование и установку остановочных площадок в Бердске за последние 4 года потратили около 12 млн рублей. Больше всего средств ушло в 2016 году, когда из областного бюджета дополнительно выделили 6 млн рублей. Два года назад в Бердске появилось 28 новых автобусных остановок и 45 павильонов.