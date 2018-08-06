12 млн рублей вложили за 4 года в остановки Бердска

В соответствии с требованием УЖКХ все места автобусных остановок должны быть оснащены площадкой для посадки и остановки, павильоном, скамьей, урной, разметкой и знаком, должны быть освещены. Самая известная «обделенная» остановка — Универмаг. По одной стороне остановки нет скамеек, урн и павильонов, хотя это одна из самых оживленных остановок в Бердске.

— Самая загруженная остановка в центре — и нет павильона. Непогода у нас регулярное явление. Снег, ветер, ливень, жара, а от них совершенно негде спрятаться. Негде присесть пожилым людям. Интересно, что на маленьких остановках и козырьки и скамейки есть, а у Старого универмага удобств нет, — негодует бердчанка Генриетта.

В начале июня мэр Бердска Евгений Шестернин поручил своим подчиненным привести в порядок остановки общественного транспорта. Он призывал обратить внимание на условия торговли на остановочных площадках. По мнению мэра, на многих остановках несанкционированно установлены торговые точки с холодильным оборудованием, которое мешает жителям, загораживает обзор транспорта. По результатам проверки выявили 27 объектов, не соответствующих стандартным требованиям.

— Я ставлю задачу помимо этого еще вместе с депутатским корпусом, профильным комитетом, отработать вариант положения об остановочных площадках и их соседства с предприятиями реального сектора экономики. Чтобы не получилось так, что у нас остановки для торговли, а не для людей, — пояснил Евгений Шестренин на плановом совещании чиновников.

По словам заместителя мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, инспекция состояния и безопасности остановок проводится ежедневно специалистами из отдела благоустройства МКУ «УЖКХ», а также отделом дорожного хозяйства администрации Бердска.

— Не хотелось бы, чтобы на остановках скапливалось слишком много транспорта. На старом универмаге очень сложно мамочкам с колясками перейти по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора потому, что они не в состоянии вывезти эту коляску на переход. Скапливается по восемь единиц транспорта. Нам нужно, чтобы карманы для заезда общественного транспорта соответствовали ГОСТу, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» директор ПАТП Елена Бороздина.

«Курьеровская» инспекция

Корреспондент «Курьер. Среда. Бердск» провел инспекцию общественных остановок и выяснил, что сегодня в городе есть 221 остановка общественного транспорта. Оборудованы павильонами из них — 133. За последние пять лет многие из них были оборудованы павильонами, совмещенными со скамьями и урнами, что позволило убить одним выстрелом несколько зайцев. Кроме того, некоторые остановки знаменуются не муниципальным павильоном, а торговым ларьком, совмещенным с навесом и скамьей.

По данным УЖКХ, больше половины остановок оборудовано площадками для остановки и посадки. Остановочные площадки — так называемый «карман», в который заезжают маршрутки, чтобы не мешать движению, а посадочная площадка — место для ожидания общественного транспорта пассажирами.

Что в планах мэрии?

Оборудование остановок всем необходимым осуществляется в рамках программы «Комплексное развитие систем дорожной инфраструктуры города Бердска на 2016-2021 годы». На оборудование и установку остановочных площадок в Бердске за последние 4 года потратили около 12 млн рублей. Больше всего средств ушло в 2016 году, когда из областного бюджета дополнительно выделили 6 млн рублей. Два года назад в Бердске появилось 28 новых автобусных остановок и 45 павильонов.

В ближайшие три года планируется установить 12 остановок общественного транспорта. Одна из них — остановка ООТ «На камнях», которую собираются установить уже в этом году. Стоимость работ составит 222 730 рублей.

Еще одна новая остановка появится возле Храма Богоявления Господня. Установка пройдет по инициативе и силами самого храма. Наконец, многострадальная остановка «Универмаг» обзаведется остановочным павильоном. Его должны установить уже в сентябре этого года.

-Любые действия администрации должны быть согласованны с сотрудниками ГИБДД, чтобы обеспечивалась безопасность пассажирских перевозок. Как решит компетентный орган, так и будет. Безусловно, хотелось бы чтобы эти остановки были в первую очередь удобны для жителей, чтобы они защищали от ветра, были чистыми, был хороший обзор подъезжающего транспорта, пояснила директор ПАТП Бердска Елена Бороздина.

С ней согласна начальник транспортного отдела мэрии Бердска Надежда Нятина. Нынешнее обустройство автобусных остановок, по ее мнению, необходимо улучшить.

— Благоустройство остановок должно соответствовать ГОСТу. Заездные карманы должны соответствовать предписанным размерам. Все остановки должны быть оборудованы павильонами со стенами, закрывающими бердчан от ветра и дождя. На остановках должно быть все, что требует от нас ГОСТ. На первом месте — это удобство и безопасность пассажиров, — высказала свое мнение Надежда Нятина.