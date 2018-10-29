Бизнесмен установит павильон без торговли на остановке «Универмаг» в Бердске

Требуют оборудовать остановочный павильон на остановке общественного транспорта «Универмаг» жители Бердска.
По словам Валентины Петуховой, которая постоянно уезжает по разным делам с «Универмага», пассажирам приходится ждать транспорт под палящим солнцем, дождем или снегом.
— Нам присесть некуда, сидим на поребрике, — пожаловалась «Курьер. Среда. Бердск» Валентина Петухова.
Иногда, чтобы спрятаться от сильного дождя или ветра, пассажиры заходят в здание «Универмага».
— Остановку обещали еще сентября, но так и не установили. А теперь уже очередная зима на подходе, — сокрушалась Валентина Яковлевна.
Павильон на остановке «Универмаг» будет установлен до 10 ноября, сроки немного сдвинулись, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» Надежда Нятина.
— Это удастся сделать без привлечения бюджетных средств. Установкой павильона займется предприниматель. Согласовали размеры павильона, эскизный проект, место, где он будет расположен, — пояснила Надежда Валерьевна.
Рядом с павильоном не будет расположено торговой точки. Главная его задача — защитить от непогоды. Пожилые люди, ожидая транспорт, смогут в нем присесть на скамейку. Этот павильон будет больше, чем остальные, так как на «Универмаге» большой пассажиропоток, отметила Нятина.
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Примите меры на противоположной стороне остановки ,почему она такая тесная ? Всегда такое плотное скопление народу на таком маленьком пяточке .
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там давно убрать нужно киоск союзпечати или поменять местами с остановочным павильоном!!! Почему остановочный павильон стоит в конце остановки???
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Отличная новость! Давно пора.
А еще хорошо было бы если бы вернули остановку напротив Универмага на прежнее место и таких же размеров как была.
… а то стоит скворечник на отшибе, а напротив остановки киоск, а люди все щимятся у самого светофора и входа в магазин, т.к. маршрутки останавливаются там….ни проехать, ни пройти по тратуару.
очень непрятное место получилось после перепланировки ул.Ленина.
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Если бы маршрутки проезжали до конца остановки, не было бы такого «неприятного места». А они останавливаются сразу после светофора, и люди там по привычке и стоят.
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И кому говорить спасибо.Дайте имя,предпринимателя.
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Странно, это обязанность города,но не предпринимателя!? Значит что то коммерсант поимел
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Так может такой же павильон, как голубевская детская площадка с тренажёрами за 2лимона! Проходил мимо тренажёров, обратил внимание: сиденья сделаны из металла. В жару и холод приятно сидеть будет!
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Согласовали размеры павильона, эскизный проект, место, где он будет расположен, — пояснила Надежда Валерьевна.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/10/29/384308-biznesmen-ustanovit-pavilon-bez-torgovli-na-ostanovke-univermag-v-berdske
Неплохо было и на обсуждение пассажиров выставить. А то на ГУМе тоже наверное обсуждали и согласовывали и нагородили хрень!
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Да сделайте вы там нормальный павильон и всех этиих бабушек а все эти киоски уберите можно даже салон мтс убрать и павильон побольше сдела ть а то опять налепят друг на друге черте что
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Ой. А что же за бизнесмен то? Сколько занёс?
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