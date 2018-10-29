Бизнесмен установит павильон без торговли на остановке «Универмаг» в Бердске

Требуют оборудовать остановочный павильон на остановке общественного транспорта «Универмаг» жители Бердска.

По словам Валентины Петуховой, которая постоянно уезжает по разным делам с «Универмага», пассажирам приходится ждать транспорт под палящим солнцем, дождем или снегом.

— Нам присесть некуда, сидим на поребрике, — пожаловалась «Курьер. Среда. Бердск» Валентина Петухова.

Иногда, чтобы спрятаться от сильного дождя или ветра, пассажиры заходят в здание «Универмага».

— Остановку обещали еще сентября, но так и не установили. А теперь уже очередная зима на подходе, — сокрушалась Валентина Яковлевна.

Павильон на остановке «Универмаг» будет установлен до 10 ноября, сроки немного сдвинулись, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» Надежда Нятина.

— Это удастся сделать без привлечения бюджетных средств. Установкой павильона займется предприниматель. Согласовали размеры павильона, эскизный проект, место, где он будет расположен, — пояснила Надежда Валерьевна.

Рядом с павильоном не будет расположено торговой точки. Главная его задача — защитить от непогоды. Пожилые люди, ожидая транспорт, смогут в нем присесть на скамейку. Этот павильон будет больше, чем остальные, так как на «Универмаге» большой пассажиропоток, отметила Нятина.