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Бизнесмен установит павильон без торговли на остановке «Универмаг» в Бердске

Долгожданная крытая остановка для пассажиров появится до 10 ноября без участия бюджетных средств.

29.10.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Елены Белоусовой 10 коммент.
 
Бизнесмен установит павильон без торговли на остановке «Универмаг» в Бердске

На остановке «Универмаг» большой пассажиропоток

Требуют оборудовать остановочный павильон на остановке общественного транспорта «Универмаг» жители Бердска.

По словам Валентины Петуховой, которая постоянно уезжает по разным делам с «Универмага», пассажирам приходится ждать транспорт под палящим солнцем, дождем или снегом.

— Нам присесть некуда, сидим на поребрике, — пожаловалась «Курьер. Среда. Бердск» Валентина Петухова.

Иногда, чтобы спрятаться от сильного дождя или ветра, пассажиры заходят в здание «Универмага».

— Остановку обещали еще сентября, но так и не установили. А теперь уже очередная зима на подходе, — сокрушалась Валентина Яковлевна.

Павильон на остановке «Универмаг» будет установлен до 10 ноября, сроки немного сдвинулись, сообщила «Курьер. Среда. Бердск» Надежда Нятина.

— Это удастся сделать без привлечения бюджетных средств. Установкой павильона займется предприниматель. Согласовали размеры павильона, эскизный проект, место, где он будет расположен, — пояснила Надежда Валерьевна.

Рядом с павильоном не будет расположено торговой точки. Главная его задача — защитить от непогоды. Пожилые люди, ожидая транспорт, смогут в нем присесть на скамейку. Этот павильон будет больше, чем остальные, так как на «Универмаге» большой пассажиропоток, отметила Нятина.


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(10) Комментариев

  1. Людмила

    Примите меры на противоположной стороне остановки ,почему она такая тесная ? Всегда такое плотное скопление народу на таком маленьком пяточке .

    Thumb up 12 Thumb down 1

    • Аноним

      там давно убрать нужно киоск союзпечати или поменять местами с остановочным павильоном!!! Почему остановочный павильон стоит в конце остановки???

      Thumb up 10 Thumb down 1

  2. удача

    Отличная новость! Давно пора.

    А еще хорошо было бы если бы вернули остановку напротив Универмага на прежнее место и таких же размеров как была.

    … а то стоит скворечник на отшибе, а напротив остановки киоск, а люди все щимятся у самого светофора и входа в магазин, т.к. маршрутки останавливаются там….ни проехать, ни пройти по тратуару.

    очень непрятное место получилось после перепланировки ул.Ленина.

    Thumb up 12 Thumb down 1

    • Александр

      Если бы маршрутки проезжали до конца остановки, не было бы такого «неприятного места». А они останавливаются сразу после светофора, и люди там по привычке и стоят.

      Thumb up 3 Thumb down 1

  3. Местный житель

    И кому говорить спасибо.Дайте имя,предпринимателя.

    Thumb up 7 Thumb down 1

    • Новый мэр

      Странно, это обязанность города,но не предпринимателя!? Значит что то коммерсант поимел :-D

      Thumb up 9 Thumb down 1

      • Аноним

        Так может такой же павильон, как голубевская детская площадка с тренажёрами за 2лимона! :-D :-D :-D Проходил мимо тренажёров, обратил внимание: сиденья сделаны из металла. В жару и холод приятно сидеть будет! :-D

        Thumb up 6 Thumb down 1

  4. Аноним

    Согласовали размеры павильона, эскизный проект, место, где он будет расположен, — пояснила Надежда Валерьевна.

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/10/29/384308-biznesmen-ustanovit-pavilon-bez-torgovli-na-ostanovke-univermag-v-berdske
    Неплохо было и на обсуждение пассажиров выставить. А то на ГУМе тоже наверное обсуждали и согласовывали и нагородили хрень! 8)

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  5. Гость

    Да сделайте вы там нормальный павильон и всех этиих бабушек а все эти киоски уберите можно даже салон мтс убрать и павильон побольше сдела ть а то опять налепят друг на друге черте что

    Thumb up 4 Thumb down 1

  6. Аноним

    Ой. А что же за бизнесмен то? Сколько занёс?

    Thumb up 1 Thumb down 1

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