Следственный комитет проверил «дом ужасов» в Бердске

После публикации в СМИ об ужасах проживания в общежитии №62 на ул. К. Маркса в Бердске, в пятиэтажку нагрянула комиссия. Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», проверку инициировал Следственный комитет.

Вместе со следователями общагу обследовали представители отдела надзорной деятельности, чиновники, сотрудники управляющей компании. Многие нарушения, на которые указывали жители «дома ужасов», подтвердились: разбитые окна, гнилые трубы, оголенные провода, дом опасен для жизни людей.

К такому выводу пришли во время проверки пожарной безопасности в апреле 2018 года после серьезного пожара в одной из комнат. Из-за курения в постели жилище полностью выгорело, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Отчет о сегодняшней проверке, в который внесут замечания всех проверяющих, еще не готов, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» вечером 24 октября и. о. старшего помощника руководителя управления Следственного комитета по Новосибирской области Михаил Третьяков. Он пообещал озвучить итоги проверки позже.

Не исключено, что следователи всерьез займутся управляющей компанией, которая обслуживает пятиэтажку. Это муниципальная УК, поскольку никто из частников брать «дом ужасов» в управление не хотел.

-Нам позвонили из Следственного комитета и сказали прибыть в составе следственной группы в назначенное место и время для проверки. Мы отправили представителя, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник городского отдела надзорной деятельности Николай Степоненков.

Аналогичная проверка, инициированная СК, с участием даже врачей и полиции, состоялась 12 октября после публикации «Курьер. Среда. Бердск» о боящихся сгореть заживо из-за искрящейся электропроводки после капремонта общежития №40 на ул. Ленина.

-Электропроводка в кухне искрит, провода торчат. Стены то ведь у нас картонные, тонкие, в случае пожара мы выгорим все. Да и трубы текут, мы баночки подставляем, чтоб в них вода стекала. В управляющую компанию мы обращались и год назад и недавно, непосредственно к директору. Она заявила, что это все платные услуги, оплачивайте, мол, и мы вам все сделаем. Я вот не могу понять — за что мы платим вообще? Подъезд у нас сто лет не ремонтировался, даже почтовых ящиков нет. Стены посыпались. Своими силами подъезд убираем, поддерживаем чистоту. Как в древние времена живем. Года три назад ведь все было бесплатно, — недоумевал Олег Захаров.

Бердчанин отметил, что год назад в доме провели капитальный ремонт — отремонтировали крышу, заменили трубы отопления, водоотведение в комнатах. Вот только соседи друг друга топят.

-Здесь рабочие пьяные ходили, а комиссия начальников работу приняла. Сейчас трубы на кухне текут, я у них тогда еще спрашивал: почему они трубы меняют, а батареи нет? Мне работники объяснили, что я должен заплатить 1 500 рублей, чтобы мне батарею поменяли. Я просил установить в комнате противопожарную сигнализацию, так и здесь мне хотели навязать плату в 300 рублей. Я добился того, чтобы сигнализацию мне установили бесплатно. Ведь это положено по закону, — вспоминает Олег Захаров.

Как пояснил «Курьер. Среда. Бердск» начальник городского ОНД Николай Степоненков, «по его части» в доме №40 на ул. Ленина не выявлено — претензии к электрикам. Все, что касается электробезопасности сейчас не входит в зону ответственности отдела надзорной деятельности, полномочия переданы энергонадзору.

-Я озвучил следователю свое мнение по состоянию электроустановок на 4-м этаже дома №40 на ул. Ленина, откуда поступила жалоба. Проведен осмотр, все запротоколировано. Но дальнейшие действия проводит Следственный комитет, — отметил Николай Анатольевич, подчеркнув, что он не в праве комментировать работу другого ведомства.