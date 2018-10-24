На жуткие условия жизни жалуются обитатели общежития в Бердске

«Дом ужасов» – так можно назвать общежитие в Бердске, жильцы которого сегодня обратились в nsktv.ru с криком о помощи. Вот уж где о пожарной безопасности говорить не приходится! Почему жизнь людей, которые исправно платят за услуги управляющей компании, похожа на жилищно-коммунальный хаос? Речь идет о доме №62 на ул. К. Маркса.

Светлана Тиссен, корреспондент: «Это общежитие, как отголосок 90-х. Страшно снаружи? Еще страшнее внутри! Трудно представить, когда идешь по этому полуразрушенному подъезду, что здесь живут люди! Но они здесь живут и платят за это управляющей компании немалые деньги».

Разбитые окна, гнилые трубы, оголенные провода – это лишь часть проблемы. «Дом опасен для жизни людей», – таково официальное заключение комиссии по чрезвычайным ситуациям бердской мэрии. Если загорится – быть беде. Почему управляющая компания всё так запустила? С этим вопросом идем к коммунальщикам вместе со старшей по дому.

Анна Исаева, экономист управляющей компании «УК ЖКХ»: «На данный момент этот дом обслуживаем мы, до 1 июня его обслуживала УК «УЮТ». Жильцы этого дома деньги оплачивают. Вот сколько они оплачивают – столько мы в них и вкладываем» – «А там неплательщиков много, да?» – «Да, там, грубо говоря, 40-45 процентов оплачивают».

Трижды за год общежитие горело, лишь чудом никто не погиб. Пути спасения отрезаны: окна в подъезде заколочены и закрыты решеткой, а эвакуационная лестница заканчивается на втором этаже.

Павел Винаков, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области: «В апреле 2018 года была проведена проверка управляющей компании, были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Управляющей компании были выданы предписания на устранение нарушений. Проконтролировать данное предписание сотрудники Государственного пожарного надзора не смогли по причине смены управляющей компании».

Под свой контроль исправление противопожарных недостатков взяла прокуратура. Жильцы тоже не намерены сидеть сложа руки – решили сменить управляющую компанию и добиться, чтобы капитальный ремонт для их дома перенесли с 2032 года на 2022-й.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», во время пожара в апреле пожарные эвакуировали из горевшего общежития более 50 человек. Квартира, где случился пожар из-за курения в постели, выгорела полностью. Медицинская помощь понадобилась двум мальчикам, надышавшимся угарным газом. Спасатели не допустили паники.