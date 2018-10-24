КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 2х на Гранитной 89137313888 Ирина
продам однокомнатную квартиру
Продам 1-ую квартиру в новом доме Микрорайона!
Продам студию
Продам студию в Белокаменном!
Продам 2-х квартиру
продам 1-ую квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Путину и его администрации для работы дадут еще 1,7 млрд рублей

Отсудил 12 тыс. евро у России в ЕСПЧ житель Бердска

В Сибири активизировались террористы

На жуткие условия жизни жалуются обитатели общежития в Бердске

Стрелять косуль охотники в лесах Новосибирской области начнут с 1 ноября

Обманула собственников на 6 млн рублей при махинациях с квартирами жительница Новосибирска

За чашкой чая подвели итоги благоустройства дворов в Бердске

День отца не учредят в России

Потанин не будет «добивать» Дерипаску

500 тыс. рублей потратят на закупку соли для дорог Бердска

Последние комментарии

Октябрь 2018
M T W T F S S
« Sep    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


На жуткие условия жизни жалуются обитатели общежития в Бердске

Разбитые окна, гнилые трубы, оголенные провода – это лишь часть проблемы. «Дом опасен для жизни людей», – таково официальное заключение комиссии по ЧС бердской мэрии.(ВИДЕО)

24.10.2018 Фото: скриншот видео 3 коммент.
 
На жуткие условия жизни жалуются обитатели общежития в Бердске

«Дом ужасов» – так можно назвать общежитие в Бердске, жильцы которого сегодня обратились в nsktv.ru с криком о помощи. Вот уж где о пожарной безопасности говорить не приходится! Почему жизнь людей, которые исправно платят за услуги управляющей компании, похожа на жилищно-коммунальный хаос? Речь идет о доме №62 на ул. К. Маркса.

Светлана Тиссен, корреспондент: «Это общежитие, как отголосок 90-х. Страшно снаружи? Еще страшнее внутри! Трудно представить, когда идешь по этому полуразрушенному подъезду, что здесь живут люди! Но они здесь живут и платят за это управляющей компании немалые деньги».

Разбитые окна, гнилые трубы, оголенные провода – это лишь часть проблемы. «Дом опасен для жизни людей», – таково официальное заключение комиссии по чрезвычайным ситуациям бердской мэрии. Если загорится – быть беде. Почему управляющая компания всё так запустила? С этим вопросом идем к коммунальщикам вместе со старшей по дому.

Анна Исаева, экономист управляющей компании «УК ЖКХ»: «На данный момент этот дом обслуживаем мы, до 1 июня его обслуживала УК «УЮТ». Жильцы этого дома деньги оплачивают. Вот сколько они оплачивают – столько мы в них и вкладываем» – «А там неплательщиков много, да?» – «Да, там, грубо говоря, 40-45 процентов оплачивают».

Трижды за год общежитие горело, лишь чудом никто не погиб. Пути спасения отрезаны: окна в подъезде заколочены и закрыты решеткой, а эвакуационная лестница заканчивается на втором этаже.

Павел Винаков, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области: «В апреле 2018 года была проведена проверка управляющей компании, были выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Управляющей компании были выданы предписания на устранение нарушений. Проконтролировать данное предписание сотрудники Государственного пожарного надзора не смогли по причине смены управляющей компании».

Под свой контроль исправление противопожарных недостатков взяла прокуратура. Жильцы тоже не намерены сидеть сложа руки – решили сменить управляющую компанию и добиться, чтобы капитальный ремонт для их дома перенесли с 2032 года на 2022-й.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», во время пожара в апреле пожарные эвакуировали из горевшего общежития более 50 человек. Квартира, где случился пожар из-за курения в постели, выгорела полностью. Медицинская помощь понадобилась двум мальчикам, надышавшимся угарным газом. Спасатели не допустили паники.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Километры бесхозных коммунальных сетей — реальность для Бердска Гала-концерт фестиваля жестового творчества «РеалиЯ» состоялся в Бердске Фестиваль жестового творчества «РеалиЯ» завершился в Бердске

(3) Комментариев

  1. Женщина

    Уважаемая редакция, обратите внимание, ПОЖАЛУЙСТА, и на дом 35 по улице Попова-тоже малосемейка…постоянно в холле сидят пьяные люди, курят, матерятся, страшно пройти, дерутся и никому нет дела!!! Бутылки, окурки и т.д. после них каждый день! А, ведь, там и дети ходят!!! А чуть вечером задержался-вообще страшно заходить в дом *HELP* *HELP* *HELP* И мадам тут же в холле на первом этаже в квартиру заселилась с ними и курит, и пьёт, тусуется…. *HELP*

    Thumb up 0 Thumb down 0

  2. Аноним

    это муниципальное жилье или у каждой комнатушки есть хозяин Если есть собственники то скидывайтесь и ремонтируйте . Другой путь пишите отказ от права собственности в пользу города заключайте договор найма и власти будут должны провести ремонт своего имущества .

    Thumb up 3 Thumb down 0

  3. ПассажЫр

    «обитатели общежития»
    то есть люди там не «живут», а обитают?

    Thumb up 2 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика